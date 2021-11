FIFA 22, análisis: Más y más fútbol

Un año más, EA Sports publicó en septiembre el FIFA 22, la nueva entrega del videojuego basado en el “deporte rey” que en 2021 volvió a ser el más vendido en España. ¿Tanto cambia cada año para que siempre sea el más vendido? La respuesta claramente es negativa, pero solo con actualizar estadísticas de jugadores, fichajes de clubes y jugar cada semana a FIFA Ultimate Team, la inversión está amortizada.

Principales novedades del FIFA 22

Para aquellos usuarios capaces de sacar diferencias frente a la versión anterior, EA Sports destaca tres grandes novedades:

Jugabilidad

HyperMotion es la palabra que más han destacado durante el lanzamiento. Se trata de una innovadora tecnología que mejora la experiencia de juego. Han añadido más de 4.000 nuevas animaciones para que el comportamiento de los futbolistas sea cada vez más realista.

Además, han renovado la actuación de los porteros con un nuevo sistema de inteligencia para que sean más fiables. También han dado más realismo al balón ajustando parámetros de velocidad, efecto y resistencia al aire. Han incluido un “sprint explosivo”, una nueva mecánica para regatear. Y, por último, ofrecen nuevas tácticas ofensivas para que puedas personalizar el juego de tu equipo a tu gusto.

Nuestras primeras sensaciones al jugar han sido muy positivas, notando más realismo, menos “correcalles” que otras versiones y como esos porteros son ahora más seguros. Por ejemplo, en la edición anterior realizar un tiro cruzado cerca del área era gol asegurado y en esta edición depende de más factores.

Modo carrera

Uno de los grandes olvidado del FIFA de los últimos años ha sido el modo carrera y parece que este año han querido remediarlo. En este modo, volverá a poder elegirse si juegas como club o como jugador. La novedad como club es que puedes empezar un equipo desde cero, creando escudo, equipación, plantilla y objetivos.

Este nuevo club puede empezar en cualquier liga y en cualquier división sustituyendo a otro club, por lo que podrás empezar desde ligas inferiores o superiores, lo que prefieras. Cuando creas un nuevo club, los nuevos jugadores son aleatorios, recordando la mítica Liga Máster del PES.

En el modo jugador, la principal novedad es que en el equipo en el que juegues partirás como suplente y tendrás que ganarte el puesto en el equipo titular a base de cumplir objetivos. Según vayas cumpliendo objetivos y jugando partidos, conseguirás mejorar tu jugador. Se sigue echando de menos más realismo en este modo, como poder crecer en equipos más humildes y fichar por equipos de más nivel.

Clubes PRO

Uno de los modos más entretenidos y divertidos del FIFA es Clubes PRO. Aquí seguirás pudiendo jugar con tus amigos llevando un jugador y mejorando sus estadísticas según vayas avanzando. Una de las novedades en este apartado es la posibilidad de jugar partidos informales con amigos sin necesidad de que esté todo el equipo y sin que el partido afecte a las estadísticas del club. Además, amplían la diversidad de este modo con la incorporación de un Pro virtual femenino en el creador.

FIFA Ultimate Team

La cantidad de modos que hay en FIFA nos demuestra que hay FIFA para todos los gustos. Si quieres jugar con amigos, Clubes PRO; si quieres algo más arcade, Volta; si quieres un juego offline a largo plazo, modo carrera; y si quieres competición, FIFA Ultimate Team. FUT es el modo que más esfuerzos centra en EA Sports y no es para menos, ya que las cifras de negocio de este modo no paran de crecer. Fuente. En este análisis, vamos a explicar en qué consiste este formato del juego.

En primer lugar, desde MuyComputer nos hacemos eco del eslogan “Juega con responsabilidad” ya que este modo, considerado por muchas personas un pay-to-win, puede generar adicción, ludopatía y hacerte perder mucho dinero. La adquisición de FIFA Points pagando dinero no tiene límite y conseguir los mejores jugadores tampoco, ya que FIFA cada semana va integrando nuevos jugadores al modo.

Para poder jugar a este modo necesitas crear un equipo propio que puedes personalizar con nombre, escudo, equipación, estadio, etc… Y tienes que incorporar los jugadores y el entrenador que prefieras. Entre los jugadores, no solamente puedes elegir los que están en activo actualmente, si no que también hay una selección de jugadores retirados que EA llama Iconos. Por ejemplo, puedes jugar con varios jugadores “galácticos” que formaron parte durante una etapa la plantilla del Real Madrid como Casillas, Raúl, Roberto Carlos, Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo, etc..

