Las aspiraciones de Spotify de convertirse en una red social (del mismo modo en que lo es YouTube) no son algo nuevo. Empezó de una manera discreta, con la integración de Facebook que permitía ver qué música están escuchando tus contactos, y desde entonces ha ido avanzando en este sentido. Y es que sí, estamos de acuerdo, Spotify es principalmente un servicio de streaming de música, pero la integración de funciones sociales siempre supone un plus en lo referido al engagement del usuario y, en consecuencia, del tiempo que éste pasa en el servicio.

Así, Spotify es permeable a las tendencias de las redes sociales, y el último ejemplo de ello lo encontramos en una nueva función que, según TechCrunch, ya se estaría probando en la plataforma. ¿De qué se trata? Pues de los más que populares vídeos verticales, que han eclosionado gracias a TikTok, y que cuentan con especial aceptación entre los usuarios más jóvenes, es decir, precisamente aquellos que engrosan las millonarias audiencias de TikTok.

El descubrimiento fue hecho por Chris Messina, quien tuiteó un video en el que se puede ver esta nueva función, aún en pruebas, en funcionamiento. Tras el hallazgo, Spotify ha confirmado que efectivamente está realizando pruebas en este sentido, si bien no ha confirmado si la función finalmente llegará a todos los usuarios ni si, de ser así, cuando podemos esperar que se despliegue de manera generalizada.

“En Spotify, realizamos rutinariamente una serie de pruebas en un esfuerzo por mejorar nuestra experiencia de usuario. Algunas de esas pruebas terminan allanando el camino para nuestra experiencia de usuario y otras sirven solo como un aprendizaje importante. No tenemos más noticias que compartir en este momento» es la respuesta dada por un portavoz de Spotify a TechCrunch.

Esta nueva función lleva el nombre de Discover y se integra en Canvas, una función proporcionada por Spotify a los artistas y que les permite crear vídeos que añaden a su feed y que se pueden reproducir cuando el usuario accede al catálogo de los mismos en la plataforma. Ahora, con esta prueba, lo que se hace es crear una versión específica de Canvas para smartphones (aunque potencialmente su contenido también debería poder ser accesible desde otros dispositivos), aprovechando así la proporción de aspecto propia de estos dispositivos.

Esta no es, como ya decía antes, la primera vez que Spotify estudia la adopción de funciones que ya han triunfado en otras redes sociales. El ejemplo más claro lo tuvimos hace prácticamente un año, cuando se supo que la compañía estaba probando una función de historias. Un experimento que, no obstante, finalmente no llegó a buen puerto, pues desde entonces no hemos vuelto a saber nada al respecto.