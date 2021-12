Próximos lanzamientos: juegos diciembre 2021

Además de frío, diciembre es mes de vacaciones y compras navideñas, y el sector de los videojuegos, al igual que el resto, lo sabe. Y es que aunque todavía podremos encontrar algunos próximos lanzamientos bastante potentes e interesantes para terminar de cerrar el año, parece que todos ellos se concentran antes de la época de compras, cerrando con poca fuerza los lanzamientos de este 2021.

Así pues, llegando con el mes recién arrancado, en este listado de próximos lanzamientos podremos encontrar algunos de los juegos ya disponibles, aunque como siempre repasaremos todos los títulos venideros que consideramos son algunos de los más relevantes, ordenados cronológicamente por su fecha de salida.

1 de diciembre

Wartales

PC, Switch

Abriendo nuestro listado de próximos lanzamientos con un título ya disponible, nos encontramos con este juego de rol en mundo abierto en el que lideras a un grupo de mercenarios en su búsqueda de riquezas a través de un enorme universo medieval. Deberás prepararte para liderar un grupo de personajes sin escrúpulos que se deleitan con tales actividades en un enorme mundo abierto donde el combate, la muerte y la sed de riquezas moldearán y definirán tu vida cotidiana. No eres especial ni el héroe único que traerá una nueva era de paz. Tu único objetivo es sobrevivir y prosperar en este mundo duro y hostil.

2 de diciembre

Century: Age of Ashes

PC

Presente ya en otros de nuestros recopilatorios mensuales de próximos lanzamientos, volveremos a encontraros con este título ya «estrenado» hace unos meses, que por fin abandona su fase de acceso anticipado. Sobrevuela los cielos en este curioso shooter online, donde montarás dragones en batallas por equipos de hasta doce jugadores. Mejora tus habilidades y descubre las diferentes habilidades de todas las clases y dragones, y compite en intensas batallas en coliseos hasta dominar frenéticos combates aéreos.

Fights in Tight Spaces

PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Un curioso juego de acción y estrategia que combina la construcción de mazos, tácticas por turnos y emocionantes secuencias de lucha animadas en escenarios clásicos de películas de acción. Aprenda a equilibrar la mano, el impulso y la posición para superar las probabilidades de derrotar a sus adversarios.

Anvil: Vault Breakers

PC, Xbox One

Un juego de acción multijugador roguelike de cooperación. En él serás un «Breaker de caja fuerte» que viaja por las galaxias, derrotando monstruos. Conviértete en un Breaker en busca de reliquias llamadas «cajas fuertes», de civilizaciones alienígenas desconocidas. Lucha contra jefes poderosos. Fortalece tu personaje con el poder de las reliquias y colabora junto con tus amigos para ser el primero en llegar a la galaxia más lejana.

Archvale

PC, Xbox One, Switch

Toma tu arma en este mundo de RPG infierno de balas y embárcate en un viaje para corregir los errores de hace mucho tiempo. Solo tú puedes derrotar a las fuerzas del mal de los guardianes imperecederos y reunir al mundo con el legendario Archvale.

Solar Ash

PC, PS4, PS5

El segundo juego de Heart Machine, los creadores del galardonado Hyper Light Drifter de 2016, nos invita a recorrer a toda velocidad un mundo irreal con un diseño muy cuidado y repleto de misterios, personajes entrañables e inmensos combates contra enemigos.

Mechajammer

PC

Un juego de rol táctico cyberpunk basado en combates por turnos simultáneos para crear tácticas en tiempo real con la precisión de los controles. Tú y tu tripulación de desertores habéis chocado contra una colonia selvática hostil. Para escapar, debes recopilar rumores, sobornar a los enemigos y ganarte la confianza completando misiones. En este simulador inmersivo, elige tu camino sabiamente, ya que las opciones de tu historia cambiarán con cada elección.

3 de diciembre

Chorus

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Acompaña a Nara en su misión y destruye la oscura secta que la creó. Desbloquea armas devastadoras y habilidades prodigiosas en una auténtica evolución de los juegos de naves clásicos. Junto a Forsaken, su caza estelar inteligente, explorarás antiguos templos, combatirás en emocionantes batallas en gravedad cero y te adentrarás en lugares más allá de nuestra realidad.

