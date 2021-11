DualSense ya es compatible con Android 12

De las personas que han podido (y querido, claro) hacerse con una PlayStation 5 desde su lanzamiento hasta ahora y con las que he hablado, hay un punto en el que coinciden todas las valoraciones: la gran experiencia de juego que proporciona DualSense, el nuevo mando de control, que además de diseño (muy atractivo, en mi opinión) también estrena un nuevo sistema de feedback, mucho más completo que lo que hemos tenido hasta ahora en los gamepads de consola, PC y smartphone.

Tato es así que incluso el mismísimo Phil Spencer, vicepresidente ejecutivo de Gaming en Microsoft y máximo responsable de Xbox, no dudó hace unos meses en elogiar el DualSense de Sony… barriendo también para casa, claro: «‘Probablemente haremos algo nuevo con el mando de Xbox. Creo que Sony ha hecho un buen trabajo con su controlador, y, como en su momento valoramos estas funciones, pensamos que hay cosas que deberíamos hacer».

¿Llegará el nuevo mando de Xbox con en predecible refresh de la consola que podría producirse en uno o dos años, o tendremos que esperar a la próxima generación? Sea como fuere, Sony no va a dejar de aprovechar la ventaja con la que juega en este momento con su mando, y una manera muy inteligente de hacerlo es extender su soporte a otras plataformas, es decir, facilitar tanto como sea posible el uso de DualSense más allá de PlayStation 5.

Prácticamente desde su lanzamiento, el DualSense ha sido compatible con otros sistemas operativos, y desarrolladoras como Valve se han preocupado de que sus plataformas fueran compatibles con el mismo. La diferencia, claro, viene marcada por el nivel de soporte ofrecido, y aquí es donde está lo verdaderamente interesante, en que Sony (y el OS y los desarrolladores, claro), sean capaces de proporcionar una experiencia que aproveche al máximo las prestaciones del DualSense.

New PS Remote Play update for Android 12 users enables pairing with a DualSense wireless controller, and new DualShock 4 features including touchpad, motion sensor, rumble and battery indicator: https://t.co/4fpa77Ggi5

Live now globally! pic.twitter.com/kmTCVTpjqt

— PlayStation (@PlayStation) November 16, 2021