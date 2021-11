El Genesis Thor 400 RGB se presenta como un soplo de aire fresco en el sector de los teclados mecánicos para gaming, y también como una de las alternativas más interesantes que podemos encontrar a día de hoy, no solo por su interesante diseño, sino también porque se atreve a apuntar directamente a la gama alta, y manteniendo un precio muy competitivo.

La marca Genesis lleva ya un tiempo comercializando sus productos en España. No hace mucho tuvimos la oportunidad de probar la Nitro 890, una silla para gaming que nos dejó un buen sabor de boca, y ahora hemos podido analizar el Genesis Thor 400 RGB, un teclado mecánico para gaming que desde el principio me causó una buena impresión, y que al final acabó cumpliendo de sobra con todas mis expectativas.

No es fácil. Los que nos leéis a diario sabéis que he podido probar muchos teclados, y que soy bastante exigente tanto con su calidad de construcción como con las sensaciones que transmiten a la hora de escribir, y de jugar, durante varias horas. En este sentido, tengo en cuenta tanto la respuesta y la precisión como la comodidad y el grado de fatiga que se produce tras esas sesiones de varias horas de duración, y ya os adelanto que el Genesis Thor 400 RGB ha «aprobado con nota».

Antes de entrar en materia, queremos agradecer a Genesis que nos haya enviado una unidad del Genesis Thor 400 RGB, y que nos haya permitido trabajar sin prisas y con total libertad. Sin más preámbulos, os invito a poneros cómodos, ya que, como de costumbre, hay mucho que leer.

Genesis Thor 400 RGB: Primer vistazo

Las primeras sensaciones que transmite el Genesis Thor 400 RGB al tacto son muy buenas. Su chasis está fabricado en aluminio, y esto se deja notar nada más sacarlo de la caja. El tacto metálico y su solidez son dos claves propias de un teclado de gama alta, aunque debo reconocer que lo que más me sorprendió fue su delgadez. Esa delgadez crea un contraste fantástico con elevación de las teclas, y estas a su vez lucen de maravilla gracias al efecto reflejo que tiene su iluminación LED RGB sobre el aluminio.

El Genesis Thor 400 RGB tiene una calidad de construcción sobresaliente, y el diseño no desentona en absoluto. Me gusta mucho ese toque minimalista por el que ha apostado la compañía polaca con este teclado, y la terminación de las teclas, que parecen «flotar» sobre el chasis de aluminio, es todo un acierto no solo por motivos estéticos, sino también por un tema práctico, y es que esto hace que resulte mucho más fácil, y cómodo, de limpiar.

Tenemos una distribución que viene totalmente en español, lo que significa que incluye la «Ñ» y que tiene correctamente identificadas todas las teclas. En la parte de la derecha, el Genesis Thor 400 RGB presenta una rueda que nos permitirá regular la intensidad de la iluminación LED RGB, y también el volumen del sonido, y justo a su izquierda encontramos otras teclas de función que nos resultarán de gran utilidad.

En mi caso, por ejemplo, suelo utilizar esas teclas multimedia para saltar canciones y para ajustar el volumen al instante, sin tener que minimizar nada, ni que cambiar de ventaja. Puede parecer nimio, pero al final representa un importante ahorro de tiempo, ya que reduce las distracciones y las interrupciones.

Para mejorar la ergonomía, el Genesis Thor 400 RGB viene con un reposamuñecas de plástico extraíble, cuenta con patas elevadoras que nos permiten utilizarlo desde una posición más alta y tiene cuatro bases de goma que ofrecen un buen agarre, haciendo que el teclado se mantenga en su sitio incluso cuando las sesiones de gaming se vuelven muy intensas.

Saltamos ahora a hablar de las teclas. El Genesis Thor 400 RGB utiliza pulsadores Kailh RED, un tipo de interruptor muy equilibrado ya que permite disfrutar de una buena experiencia de uso tanto escribiendo como jugando. Como habréis podido deducir, esto los convierte en una excelente opción para unificar trabajo y ocio en un único teclado, y en este sentido las teclas de perfil bajo del Genesis Thor 400 RGB son otro detalle a tener en cuenta, especialmente si estamos acostumbrados a teclados de membrana.