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Switch

La última apuesta exclusiva de Nintendo para los próximos lanzamientos de este año, nos llega con esta reversión de uno de sus títulos ya clásicos. Juega en una gran variedad de divertidos y veloces ejercicios como memorizar una serie de números, identificar imágenes de animales que se enfocarán lentamente o guiar un tren a su destino, etc. , y compite con tu familia y amigos en partidas de hasta 4 jugadores para ver quién obtiene la mejor puntuación cerebral.

Grim Dawn: Definitive Edition

Xbox One, Xbox Series X/S

Este paquete nos permitirá disfrutar de la experiencia completa Grim Dawn, incluyendo no sólo el juego base, sino todas las expansiones, funciones y el contenido de mejora de la jugabilidad combinados de todas sus expansiones. Entra en un mundo de fantasía apocalíptica donde la humanidad está al borde de la extinción, el hierro se valora más que el oro y la confianza es difícil de ganar. Este ARPG presenta un complejo desarrollo de personajes, cientos de elementos únicos, elaboración y misiones con opciones y consecuencias.

4 de diciembre

Icarus

PC

Un juego de supervivencia JcE por sesión para hasta ocho jugadores en modo cooperativo o en solitario. Explora los terrenos alienígenas salvajes después de una terraformación fallida. Soporta la naturaleza salvaje alienígena de Icarus, el mayor error de la humanidad, y trata de sobrevivir en este entorno brutal mientras exploras, cosechas, creas y cazas para buscar fortuna.

7 de diciembre

White Shadows

PC, PS5, Xbox Series X/S

Un juego cinematográfico de plataformas y puzles en el que te pondrás en el lugar de la pequeña Ravengirl para intentar escapar de una cruel distopía opresiva, autoritaria y violenta que coloca a nuestra aventurera en el escalafón más bajo de la sociedad.

Final Fantasy 14: Endwalker

PC, PS4, PS5

Sin duda el título más destacable a nivel personal entre los próximos lanzamientos de este mes, por fin llega la esperadísima cuarta y última expansión de Final Fantasy 14 Online, que nos permitirá vivir el clímax de la historia de Hydaelyn y Zodiark, poniendo fin a esta saga de más de 10 años. Con un nuevo límite de nivel, clases, desafíos, e incluso mapas que nos llevarán hasta la mismísima Luna, la propia Square Enix ha definido esta como su mayor expansión hasta la fecha, con contenidos más que suficientes para considerarse casi un juego en sí.

Thunder Tier One

PC

Ambientado en los años 90, en algún momento después de la caída de la URSS, este juego de disparos de arriba hacia abajo realista en el que te unes a un equipo de operaciones especiales de élite encargado de detener una organización terrorista. En modo cooperativo de 4 jugadores o solo con compañeros de equipo de IA, los jugadores deben seleccionar cuidadosamente su equipo y utilizar todas sus habilidades tácticas para completar cada operación con éxito.

Heavenly Bodies

PC, PS4, PS5

Un curioso juego sobre astronautas, sobre el cuerpo y sobre la ausencia de gravedad. Descubre los detalles del movimiento cuando no hay gravedad en este juego sobre físicas. Con los sticks izquierdo y derecho podrás controlar los brazos del astronauta y empujar, tirar y trepar por escenarios simulados de una estación de investigación científica.

8 de diciembre

Halo Infinite

PC, Xbox Series X/S

Si bien esta entrega de Halo no cumuló las mejores críticas en su inicio, no nos cabe duda de que se trata de una de las entregas más ansiadas entre los próximos lanzamientos no sólo de este mes, sino del año. Y es que el propio éxito de su modo multijugador competitivo ya ha probado que se trata de uno de los títulos favoritos de los fans, con un enorme potencial que sin duda brillará en su campaña para un jugador.

