Os voy a ser sincero, no me gustan demasiado los clásicos auriculares cableados «in ear», pero cuando vi el pack formado por los Creative Aurvana Trio LS y el Creative SXFI AMP, sentí un deseo imperioso de probarlos. El porqué es muy sencillo y fácil de entender, porque quería descubrir hasta qué punto puede marcar la diferencia ese amplificador tan pequeño, y si realmente es capaz de ofrecer una buena experiencia utilizando la tecnología Super X-Fi.

Esta no es la primera vez que hablamos de la tecnología Super X-Fi. En análisis anteriores, como este dedicado a los Creative SXFI AIR GAMER, vimos que podemos definirla como un sistema de sonido holográfico que crea un efecto envolvente de alta calidad y que permite, en resumen, hacer sentir al usuario que está recibiendo sonidos más amplios, mejor diferenciados y que provienen, además, de distintos lugares, lo que se traduce en un efecto posicional que, en ciertas aplicaciones, como juegos, por ejemplo, puede marcar una gran diferencia.

Os recuerdo también que la tecnología Super X-Fi utiliza un mapeado de nuestras orejas, y de nuestra cabeza, para generar ese sonido envolvente con una adaptación plena a las particularidades físicas de cada usuario. Para utilizarlo, podemos utilizar una aplicación dedicada y la cámara de nuestro smartphone, sin mayor complicación.

Gracias a Creative España, pude recibir una unidad de prueba que incluía el Creative Aurvana Trio LS y el Creative SXFI AMP, y he tenido la oportunidad de probarlos durante varias semanas con diferentes dispositivos, aplicaciones y contenidos multimedia, juegos incluidos. Hoy, tras poner un poco en orden mi experiencia durante todo este tiempo, estoy preparado para compartir por fin, con vosotros, mi opinión, aunque ya os adelanto que es, en líneas generales, muy positivas.

Creative Aurvana Trio LS y Creative SXFI AMP: Primer vistazo

La compañía singapurense ha hecho un excelente trabajo con el diseño de los Creative Aurvana Trio LS y Creative SXFI AMP. En ambos casos, vemos una clara apuesta por un perfil minimalista, y nos encontramos con un unas líneas clásicas y atemporales que casan a la perfección con un color negro dominante. Este encaja con cualquier estilo, y está rematado con pequeños matices en plata y dorado que añaden un toque preciosista al conjunto. Podéis juzgar vosotros mismos mirando las imágenes.

Pasamos ahora a hablar de la calidad de construcción, y debo decir que nada más sacarlos de la caja quedé gratamente sorprendido. Los Creative Aurvana Trio LS presentan una solidez única que deja claro, desde el primer momento, que no estamos ante unos auriculares cualquiera. En la parte opuesta a las gomas que introducimos en la oreja presentan una terminación en metal de color dorado totalmente plana, que está ligeramente imantada y permite unir las caras de ambos auriculares para que estos queden sujetos. Una idea excelente, sin duda.

El amplificador Creative SXFI AMP sigue la estela de su «compañero de aventuras». Creative ha utilizado un formato rectangular con matices redondeados que sigue la estela minimalista del conjunto, y que nos deja un chasis compacto, ligero y muy cómodo de llevar. Los botones se sitúan en la parte frontal, y nos permiten realizar acciones muy sencillas con un simple toque, como subir o bajar el volumen, pausar o continuar con la reproducción y apagar o encender la tecnología Super X-Fi. Las sensaciones que transmite al tacto son también muy buenas.

Volviendo a los Creative Aurvana Trio LS, es importante destacar el cuidado que ha puesto Creative en la ergonomía. Estos auriculares tienen una ligera curvatura que hace que la zona donde se integra la goma quede ligeramente elevada, y esto consigue un apoyo casi perfecto en la parte baja de la oreja. Por otro lado. Creative no ha escatimado en detalles, de hecho el cable está reforzado, lo que es sinónimo de fiabilidad y de una larga vida útil, y vienen con un micrófono integrado que cuenta con botones de control de reproducción, y de llamada.

