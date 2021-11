Mi tarjeta gráfica favorita ha sido, sin duda, la GeForce 6600 GT, y por las razones que ya os di en su momento en este artículo. Fue la tarjeta gráfica con la que experimenté el mayor salto cualitativo y cuantitativo, y la verdad es que con ella pude disfrutar de una gran cantidad de juegos incluso tras el lanzamiento de Xbox 360 y PS3, aunque debo reconocer que siempre he tenido sentimientos encontrados, ya que la GeForce 9600 GT también me dejó muy marcado.

Curiosamente, en aquella época, el modesto diseño de las tarjetas gráficas empezó a mejorar de forma considerable, y fue con la llegada de las GeForce serie 6000 y Radeon xX00, dos generaciones que libraron una batalla feroz y que, al final, tuvieron una suerte muy distinta. La gama de NVIDIA envejeció mejor gracias a su soporte de DirectX 9.0c, aunque las Radeon ofrecían un rendimiento fantástico en muchos títulos.

Precisamente, la GeForce 6600 GT que tuve es como la que podéis ver en la imagen que encontraréis justo debajo de estas líneas, un modelo ensamblado por Club 3D que, la verdad, no me disgustaba, y que pude comprar a un precio bastante bueno. Dicha tarjeta gráfica es mi favorita, pero su diseño no es el que más me ha gustado.

GeForce 9800 GX2, mi tarjeta gráfica favorita en términos de diseño

Y concretamente el modelo de referencia de NVIDIA. Sí, ya sé que esta tarjeta gráfica generó mucha polémica por los problemas de temperatura que sufría, y por todas las complicaciones que suponía su diseño de doble PCB (la GTX 295 fue la primera tarjeta gráfica con doble GPU de NVIDIA que utilizó un único PCB), pero el diseño que utilizó el gigante verde en el diseño de referencia me sigue pareciendo el más atractivo que he visto nunca en una tarjeta gráfica.

¿Por qué me gusta tanto el diseño de esa tarjeta gráfica? Creo que influyen dos cosas, la primera es que siempre quise tener una GeForce 9800 GX2 y nunca pude, y la segunda es que me encanta esa línea angulosa que tiene, la acertada distribución de las rejillas y el toque que le da el logo de NVIDIA en color plateado. Es una tarjeta gráfica con un diseño elegante y adulto, algo que no era habitual en aquella época, ya que la mayoría venían con dibujos y motivos de ciertos juegos.

Si me centro en el presente, el diseño de las GeForce RTX 30 FE sería mi segundo gran favorito, y en tercer lugar quedarían las Radeon RX 6000 de referencia. Personalmente, me alegra ver que la industria acabó virando, casi de forma mayoritaria, a unos diseños más serios en el sector de las tarjetas gráficas, aunque todavía existen modelos que se inspiran en el pasado y que adoptan diseños más «estridentes». Es comprensible, al final cada uno tiene sus propios gustos, y si se fabrican tarjetas gráficas con esos diseños es porque se demandan.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál ha sido vuestro diseño favorito? Nos leemos en los comentarios, y os recuerdo que podéis acompañarlos de una foto si queréis ilustrar mejor vuestras respuestas.