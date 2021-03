Genesis Nitro 890, análisis: espíritu deportivo

La Genesis Nitro 890 es la última silla gaming que ha lanzado en el mercado español la compañía polaca Genesis, una empresa que lleva, desde 2011, trabajando duro por ofrecer periféricos y accesorios gaming de calidad manteniendo un buen valor precio-prestaciones.

Es una meta complicada, pero viendo su catálogo podemos darnos cuenta de que lo han conseguido, ya que tienen, por ejemplo, teclados mecánicos gaming con iluminación LED RGB por poco más de 40 euros, ratones gaming por menos de 20 euros y muchas más cosas que están, prácticamente, al alcance de cualquier bolsillo.

Durante las últimas tres semanas, hemos podido probar la Genesis Nitro 890. Hemos querido disfrutarla con calma, y los expertos de MC hemos emitido una valoración conjunta que encontraréis recogida, de forma clara y directa, en este análisis.

Entendemos que el mercado de las sillas para gaming está muy concurrido, y que cada vez es más complicado hacerse un hueco en este sector, pero Genesis ha sabido jugar sus cartas, y ha colocado a la Nitro 890 como una de las sillas más interesantes dentro de su rango de precios. ¿Queréis saber por qué? Pues seguid leyendo, que vamos a descubrirlo.

Genesis Nitro 890: Análisis externo

La silla Genesis Nitro 890 tiene un diseño con tintes clásicos y una terminación en color negro que le da un acabado bastante discreto. No tiene ese enfoque estridente y llamativo de otras sillas para gaming, algo que nos parece bastante acertado, ya que esto le da un toque elegante y le permite encajar sin problemas en cualquier ambiente, y con cualquier estilo o configuración.

Los detalles en color rojo que ha introducido Genesis en la Nitro 890, como los bordados y el logotipo, unidos a la combinación de tela, piel sintética y terciopelo, le dan un aspecto verdaderamente único que nos ha recordado a los asientos que podríamos encontrar en un coche deportivo. La calidad de materiales se deja notar incluso antes de que lleguemos a tocar las partes que dan forma a la Genesis Nitro 890, gracias a ese contraste que generan, como hemos anticipado, la tela, la piel y el terciopelo.

Genesis ha utilizado un chasis de acero, junto a un elevador de gas de clase 4, para asegurar una larga vida útil y una alta resistencia incluso en los escenarios de uso más complicados. Está preparada para resistir sin problemas hasta 150 kilogramos de peso, y ofrece una gran variedad de posiciones, ya que es regulable en altura y en inclinación, y también nos ofrece la posibilidad de ajustar el balanceo, hasta bloquearlo por completo, y de ajustar el respaldo lumbar.

Los apoyabrazos merecen una mención aparte, ya que son de tipo «3D», lo que quiere decir que son regulables en altura y en inclinación. Esto resulta muy útil, y dota a la Genesis Nitro 890 de una gran versatilidad, ya que no adoptamos la misma posición en todos los juegos, y por tanto no siempre tenemos las mismas necesidades. Por ejemplo, si estamos jugando a un juego de acción frenética, como DOOM Eternal por ejemplo, tenemos tendencia a adoptar una posición más rígida y menos relajada, mientras que en aquellos juegos donde la acción es más lenta ocurre todo lo contrario.

Tanto la base, como las ruedas, utilizan plástico de alta resistencia, lo que reduce el peso sin comprometer la vida útil del producto, y al mismo tiempo facilita los deslizamiento sobre cualquier superficie, consiguiendo movimientos rápidos sin que se produzca ningún tipo de arañazo, ni siquiera en el caso de superficies delicadas.

Si necesitas parar a descansar en cualquier momento, con la Genesis Nitro 890 no tendrás ningún problema, ya que viene con un cojín para apoyar la cabeza, y puede inclinarse hasta quedar en una posición casi totalmente horizontal. ¿Una siestecita después de una buena sesión de gaming? Claro, con la Genesis Nitro 890 solo tienes que tirar de la palanca lateral y dejarte caer suavemente.