Mis primeras sensaciones fueron muy positivas, y como podréis imaginar esto hizo que tuviese aún más ganas de empezar a probar los Creative Aurvana Trio LS y Creative SXFI AMP. Sin embargo, no quise hacerlo directamente, y es que antes de nada tenía que dar un importante paso previo, actualizar el mapeado de mis orejas y mi cabeza utilizando la aplicación dedicada. Ya tenía la aplicación instalada y había hecho un mapeado por los análisis que había hecho anteriormente, pero quise actualizarla y afinar al máximo la precisión de dicho mapeado.

El proceso no me llevó más de unos minutos, y una vez terminado pude vincular el mapeado que hice con el smartphone en la aplicación dedicada para Windows 10. Es muy sencillo, y resulta imprescindible para poder sacarle el máximo partido a los Creative SXFI AMP y al Creative SXFI AMP, como veremos más adelante.

Creative Aurvana Trio LS y Creative SXFI AMP: Especificaciones

Antes de contaros mi experiencia de uso, quiero compartir con vosotros un listado completo con las características clave de ambos dispositivos, ya que esto nos permitirá tener más claro qué ofrecen, «sobre el papel», desde el punto de vista técnico. También acompaño el precio de venta para que tengáis presente, desde el principio, cuánto cuesta cada producto de forma individual, y cuánto pagaremos por ellos en este pack.

Creative Aurvana Trio LS

Auriculares cableados con conector jack de 3,5 mm revestido en oro.

Dos controladores de sonido con tecnología Liquid Silicone Rubber (LSR) de 9,3 mm.

Diseño ergonómico con almohadillas de silicona que contribuyen a aislarnos del exterior.

Micrófono y controles de llamada y de reproducción integrados.

Cable reforzado con revestimiento de dientes.

Certificación Super X-Fi.

Respuesta de frecuencia: 20-20.000 Hz.

Impedancia: 32 ohmios.

Incluye almohadillas de silicona de diferentes tamaños para una adaptación perfecta a cada oreja.

Terminación imantada que permite mantener los auriculares unidos.

Compatibilidad universal gracias al conector jack de 3.5 mm.

Peso (completo): 18,6 gramos.

Precio: 29,99 euros.

Creative SXFI AMP

Amplificador USB Type-C con conector para auriculares basados en jack de 3,5 mm.

Chasis fabricado en aluminio de alta calidad y terminación en color negro anodizado.

Control integrado que permite gestionar el volumen, el sonido Super X-Fi y la reproducción.

Triplica la ganancia de sonido y alcanza una impedancia de hasta 600 ohmios.

DAC de 32 bits AKM AK4377 independiente de 128 dB, con una relación señal-ruido de 120 dB y un 0,0003 % de distorsión armónica (THD).

IMD menor al 0,0022%.

Ofrece sonido estéreo, 5.1 y 7.1 (24 bits/96 KHz).

Potencia máxima: 51 mW (300 ohmios), 425 mW (16 ohmios), 370 mW (300 ohmios) y 26 mW (600 ohmios).

Peso: 15 gramos.

Medidas: 9,7 mm x 17,5 mm x 67 mm.

Compatible con la tecnología Super X-Fi de última generación.

Compatible con dispositivos Android 7.0 y superiores, PCs y portátiles, macOS, Linux y también con PS4, PS5 y Nintendo Switch.

Precio: 49,99 euros.

El pack que incluye los Creative SXFI AMP y el Creative SXFI AMP tiene un precio de 69,99 euros, lo que significa que es mucho más rentable comprarlos juntos.

Creative Aurvana Trio LS y Creative SXFI AMP: Experiencia de uso

Como os he adelantado en ese primer vistazo, mis primeras impresiones con los Creative Aurvana Trio LS y Creative SXFI AMP fueron muy buenas. Podemos empezar a utilizarlos sin tener que descargar ningún tipo de aplicación, pero si hacemos esto nos estaremos perdiendo muchas cosas: el sonido personalizado en función de las particularidades de nuestras orejas, y de nuestra cabeza, los diferentes modos de sonido que ofrece el Creative SXFI AMP y la tecnología Super X-Fi.