Los interruptores Kailh RED tienen un punto de actuación de 2 mm, un recorrido de 4 mm, una fuerza de actuación de 45g y un tiempo de respuesta de 8 ms. Cada tecla cuenta con retroiluminación LED RGB independiente y personalizable, integrada en un espacio transparente que potencia considerablemente el brillo de la misma, y cada pulsador tiene una vida mínima garantizada de 50 millones de pulsaciones. Esto se traduce en una larga vida útil, algo que es muy importante y que debemos tener en cuenta a la hora de elegir nuestro nuevo teclado, ya que será toda una garantía para poder amortizar nuestra inversión.

Genesis Thor 400 RGB: Especificaciones

Tras ese primer contacto con el Genesis Thor 400 RGB, estamos listos para entrar a ver, al detalle, todas sus especificaciones. Esto terminará de darnos esa base técnica que necesitamos para lanzarnos, posteriormente, a contaros nuestra experiencia con este teclado, y que vosotros podáis entender cada detalle a la perfección.

Teclado mecánico de perfil bajo regulable en altura.

Interruptores Kailh RED con un ciclo de vida de 50 millones de pulsaciones.

Iluminación LED RGB personalizable por tecla.

Fuerza de actuación de 45g, punto de actuación de 2 mm, 4 mm de recorrido y tiempo de respuesta de 8 ms.

Chasis construido en aluminio y plástico.

Reposamuñecas incluido.

Distribución en español.

Cable trenzado de 1,6 metros con conector de tipo USB Type-A.

Teclas multimedia dedicadas y rueda para controlar el volumen y la intensidad de la iluminación LED RGB.

Software dedicado para personalizar el teclado.

Compatible con Android 4.2.2, Linux, Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista y Windows XP.

Medidas: 435 x 192 x 34 mm.

Peso: 810 gramos.

Precio recomendado: 84,99 euros, aunque podemos conseguirlo a un precio más bajo en determinados minoristas.

El listado de especificaciones completo pone de relieve que el Genesis Thor 400 RGB es un teclado que encaja perfectamente dentro de la gama media, pero que, como anticipamos, tiene detalles que son más propios de la gama alta, como por ejemplo ese acabado en aluminio.

Genesis Thor 400 RGB: Menos es más

Nuestro primer contacto con el Genesis Thor 400 RGB fue muy positivo, pero todavía teníamos por delante una larga ronda de pruebas para descubrir qué era capaz de ofrecer realmente este teclado. La primera prueba de fuego fue la instalación y configuración del mismo, un paso que pudimos completar sin ningún tipo de problemas, ya que el equipo que utilizamos, basado en Windows 11, lo reconoció directamente en cuento lo conectamos por USB.

Una vez conectado, e identificado, el siguiente paso es descargar e instalar el software dedicado que ofrece Genesis a través de su web oficial. No tardamos más de unos segundos, y nada más lanzar el programa nos encontramos con una interfaz muy sencilla y discreta, pero intuitiva y con todas las opciones que necesitaremos para personalizar la iluminación LED RGB, y para crear diferentes macros y perfiles de usuario. Podremos llevar con nosotros esos perfiles, gracias a su memoria integrada.

En líneas generales, aunque la interfaz del software es bastante modesta, este incluye todas las funciones clave que necesitaremos para personalizar el Genesis Thor 400 RGB. Al mismo tiempo, es importante destacar que esa simplicidad hace que sea mucho más fácil utilizar la aplicación, y eso representa un claro valor añadido.

Como sabréis los que nos leéis habitualmente, en mi día a día utilizo un teclado mecánico estándar, pero el pero no he tenido ningún problema para adaptarme a las teclas de bajo perfil del Genesis Thor 400 RGB. Gracias a sus patas elevadoras, la posición de mis manos apenas tuvo que cambiar frente a mi teclado habitual, y el reposamuñecas cumple con su función a la perfección.

Por lo que respecta a la iluminación LED RGB, la calidad que presenta la implementación que trae el Genesis Thor 400 RGB es estupenda, y está a la altura de lo que cabría esperar de un modelo de primer nivel. Buen trabajo por parte de la compañía polaca en este sentido.