Genesis Nitro 890: Especificaciones

Silla gaming terminada en tela, piel sintética y terciopelo.

Elevador de gas de clase 4.

Soporta hasta 150 kilogramos.

Ajustable en altura, inclinación y apoyo lumbar.

Tejido resistente a la abrasión.

Apoyabrazos 3D.

Incluye un cojín cervical de alta calidad.

Color negro con costuras en rojo.

Puede inclinarse hasta colocarse en posición casi totalmente horizontal.

Chasis en acero.

Ruedas en plástico que mejora el deslizamiento y evita los arañazos.

Precio: 259,80 euros.

Proceso de montaje paso a paso

Como cabía esperar, la viene desmontada, así que tenemos que dedicarle unos minutos para darle forma antes de poder empezar a utilizarla. El proceso de montaje es muy sencillo e intuitivo, y además viene perfectamente explicado en una hoja que incluye todos los pasos que debemos dar para completarlo. No necesitarás más materiales, ni más herramientas, que los que vienen con la Genesis Nitro 890.

Es posible completar el montaje solo, y sin problema, pero para que sea más cómodo y más rápido, te recomendamos que, sí es posible, te busques a un ayudante temporal. Dicho esto, vamos a ver todos los movimientos que debemos dar para completar el montaje de la Genesis Nitro 890:

Lo primero es introducir las ruedas en la base. Se meten a presión, así que no tiene misterio. Si te cuesta hacer fuerza, aprovecha para hacer presión con ambas manos utilizando el espacio plano que tiene cada rueda.

Con las ruedas montadas, puedes aprovechar para colocar el elevador de gas y el embellecedor de plástico, como puedes ver en la imagen. Ahora toca montar la base de metal bajo el asiento, un proceso que nos obligará a utilizar los tornillos y la llave Allen incluida. Si tienes dudas sobre la orientación, fíjate en la imagen adjunta, el espacio donde se inserta la parte superior del elevador de gas va hacia atrás, y los cuatro tornillos se colocan en los espacios más elevados.

Ahora es un buen momento para colocar los apoyabrazos. No tiene misterio, solo debes tener cuidado de colocarlos con la orientación correcta. Van atornillados a los tres espacios que nos quedaron libres en cada lateral tras colocar la base de metal. Tendrás que hacer un poco de presión para empezar a atornillar, pero es muy fácil.

Con los apoyabrazos montados, toca lanzarse al respaldo. Puede ser complicado si no lo hacéis en el orden correcto, así que atentos. Primero debemos atornillar el respaldo por la pieza de metal que no se puede mover. Una vez hecho, lo tendremos muy fácil para terminar el proceso y cuadrar el encaje de los tornillos, ya que habremos dejado para el final la pieza móvil.

Una vez que hayamos atornillado el respaldo, podemos colocar los embellecedores. Van a presión, y con un tornillo pequeño al centro. Hecho esto, nos toca coloca colocar los tampones, que actúan también como embellecedores, y van a presión. El siguiente paso es insertar la base en de metal en el elevador de gas y listo, habremos terminado. Por último, metemos las manetas de regulación de elevación y de inclinación, que van a presión, y listo, ya hemos acabado.

Si te cuesta terminar de introducir las manetas de regulación no te preocupes, puedes darles unos golpecitos utilizando la llave Allen a modo de martillo para terminar de introducirlas. Todo el proceso de montaje fue muy sencillo, no nos llevó más de 10 minutos, y no tuvimos problemas en ningún momento.