Para poder disfrutar de todo eso, tenemos que hacer lo que ya os hemos comentado, un mapeado de nuestras orejas y cabeza con el smartphone. No es complicado, solo tenemos que descargar la aplicación dedicada, que está disponible de forma gratuita en la Google Play Store y en la App Store, y seguir el proceso autoguiado. En mi caso, me descargué también la aplicación dedicada para Windows 10 y vinculé la información de la aplicación móvil. De esta manera, puedo controlar los Creative Aurvana Trio LS y Creative SXFI AMP directamente desde el PC.

Una vez terminado el proceso, me decidí a probar primero los Creative Aurvana Trio LS a secas, es decir, a través del jack de 3,5 mm y sin ningún tipo de añadido. Gracias a su cuidada ergonomía no solo encajan de maravilla, sino que además son muy cómodos de llevar, no molestan ni siquiera tras largas sesiones de uso, y se sujetan a la perfección.

Fantástico trabajo de Creative en este sentido, ¿pero qué hay de la calidad del sonido? Mis expectativas no eran muy altas, al fin y al cabo se trata de unos auriculares de menos de 30 euros que se conectan a través del clásico jack de 3,5 mm. Tenía más interés en ver el potencial del Creative SXFI AMP, pero en cuanto puse la primera canción me llevé una grata sorpresa. «The Elemental Dive», de Vincenzo Salvia & PJ D’Atri, fue la primera prueba de fuego que escogí, y el resultado que ofrecieron los Creative Aurvana Trio LS fue muy bueno.



Esa canción es una de mis favoritas para este tipo de análisis porque tiene unos bajos muy marcados que se mantienen, además, durante toda la canción con un perfil bastante plano, pero al mismo tiempo tiene un fondo de instrumentos electrónicos y una guitarra que rompe con todo.pero los Creative Aurvana Trio LS, separaron bastante bien los diferentes sonidos y dieron a la guitarra ese papel protagonista que merece.

Otra de mis canciones favoritas en para estas pruebas es «Rip and Tear», de Mick Gordon, y parte de la banda sonora de DOOM 2016. Esta es otra canción muy difícil por toda la concurrencia de instrumentos sonando «a tope» que tenemos en escena, y es una de las pruebas más complicadas a las que podemos someter a cualquier tipo de auriculares. De nuevo, el resultado superó mis expectativas, tanto por la pegada de los bajos (para unos auriculares de su tamaño, obviamente) como por la buena separación de sonidos.



Solo puedo poner una pega a los Creative Aurvana Trio LS, entre comillas porque al fin y al cabo es una limitación comprensible para unos auriculares de su tamaño que, encima, están basados en el clásico jack de 3,5 mm: un pico máximo de sonido que, a mi juicio,. No es un problema, ojo, el máximo de volumen que pueden alcanzar es bueno, pero en ciertas situaciones puede quedarse un pelín corto.

Para solucionar ese problema del pico máximo de volumen tenemos el Creative SXFI AMP, un amplificador que es muy fácil de utilizar. Solo tenemos que conectar los Creative Aurvana Trio LS utilizando el jack de 3,5 mm, luego conectamos el amplificador a un puerto USB Type-C, entramos en la aplicación Super X-Fi, seleccionamos el tipo de auriculares que estamos utilizando y listo. A través de dicha aplicación también podemos elegir si queremos activar el sonido estéreo, el modo 5.1 o el modo 7.1. Tened en cuenta que, aunque podemos alternar entre dichos modos en cualquier momento, si lo hacemos dentro de un juego puede que tengamos que cerrarlo y volver a abrirlo para que el cambio tenga efecto.

Como os he anticipado, la primera mejora que notamos con el Creative SXFI AMP es una enorme ganancia de volumen. Utilizando los Creative Aurvana Trio LS, podía subir el volumen al máximo sin distorsionarlo, y sin que este me llegase a molestar. El nivel era suficiente para conseguir una buena inmersión, y un buen aislamiento en la mayoría de los casos, pero como he dicho se quedaba un pelín por debajo de lo ideal. Pues bien, con el Creative Aurvana Trio LS tenemos una ganancia de volumen tan grande que cuando superamos la franja del 40% de volumen ya empieza a molestar. He querido daros este dato en concreto para mostraros mejor la diferencia que marca el amplificador en este sentido.

