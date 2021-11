Wish se ha convertido, sin duda, en todo un fenómeno en lo relacionado con las compras online. O, para ser más exactos, con las compras de bajo costo, muchas de ellas impulsivas, realizadas a través del smartphone. Y desde luego es un éxito más que comprensible, pues reproduce la estrategia de precios de Aliexpress, pero con un marketing mucho más cuidado y localizado, programas para recomendar a amigos y un catálogo de lo más amplio, en el que puedes encontrar desde mascarillas hasta pulseras, pasando por linternas, ropa y, por supuesto, todo tipo de complementos y gadgets electrónicos.

Sin embargo, parece que la situación para Wish se va a complicar en nuestro país vecino. Y es que según podemos leer en TechCruch, las autoridades galas han solicitado a los buscadores y a las tiendas de aplicaciones que eliminen la app de Wish de sus resultados y catálogos. De esta manera, si Google, Apple, Microsoft y demás cumplen con las peticiones del ejecutivo francés, Wish pasaría a una situación de «invisibilidad» para los ciudadanos del país.

Como ya indicaba antes, Wish tiene muchas similitudes con Aliexpress, y una de ella es su sistema de funcionamiento, ya que la compañía no vende directamente los productos. Lo que hace es ofrecer una plataforma a fabricantes, principalmente chinos, para que puedan vender sus productos de manera internacional. Y aquí radica, a la vez, su problema y la línea argumental de su defensa frente a la decisión tomada por la autoridades francesas.

La razón por la que nuestro país vecino pretende acabar con Wish es la calidad de al menos parte de los productos que se venden a través de la plataforma. Según una investigación llevada a cabo el año pasado, el 95% de los juguetes que compraron a través de Wish no cumplían con la regulación europea y el 45% de ellos se consideraron peligrosos. En lo referido a productos electrónicos, el 95% de ellos tampoco deberían estar disponibles en Europa, y el 90% de ellos eran peligrosos de una forma u otra.

En este punto es importante aclarar que para la investigación se valoraron un total de 140 productos, por lo que hablamos de una muestra realmente muy pequeña, comparada con las decenas de millones de referencias que se pueden encontrar en Wish (150 millones según la plataforma). En mi opinión, creo que las autoridades francesas deberían haber ampliado el tamaño de la muestra, si bien es innegable que los datos arrojados tras valorar estos 140 productos son realmente preocupantes.

Pero es que, según las mismas autoridades, cuando se notifica a Wish que está vendiendo un producto peligroso, este se elimina del catálogo en un plazo de 24 horas pero “en la mayoría de los casos, esos productos siguen estando disponibles con un nombre diferente y, a veces, incluso con el mismo vendedor. La empresa no mantiene ningún registro relacionado con transacciones de productos peligrosos”. Además, al retirar un producto peligroso, la compañía no informaría sobre las razones de dicha peligrosidad a sus compradores.

¿Podría esto ocurrir en España? ¿Podrían las autoridades intentar bloquear el acceso a Wish? De momento no parece probable pues, a diferencia de Francia, no parece haber abierta ninguna investigación al respecto en nuestro país. No obstante, el precedente francés podría allanar el camino en este sentido, y los reguladores europeos podrían tomar nota y poner el foco en este tipo de plataformas. Dicho de otro modo: todo es posible.