Twitter permitirá marcar contenido como «sensible»

Soplan vientos de cambio en Twitter. Desde la salida de Jack Dorsey de la compañía parece que el pie que pie el acelerador ha decidido emplearse a fondo. Algo totalmente comprensible, por otra parte, pues ahora Parag Agrawal, nuevo CEO de la compañía, y que no solo se enfrenta a un desafío tan grande como ser la cabeza de un gigante de Internet como lo es Twitter, sino también al escrutinio al que, como recién llegado, va a tener que enfrentarse.

Como consecuencia de ello, aunque probablemente también tenga que ver con planes que ya se habían empezado a gestar anteriormente, pocas horas después de haber asumido la dirección de la red social Agrawal implantó una polémica nueva política, que limita la publicación de imágenes por parte de terceros. No debió ser un debut sencillo para el nuevo ejecutivo jefe, que hasta ese momento había navegado bajo el radar, pese a llevar ya diez años trabajando en Twitter.

Aunque ese cambio ya podría justificar su cargo durante meses (sin entrar a valorar si es positivo o negativo), parece que vamos a seguir viendo nuevos movimientos en la red social, y curiosamente también relacionados con las imágenes y el contenido multimedia. No obstante, en este caso la medida no será polémica. Y es que, según ha anunciado la propia red social, va a comenzar con las pruebas de un sistema con el que los usuarios podrán añadir una advertencia sobre dicho contenido en sus tweets.

People use Twitter to discuss what’s happening in the world, which sometimes means sharing unsettling or sensitive content. We’re testing an option for some of you to add one-time warnings to photos and videos you Tweet out, to help those who might want the warning. pic.twitter.com/LCUA5QCoOV

— Twitter Safety (@TwitterSafety) December 7, 2021