En lo que respecta a la mejora de la calidad de sonido, la verdad es que la diferencia también es palpable, pero hay algunas cosas que debemos matizar. Si utilizamos el Creative SXFI AMP con Super X-Fi activado y los Creative Aurvana Trio LS en modo estéreo, tenemos un sonido más artificioso y nítido, pero la diferenciación de los instrumentos decae, tanto que, por ejemplo, en «The Elemental Dive» la guitarra queda demasiado tapada por el resto de instrumentos.

Ese problema se soluciona por completo al activar el 5.1, un modo que, a mi juicio, es el que mejor funciona con los Creative Aurvana Trio LS y Creative SXFI AMP, tanto cuando reproducimos música como contenidos multimedia. La calidad de sonido en dicho modo es muy buena, no se aprecia un artificio excesivo, es decir, la naturalidad del audio se mantiene bastante bien tras aplicar ese efecto holográfico de la tecnología Super X-Fi, y hay momentos concretos en los que los instrumentos que quedan más en segundo plano se diferencian, y aprecian, mucho mejor.

Con el 7.1, la calidad de sonido sigue siendo muy buena, pero se aprecia una pérdida de naturalidad considerable que llega a cambiar demasiado el sonido original de cada canción. En juegos ocurre precisamente todo lo contrario, y dicho modo se convierte en la mejor opción disponible, sobre todo en aquellos donde el sonido posicional puede marcar una gran diferencia. Lo he probado en títulos como Resident Evil 2 Remake, Resident Evil Village y Diablo 2 Resurrected, y la experiencia ha sido fantástica.

Podría destacar muchas cosas, pero entre las que más me han gustado se encuentran la precisión con la que se ubicaban los sonidos que venían desde detrás o desde un lateral, y también ese efecto de «eco» que se produce en diferentes localizaciones de Diablo 2 Resurrected. No hay duda, el amplificador mejora enormemente el potencial de los Creative Aurvana Trio LS.

Notas finales: Un pack muy interesante, y a buen precio

Los Creative Aurvana Trio LS son, por sí solos, unos auriculares excelentes que ofrecen una alta calidad de construcción y de sonido, un diseño y una ergonomía muy cuidada, y que tienen, además, una relación calidad-precio estupenda. No importa si queremos utilizarlos para escuchar música, reproducir contenidos multimedia o para jugar, en todos esos frentes cubrirán de sobra las necesidades de cualquier usuario medio, y nos sorprenderán con una pegada en bajos muy buena para unos auriculares de su tamaño, y de su gama. No son perfectos, pero poco les falta para serlo.

Con el amplificador Creative SXFI AMP, tenemos un importante aliado que no solo nos permitirá superar las pequeñas carencias de los Creative Aurvana Trio LS, como el volumen máximo, por ejemplo, sino que además, podremos disfrutar de sonido holográfico de alta calidad en modos 5.1 y 7.1 en cualquier lugar, ya que solo pesa 15 gramos y tiene un tamaño tan compacto que podremos guardarlo en cualquier bolsillo.

Lo tengo muy claro, Creative ha acertado con este pack. Los Creative Aurvana Trio LS y Creative SXFI AMP casan, y se complementan a la perfección, y encima tienen un precio muy competitivo. Si estás buscando unos auriculares «in ear» cómodos, capaces de ofrecer una alta calidad de sonido y con un precio competitivo, los Creative Aurvana Trio LS son una compra recomendada. Si además quieres disfrutar de una experiencia de sonido superior, y de un sonido posicional premium tanto en contenidos multimedia como en juegos, el pack que incluye el amplificador Creative SXFI AMP es tu mejor apuesta.

Antes de terminar, quiero aprovechar para recordaros que Creative tiene abierta una campaña de ofertas por el Black Friday en su web oficial, donde encontraréis el pack Creative Aurvana Trio LS y Creative SXFI AMP por solo 69,99 euros, además de otros productos interesantes con descuentos muy apetecibles.