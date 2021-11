Para jugar en la nube no tenemos que cumplir con los requisitos mínimos de los juegos, pero sí que necesitamos disponer de una conexión a Internet que sea capaz de ofrecer unos valores mínimos, tanto en términos de estabilidad como de rendimiento (ancho de banda). Esto es muy importante ya que, al final, será nuestra conexión a Internet la que determinará el tipo de experiencia que vamos a disfrutar.

Por ejemplo, un PC que tenga un hardware más potente que otro, pero cuya conexión a Internet sea inferior a la de aquel, puede ofrecer resultados mucho peores con los principales servicios y aplicaciones de juego en la nube. Esto es muy fácil de entender, pero sé que muchos de nuestros lectores todavía tienen dudas sobre este tema, y por ello hoy quiero compartir con vosotros un artículo donde hablaremos de todo lo que debe tener una conexión a Internet ideal para jugar en la nube.

Como siempre, partimos de la base de que una conexión a Internet cableada será siempre la mejor opción. Esto no admite discusión porque, en general, estas son más estables, es muy raro que tengan problemas de interferencias y pueden mantener sin problemas las velocidades máximas teóricas que nos garantice nuestro proveedor de Internet. No obstante, esto no quiere decir que no podamos jugar en la nube tirando de Wi-Fi.

¿Qué conexión a Internet necesito para jugar en la nube? Pues depende de tus aspiraciones

Es así de simple, aunque debes tener claro desde ya que no solo importa el ancho de banda de tu conexión, también es fundamental que esta sea estable, y que tenga una latencia reducida, ya que de lo contrario no disfrutarás de una buena experiencia de uso, y puede que no llegues a cumplir con los requisitos mínimos de cada cliente.

Por otro lado, ten en cuenta que el ancho de banda que debe tener tu conexión a Internet para jugar en la nube no es siempre el mismo, porque varía en función de la resolución a la que quieras jugar. Así, por ejemplo, para jugar en resoluciones HD (1.280 x 720 píxeles), el ancho de banda que necesitamos es inferior al que se requiere para jugar en FHD (1.920 x 1.080 píxeles) o en 4K (3.840 x 2.160 píxeles).

Entonces, ¿cómo podemos decir con exactitud qué conexión a Internet necesitamos para jugar en la nube? Pues partiendo de varios niveles diferentes, e indicando en cada uno de ellos ese mínimo que debemos cumplir, teniendo en cuenta siempre que:

La latencia no debería superar los 50 ms, ya que de lo contrario podríamos empezar a sufrir retrasos en los tiempos de respuesta.

La conexión debe ser estable, sin pérdidas graves de paquetes. Esto puede traducirse en saltos en la acción, movimientos erráticos, acciones que no se ejecutan y, en el peor de los casos, caídas.

Si queremos jugar en la nube con resolución HD, el ancho de banda mínimo varía en función del servicio que escojamos. Por ejemplo, Google Stadia necesita un mínimo de 10 Mbps, mientras que GeForce Now requiere al menos 15 Mbps (garantiza 60 FPS, eso sí). En caso de que subamos a 1080p y 60 FPS, este último requiere ya 25 Mbps, y para 1440p y 120 FPS la cifra sube a 35 Mbps. En Google Stadia necesitamos 35 Mbps para 4K.

El listado anterior nos sirve como una referencia clara, directa y sencilla de esos niveles mínimos que debe cumplir nuestra conexión a Internet para que podamos jugar en la nube sin problemas. Tened en cuenta que hablamos de mínimos, y que por tanto lo ideal sería superar esos niveles, aunque no sea de una manera excesivamente amplia.