Entramos de lleno a hablar de la experiencia de uso que hemos disfrutado durante estos días con el Genesis Thor 400 RGB sobre nuestro escritorio, y ya os adelanto que los resultados han sido muy buenos. He centrado las pruebas en dos frentes: trabajo y ocio. En el primero, la redacción de textos durante jornadas de hasta 10 horas diarias ha sido el pilar fundamental, y en general el Genesis Thor 400 RGB me ha dejado un buen sabor de boca, gracias a su cuidada ergonomía y a la excelente respuesta de cada tecla.

Cuando utilizo un teclado mecánico para escribir durante periodos de tiempo prolongados, las sensaciones que me transmite, y ese ruido único que se genera con cada pulsación, me ayuda a «sentir» mi trabajo, y crea en mi un efecto único que me anima a seguir «golpeteando». Es difícil de explicar con palabras, pero estoy seguro de que los que utilizáis un teclado mecánico sabéis perfectamente de lo que hablo. En este sentido, el Genesis Thor 400 RGB ha logrado transmitirme muy buenas sensaciones, y ha conseguido que disfrute con cada pulsación.

Pasamos ahora a hablar de juegos. He querido centrar las pruebas en títulos donde la velocidad de respuesta, y la correcta interpretación de los diferentes comandos, pueden marcar la diferencia entre una victoria y una derrota. Por ello, he elegido League of Legends, un título en el que las pulsaciones de teclado para ejecutar las diferentes habilidades es clave, especialmente cuando queremos ejecutar combos rápidos, y también he incluido otros como DOOM Eternal y Battlefield 2042.

El Genesis Thor 400 RGB ha rayado a un gran nivel en todo momento. No he registrado ningún retraso en las pulsaciones ni ningún tipo de error o problema. Todos mis movimientos, todas mis acciones, se registraron a la perfección, y con la rapidez necesaria para conseguir el efecto deseado. Esto puede marcar una diferencia en juegos, especialmente en aquellos de carácter competitivo, es decir, puede ayudarte a mejorar tus resultados. Ten en cuenta que no debes esperar un milagro, al fin y al cabo tú eres el que tiene que tener un mínimo de habilidad, pero un buen teclado te ayudará a desarrollarla.

Notas finales: El Genesis Thor 400 RGB es un gran teclado

Y con un precio muy competitivo. Creo que la marca polaca ha acertado de lleno con el Genesis Thor 400 RGB, ya que ha dado forma a un teclado que ofrece un diseño atractivo, tiene una alta calidad de construcción, ofrece una experiencia de uso sobresaliente y cuenta con todo lo necesario para poder personalizarlo sin esfuerzo.

La utilización de un chasis que combina aluminio y plástico es, a mi juicio, todo un acierto, ya que el primero aporta un toque premium que se deja notar al tacto, y con ello confirma al usuario que está a unte un producto bien terminado desde el momento en el que este lo saca de la caja. Por otro lado, a nivel de software es cierto que el Genesis Thor 400 RGB está respaldado por una aplicación con algunos detalles mejorables, pero lo importante es que esta cumple con su cometido sin problemas, y es muy fácil de utilizar.

El Genesis Thor 400 RGB es un teclado mecánico pensado para juegos, eso no admite discusión, pero gracias a su cuidada ergonomía, a sus teclas de perfil bajo y a sus interruptores Kailh RED se perfila también como una opción muy capaz si queremos trabajar con él. Esto es algo que debemos tener muy en cuenta, ya que se traduce en una mayor versatilidad y hace que el Genesis Thor 400 RGB se adapte mejor a las necesidades reales de la mayoría de usuarios de perfil «medio».

No es nada fácil competir en el sector de periféricos gaming, pero el Genesis Thor 400 RGB ha sabido situarse en una posición interesante ofreciendo un valor muy sólido en términos de calidad, rendimiento, fiabilidad, vida útil y precio. Por 84,99 euros, se posiciona como una de las opciones más atractivas de su rango de precios, y sin duda merece ser tenido en cuenta.