Pero no todos los jugadores valen lo mismo, por lo que para conseguir el equipo que deseas, seguramente tengas que jugar y ganar bastantes partidos. Para fichar futbolístas necesitas abrir sobres o acudir al mercado. Los sobres se pueden obtener, sin acudir a los FIFA Points, ganando partidos, subiendo niveles en los modelos de competición, que luego comentaremos, o resolviendo desafíos que prepara EA . Y para acudir al mercado necesitas monedas, que se consiguen de la misma manera.

Para elegir los mejores jugadores para tu equipo también debes tener en cuenta la química. La química es un indicador que produce que un jugador tenga sus atributos en su máximo valor cuanto mayor sea. Y para que esta química sea alta, un jugador debe tener cerca en su alineación a jugadores de su mismo club, liga o nacionalidad. El objetivo que hay que conseguir es tener este indicador en 100.

Modos de juegos de FUT

Los principales modos de juego de FUT son Division Rivals y y FUT Champions y para poder llegar al segundo tendrás que pasar por el primero. Ambos modos se han renovado este año cambiando y mejorando la estructura de la competición. En Division Rivals hay diez divisiones más una élite y jugarás en la que te corresponda en base a las victorias que vayas consiguiendo.

Además, en cada división hay distintos rangos que se superan de la misma forma. Dependiendo de la división, el rango y las victorias que consigas cada semana, tendrás distintas recompensas. Una gran novedad este año es que cada seis semanas, lo que dura una temporada regular de FUT, bajarás divisiones para volver a tener que subir.

Como decíamos al principio del párrafo anterior, con cada derrota, empate y victoria en Division Rivals conseguirás puntos para jugar en FUT Champions. En la primera temporada de este FIFA 22, hacía falta conseguir 1.500 puntos. Sin embargo, en la segunda temporada lo han subido hasta 2.000 puntos.

Una vez que consigues los puntos para jugar FUT Champions, pasarás a los Play Offs de eliminatorias antes de llegar a la Fase Final. Esto es un gran cambio respecto al año pasado ya que no había Play Offs, se iba directamente a la Fase Final, pero era más larga. En los Play Off tendrás nueve partidos para disputar y sumarás cuatro puntos por victoria y un punto por derrota, ya no hay empates.

Aquí hay cuatro rangos y solo clasifican para la fase final los dos primeros, para los que se necesita 24 y 32 puntos respectivamente. Es decir, para poder llegar a la Fase Final tendrás que conseguir al menos cinco victorias de esos nueve partidos. Podrás disputar hasta 7 Play Off por temporada y si no consigues pasar a la Fase Final tendrás que volver a jugar en Division Rivals hasta llegar a los 2.000 puntos que te dan acceso a los Play Off.

Si consigues llegar a la Fase Final, tendrás desde el viernes a las 09:00 hasta el lunes a las 09:00 para disputar 20 partidos. El año pasado eran 30 partidos, por lo que se agradece que se baje el ritmo de partidos del fin de semana. Las victorias y las derrotas vuelven a sumar cuatro y un puntos y de nuevo los dos primeros rangos de recompensas son los que te aseguran volver a jugar la semana siguiente los Play Offs. Para acceder a estos, deberás ganar al menos 12 de los 20 partidos. Si no los consigues, también tendrás que volver a Division Rivals. Además de estos dos modos, hay otras como Squad Battles, amistosos, cooperativo, partidos con amigos y partidos contra el equipo de la semana para entrenar con tu equipo o conseguir objetivos que EA va proponiendo cada semana.

Conclusiones

FIFA 22 evoluciona en jugabilidad, con un ritmo de juego más pausado, con porteros más fiables y con las nuevas animaciones que se incluyen con HyperMotion y que dotan al juego de más realismo. Destaca la variedad de modos de juego que te permiten disfrutarlo como más te guste y que en licencias siguen sin tener competencia. También vemos positivo el nuevo sistema de competición de FUT, aunque sigue sin gustarnos el sistema de micropagos que desvirtúa la competición.

FIFA 2022 está disponible para PC, Stadia, Xbox, Switch y PlayStation, y puede adquirirse en Origin, Steam o en minoristas como Amazon, actualmente con una buena oferta por el Black Friday que deja su precio para PC en 35 euros y en 39 euros para las consolas de Sony y Microsoft.