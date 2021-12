Lo tienes claro, vas a comprar un smartphone nuevo. Puede que el terminal que utilizas actualmente ya no sea capaz de cubrir tus necesidades, que ya no funcione correctamente o que, simplemente, quieras darte un capricho. Empiezas a mirar las ofertas que hay disponibles en el mercado y, al final, acabas con más dudas de las que tenías inicialmente, tanto que no tienes realmente claro qué hacer.

Si te has sentido identificado con el ejemplo anterior no te preocupes, es totalmente normal. La oferta de smartphones que podemos encontrar es tan amplia que cuesta mucho elegir, y los ciclos de renovación se han afinado tanto que elegir el momento adecuado tampoco es algo sencillo. ¿Debo comprar ahora o es mejor que espere a la próxima generación? ¿Realmente es un buen precio? ¿Sería mejor alargar un poco la vida de mi terminal y comprar un smartphone nuevo más adelante?

La verdad es que no podemos dar una respuesta universal a la pregunta que sirve de título a este artículo, ya que hay muchos factores que pueden influir para determinar cuándo es el mejor momento para comprar un smartphone, y algunos se salen de lo que podemos considerar como la «rutina habitual». Así, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el iPhone 13, y con sus versiones Pro y Pro Max, encaja en ese supuesto, ya que presentan un continuismo tan marcado, y unas novedades tan limitadas, que hacen que, en muchos casos, sea mejor esperar a la próxima generación.

No hablo sin motivo. Al final, el iPhone 13 ha sido, en muchos aspectos, un calco del iPhone 12. Esto ha hecho que todas las miradas estén puestas en el iPhone 14, que este futuro smartphone se haya convertido en el objetivo de muchos usuarios que tenían previsto renovar dispositivo este año, y que al final han preferido esperar para comprar un smartphone nuevo.

Cuándo es el mejor momento para comprar un smartphone: Generación y tiempo

El momento generacional es una de las primeras claves que debemos tener en cuenta antes de decidir si vamos a comprar un smartphone, y está profundamente asociada al tiempo. Con esto me refiero al lugar que ocupa el terminal en el momento en el que vamos a hacer la compra, pero siempre en contexto con tres puntos importantes:

Cuándo se lanzó el smartphone que estamos considerando comprar, es decir, qué antigüedad tiene.

Para entenderlo mejor, vamos con un ejemplo. Imagina que quieres comprar un smartphone de hace dos generaciones porque su precio es más bajo. No es un mal enfoque, eso está claro, pero si es un modelo basado en Android debes tener en cuenta que, según el contexto que hemos puesto anteriormente:

Habrá cumplido todo, o casi todo su ciclo de actualizaciones de Android. Lo comprarás más barato, pero no recibirás actualizaciones de software o, en el mejor de los casos, recibirás solo una más (ciertos terminales, como el Galaxy A52, tienen aseguradas tres actualizaciones de Android).

Comprar un smartphone cuando acaba de llegar al mercado representa una inversión mayor, pero también implica que disfrutaremos de todo su ciclo de soporte y de actualizaciones. He vivido esta realidad a la perfección, aunque con un terminal iOS, lo que significa que estos modelos tampoco están exentos de problemas cuando elegimos versiones «antiguas».

Mi experiencia fue, en concreto, con un iPhone 4s. Compré ese modelo cuando ya estaba en el mercado el iPhone 5s, y aunque lo disfruté bastante, al final mi experiencia no fue todo lo buena que debería porque ya tenía dos años encima, y no se terminaba de llevar del todo bien con iOS 7. Aunque tuvo soporte durante varios años, el rendimiento que ofrecía con las nuevas versiones de iOS era cada vez peor.

En resumen, piensa que lo que ahorras comprando un smartphone de generaciones anteriores puede acabar pasándote factura al final, y valora si realmente te compensa el precio que vas a pagar a cambio del sacrificio que vas a hacer en materia de soporte en sentido amplio, tanto a nivel de software como de actualizaciones de seguridad.

No debemos olvidar, además, que el momento temporal también es muy importante a la hora de comprar un smartphone nuevo. Ya os lo he adelantado al principio de este apartado, pero antes de pasar al siguiente es necesario profundizar en él para terminar de tenerlo totalmente claro.

Cuando hablo del momento temporal me refiero, principalmente, a dos grandes cuestiones. La primera es cuánto tiempo falta para que llegue el sucesor del smartphone que vamos a comprar, y la segunda cuándo llegará su rival directo. Lo entenderemos mejor con un ejemplo, imagina que este año querías comprar el iPhone 12 Pro, pero esperaste tanto, por indecisión, que al final acabaste comprándolo en agosto, apenas un mes antes de la presentación del iPhone 13. No escogiste el mejor momento, sin duda.

Elegir correctamente el momento temporal a la hora de comprar un smartphone es importante porque, por un lado, evitaremos los clásicos errores de compra en los que adquirimos un modelo a un precio elevado que, dentro de poco, acabará siendo más económico. Esquivamos esa devaluación, y esa pérdida de dinero, tan a corto plazo. Por otra parte, lo mismo aplica a la llegada de un posible rival directo, y es que algunas marcas importantes suelen bajar el precio de sus terminales cuando llega al mercado un modelo que compite con ellos.

