Samsung y su cámara de 200 megapíxeles: ¿Cuándo?

Generación tras generación, vemos como los smartphones de los principales fabricantes (Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Motorola, etcétera) ponen más y más el foco en sus cámaras, así como el las funciones del software de sus dispositivos dirigidas específicamente a mejorar las capturas de las mismas. En los últimos tiempos hemos llegado a ver presentaciones de smartphones en los que más de la mitad del evento se ha dedicado a las prestaciones de su cámara.

La evolución de la movilgrafía, que es el terrorífico nombre que procurare no repetir y con el que define a la fotografía con smartphones se basa, principalmente, en dos disciplinas que corren de manera paralela, si bien no encuentran el mismo reflejo en unos fabricantes que en otros. Uno es el desarrollo tecnológico de las propias cámaras, y el otro son los avances del software. Este segundo caso es, por ejemplo, clave en los Pixel de Google. Otros fabricantes prefieren optar por cámaras mucho más avanzadas, y aquí es donde Samsung entra de lleno.

Pero no, no me malinterpretes, no estoy diciendo que Samsung centre los esfuerzos de movilgrafía (perdón) de sus dispositivos en la fuerza bruta, no. Lo que digo es que como fabricante de cámaras, que posteriormente son integradas en smartphones propios y de otros fabricantes, lleva ya años trabajando en sensores de muy alta resolución. Aunque no en todos los casos han terminado llegando al mercado, parte de ellos sí que han sido equipados por sus propios smartphones y también por modelos de terceros.

Ya llevamos tiempo hablando de un sensor de 200 megapíxeles en el que Samsung llevaría ya tiempo trabajando y que, a principios de año, parecía estar ya razonablemente cerca de debutar. Sin embargo, a estas alturas ya parece bastante evidente que no será así. Entonces, ¿qué pasa con los 200 Mpx de Samsung? Pues que posiblemente los veamos el año que viene, según el popular filtrador Ice universe, que en un tweet habla de dos smartphones con dicho sensor en 2022.

200MP camera will be adopted by Moto first, then by Xiaomi in the second half of next year, and by 2023, Samsung will adopt 200MP.

— Ice universe (@UniverseIce) November 24, 2021