Genesis Nitro 890: Nuestra experiencia

Una vez terminado el proceso de montaje, que como hemos visto en el apartado anterior fue muy sencillo, toca empezar a disfrutar de la Genesis Nitro 890. Cuando nos sentamos por primera vez, lo primero que destaca es su amplitud, es una silla gaming pensada para cualquier tipo de usuario, incluidos aquellos más altos y corpulentos. La comodidad del asiento y del respaldo es sobresaliente, y el tacto de los apoyabrazos es muy bueno, gracias a la terminación semiblanda que presentan.

Incluso sin ningún tipo de regulación ni de ajuste, la comodidad que ofrece la Genesis Nitro 890 es tan buena que no podemos evitar relajarnos durante unos minutos. Tras esta primera impresión, procedemos a utilizar los diferentes ajustes disponibles, y el resultado es simplemente perfecto. El motor elevador a gas funciona de maravilla, los sistemas de inclinación y de elevación nos permiten adaptar la posición al milímetro, y con el ajuste lumbar podemos terminar de personalizar la posición que más cómoda nos resulte.

Es importante hacer un inciso sobre el papel del ajuste lumbar. En ciertas tareas, como por ejemplo cuando trabajamos delante del PC o cuando estamos jugando a títulos de acción frenética, es mejor tener al zona lumbar más recta y menos relajada, ya que esto nos ayudará a estar más activos, y más atentos. Por contra, cuando nos encontremos disfrutando de nuestra música favorita, de nuestras series y de otro tipo de contenidos multimedia, cambiar la posición del ajuste lumbar nos ayudará a relajarnos.

El cojín cervical es un complemento perfecto en ciertas situaciones, y un aliado excepcional cuando queremos tumbar totalmente el respaldo y echarnos una siesta. Sí, se puede dormir de maravilla con la Genesis Nitro 890, damos fe de ello. Por otro lado, los apoyabrazos 3D ofrecen un ajuste y una adaptación perfecta, y pueden cambiar de posición al instante. Esto también es especialmente útil, ya que cuando trabajamos en ciertas posiciones suele ser mejor tenerlos en diagonal hacia dentro, mientras que cuando jugamos es mejor tenerlos rectos.

Durante nuestras pruebas, la Genesis Nitro 890 ofreció una solidez y una fiabilidad total, y superó sin ningún tipo de problema todas nuestras exigencias. Tras varias semanas de uso intensivo, la silla se mantiene como el primer día, lo que confirma que no solo es un modelo cómodo y bien diseñado, sino que además, está hecha para durar.

Notas finales: Un valor interesante

La silla es una parte más de nuestro escritorio, y aunque no lo parezca es una de las más importantes. Si trabajas muchas horas sentado estoy seguro de que sabes de lo que hablo, y si eres de los que juega durante varias horas seguidas y acaba con molestias en la espalda, las piernas, los brazos o el cuello, deberías empezar a valorar el impacto que tiene la silla que utilizas en tu calidad de vida, y en tu día a día.

Contar con una buena silla puede marcar la diferencia entre disfrutar de jornadas de trabajo, y de gaming, más cómodas, o acabar con molestias en varias partes del cuerpo. Es una inversión importante, debemos ser conscientes de ello, pero debemos tener mucho cuidado a la hora de comprar una silla gaming, ya que no todos los modelos que existen juegan en la misma liga. Es evidente que una silla de bajo coste no tendrá la misma ergonomía, la misma solidez ni la misma calidad que una silla de gama media.

En este sentido, la Genesis Nitro 890 posiciona como una opción muy interesante, porque ofrece un valor equilibrado entre calidad, comodidad, fiabilidad y precio. Desde que la sacamos de la caja queda claro que estamos ante un producto de calidad, con terminaciones que podríamos encontrar en un producto de gama alta, pero su precio es el propio de una silla gaming de gama media.

La Genesis Nitro 890 ha superado nuestras expectativas. Es una silla fácil de montar y muy cómoda que tiene un diseño muy atractivo, es muy versátil, está hecha para durar y puede hacer frente a largas jornadas de uso sin inmutarse. Recomendable.