Para saber cuándo es la mejor ocasión, desde el punto de vista temporal, para comprar un smartphone, debemos tener en cuenta la realidad del mercado en cada momento, y esto no es algo sencillo, ya que los terminales no siempre bajan de precio cuando llega un rival directo, la disponibilidad tampoco es siempre igual de buena, y con la llegada de nuevas generaciones la devaluación de la anterior no siempre es del mismo grado.

Con todo, y para que os sirva como referencia, si vamos a comprar un terminal tope de gama de marcas como Apple o Samsung, lo más recomendable es hacernos con él siempre dentro de su primera etapa poslanzamiento, y debemos evitar a toda costa comprarlos cuando sus sucesores se encuentran a menos de medio año de distancia.

Cuándo es el mejor momento para comprar un smartphone: Necesidades personales y actualización

Es un tema que también resulta muy importante, y que he querido desglosar en dos puntos porque, al final, es más fácil comprenderlos si los vemos por separado. Para acertar al comprar un smartphone debemos valorar, por encima de todo, nuestras necesidades reales, y en sentido amplio, es decir, no solo deben entrar en juego nuestras exigencias a nivel de rendimiento y de funciones, sino también aquellas relacionadas con el diseño y la calidad de acabados.

Seamos sinceros, el smartphone se ha convertido, hoy más que nunca, en una parte de nosotros, en una extensión de nuestro estilo y de nuestro estilo. Por ello, si compramos un modelo que ofrece un alto rendimiento y que cumple de sobra con nuestras exigencias a nivel de funciones, pero que no termina de gustarnos por su diseño o su calidad de acabados, es probable que nos toque vivir, durante un tiempo, en una situación de falsa felicidad. Tenemos lo que queríamos, pero no lo que realmente necesitábamos.

Comprar un smartphone representa una inversión importante, y por ello debemos estar convencidos no solo de que ese terminal que tenemos entre ceja y ceja nos va a servir durante bastante tiempo, sino que además nos va a hacer felices durante todos los años que tengamos previsto utilizarlo.

De nuevo os pongo un ejemplo, aunque en esta ocasión es positivo, y es que antes de comprar el iPhone 8 Plus, que es el smartphone que todavía utilizo a día de hoy, estuve considerando la compra de una alternativa Android porque me costaba un poco menos. Me dejé llevar por mis «bajos instintos», y elegí el modelo de Apple. Hoy, cuatro años después, me alegro de haberlo hecho, ya que dicho terminal me sigue gustando tanto como el primer día.

Hemos hablado de necesidades, pero también del concepto de actualización a la hora de comprar un smartphone. ¿A qué nos referimos exactamente con esto? Pues es muy sencillo, a que ese nuevo smartphone que vayamos a comprar debe suponer una actualización importante frente al modelo que tengamos actualmente. Si no cumplimos con este punto, no notaremos una mejora importante a nivel de prestaciones, y habremos «jubilado» un smartphone que todavía era perfectamente viable para nosotros, y que tenía mucha vida por delante en nuestras manos.

El concepto «actualización» ha sido fácil de explicar, pero la verdad es que es un poco complicado de aplicar en la práctica, ya que puede variar mucho en función de las necesidades concretas de cada perfil de usuario. Con todo, os puedo dar una clave muy sencilla que os ayudará a tener un punto de partida en caso de duda a la hora de actualizar desde un terminal Android o iOS.

Si quieres cambiar de un terminal iOS a otro basado en esa misma plataforma, lo ideal es que esperes un mínimo de entre tres y cuatro años para notar un importante salto generacional. Ten en cuenta, no obstante, que los grandes cambios de diseño no tienen por qué ir asociados con una gran mejora a nivel de hardware.

y dependerá más de los modelos concretos que tengamos entre manos. Cuando cambiemos de terminal, debemos buscar dentro de la misma gama del modelo que teníamos anteriormente, ya que en caso contrario podríamos estar cometiendo un grave error y acabar comprando un smartphone inferior al nuestro. Así, por ejemplo, si pasamos de un smartphone tope de gama de hace tres años a un gama media actual habremos errado totalmente el tiro.

Notas finales: No te olvides de tu presupuesto

Poniendo todo lo anterior en conjunto, podemos concluir que el mejor momento para comprar un smartphone dependerá de nuestras necesidades, de nuestros gustos personales, de la realidad del mercado y también de nuestro presupuesto, un punto que hemos querido dejar para cerrar este artículo porque, al final, es el pilar central de cualquier decisión de compra.

El presupuesto es importante porque determina:

La gama a la que podremos dirigirnos: top, alta, media, media económica o baja.

a la que podremos dirigirnos: top, alta, media, media económica o baja. La configuración que tendremos la posibilidad de elegir.

que tendremos la posibilidad de elegir. Las prestaciones, diseño y calidad de acabados a las que podemos aspirar.

Así, por ejemplo, si queremos comprar un smartphone nuevo para sustituir a un modelo tope de gama de hace un par de años, pero solo tenemos dinero para un modelo de gama media, lo más sensato sería esperar a ahorrar un poco más para poder comprar un terminal de gama alta. Esto nos ayudará a evitar posibles decepciones, y una actualización mediocre, al comprar un nuevo smartphone.

Por contra, si vamos a actualizar un smartphone de gama alta que tiene cinco o más años, y solo tenemos dinero para un modelo de gama media, la cosa cambia. En este caso, debido a la antigüedad de nuestro terminal, sí que nos encontraríamos ante una actualización interesante, incluso aunque estemos bajando un peldaño a nivel de gama.