9 de diciembre

Breakwaters

PC

Aventúrate en un mundo oceánico en constante cambio que evoluciona la forma en que interactúas con el agua. Únete a tus amigos para nadar, navegar y volar para encontrar nuevas islas con recursos únicos para construir, crear y sobrevivir.

Wytchwood

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Un juego de aventuras y creación de objetos ambientado en una tierra de fábulas y cuentos de hadas góticos. En la piel de la misteriosa bruja del bosque, explorarás una campiña extraña, recogerás ingredientes mágicos, prepararás encantamientos brujescos y juzgarás con retorcido criterio a un elenco pintoresco de personajes y criaturas.

Monster Rancher 1 & 2 DX

PC, Switch, iOS

Koei Tecmo apuesta por la nostalgia para colorearnos este listado de próximos lanzamientos. Y es que 20 años después de su lanzamiento original, los legendarios juegos de entrenamiento de monstruos «Monster Rancher» y «Monster Rancher 2» vuelven para traernos de vuelta los emocionantes días de crecimiento, entrenamiento y competencia de estas criaturas únicas.

10 de diciembre

Syberia: The World Before

PC

Embárcate en una aventura a través de los continentes y las épocas, encarnando de manera simultánea tanto a Kate Walker como a Dana Roze, para ayudarlas resolver los diferentes puzles y misterios ocultos durante demasiado tiempo, y recomponer el rompecabezas de una vida.

14 de diciembre

Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue

PC

Ponte en la piel de una joven agente de rescate que está empezando su carrera. Armada con una buena hacha y una manguera de alta presión que hará las veces de jetpack, Firegirl acude a llamadas de emergencia por toda la ciudad.

16 de diciembre

Clid the Snail

PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Un juego de disparos de perspectiva isométrica donde la trama liderada por Clid, sus carismáticos compañeros, y el combate son el núcleo de la acción. Encarnadno a este caracol humanoide, descubriremos una historia sobre el exilio, la amistad y la traición, y vivirás las aventuras de un caracol problemático y rebelde que no encuentra un lugar al que pertencer. Explora un mundo traicionero lleno de amenazas y desafíos, donde el posicionamiento estratégico, los disparos precisos y el comportamiento del enemigo son cruciales para tu supervivencia.

Alfred Hitchcock – Vertigo

PC

Sumérgete en un nuevo tipo de thriller psicológico que juega con los límites entre ilusión y realidad y sumérgete en esta aventura gráfica libremente inspirada en el universo de Alfred Hitchcock. El escritor Ed Miller sale ileso del despeñamiento de su coche por el cañón de Brody, en California. No se ha encontrado a nadie entre los restos del automóvil, pese a que Ed asegura que viajaba con su esposa y su hija. Traumatizado por este suceso, Ed comienza a sufrir graves mareos. Mientras comienza una terapia, Ed va a intentar descubrir lo que realmente sucedió aquel trágico día.

Trash Sailors

PC

Un juego de acción dibujado a mano que se juega en cooperativo con hasta 4 jugadores. Construye una balsa de chichinabo, enfréntate a los monstruos e intenta que vuestra amistad no acabe en la basura.

Alien: Isolation

Android, iOS

Llevando la experiencia completa del título AAA original, ahora podremos revivir esta aventura de acción y terror desde nuestros teléfonos y tabletas. Quince años después de la desaparición sin resolver de su madre, Amanda Ripley aborda la dañada y aislada estación espacial Sebastopol en busca de respuestas, adentrándose en un entorno fuera de control que no ofrece respuestas, pero que alberga un terrible secreto.

17 de diciembre

Aspire: Ina’s Tale

PC, Xbox One, Switch

Cerrando este listado de próximos lanzamientos, y por ende los próximos lanzamientos de todo este año, nos encontramos con este pequeño juego indie. Embárcate en una aventura fantástica como Ina y emprende un viaje de autodescubrimiento con el telón de fondo de los deslumbrantes y místicos paisajes de La Torre. Experimente su miedo convertido en convicción mientras desentraña su propósito en este mundo y se embarca en un camino de un solo sentido hacia la libertad.