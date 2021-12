Por fin has podido comprarlo, pero llegas a casa y te asalta una duda, ¿dónde debería colocar el nuevo router? Quizá no te lo parezca a simple vista, pero es una pregunta muy importante, tanto que, dependiendo del lugar que escojas, puede que acabes disfrutando de una conexión Wi-Fi perfecta, o que te encuentres con problemas importantes de conectividad.

Esa es la razón principal por la que es tan importante elegir bien el lugar donde vamos a colocar el nuevo router que hemos comprado. Esto determinará el alcance, la calidad y la estabilidad de la señal Wi-Fi, y también los puntos en los que tendremos conexión y aquellos en los que no. Es algo muy simple, y es que, al final, el Wi-Fi trabaja mediante ondas de radio que tienen un alcance limitado. Si dichas ondas no llegan, por ejemplo, a una zona de nuestro hogar, nos encontraremos con una zona muerta, y no tendremos conexión a Internet.

Sé lo que estás pensando, ¿realmente tiene un impacto tan grande el lugar donde decida colocar el nuevo router? Pues sí, porque no es solo un tema de distancia, también influyen mucho los obstáculos y todo lo que este pueda tener a su alrededor. Por ejemplo, la diferencia entre colocar el router en una zona libre de obstáculos e interferencias, y ponerlo en otra donde concurran ambos elementos, puede ser enorme.

Al colocar el nuevo router en una zona libre de obstáculos, y de interferencias, es probable que puedas llevar el Wi-Fi a todos los rincones de tu hogar. Sin embargo, si lo situases rodeado de obstáculos y/o de interferencias, te acabarías encontrando con muchas zonas muertas, y tendrías problemas de conectividad incluso a poca distancia del router.

Claves para acertar al colocar el nuevo router

Su importancia está fuera de toda duda, y por suerte no es complicado acertar en la colocación de un router. Para ello, basta con seguir una serie de recomendaciones que os vamos a dar a continuación, aunque antes de entrar en materia os recuerdo que, al final, cada casa, y cada oficina, es un mundo, y que por ello siempre debéis tener en cuenta sus particularidades, y vuestras necesidades.

Ten en cuenta las características de tu hogar u oficina, y tus necesidades. Si vives en una casa grande y de dos plantes, y quieres que el Wi-Fi llegue a la segunda planta, tendrás que buscar un lugar céntrico y elevado. También valora a dónde quieres llegar exactamente, antes de colocar el nuevo router, y no dudes en moverlo un poco hacia esa dirección para mejorar la señal. No fuerces colocaciones que, al final, son contraproducentes. Lo que hemos dicho en el punto anterior está bien, pero no llegues al extremo de forzar la colocación del router para llegar a una habitación si, como contrapartida, vas a tener que dejar media casa sin señal. Sitúa siempre el router en un lugar libre de obstáculos. Evita zonas donde pueda quedar encajonado, o donde esté rodeado de fuentes de interferencias. También es buena idea buscar lugares ligeramente elevados, siempre que sea posible. Piensa en tus necesidades a medio y largo plazo. Cambiar de sitio el router no es tan fácil como parece, sobre todo en aquellas instalaciones que han necesitado de un proceso previo de adaptación (cuanto nos conectamos con fibra óptica, por ejemplo), así que piensa si ese lugar que has escogido te seguirá pareciendo el mejor dentro de seis meses, o de un año. Haz pruebas de rendimiento antes de elegir su ubicación definitiva. Si tienes la posibilidad, haz mediciones de rendimiento, y pruebas de estabilidad, de aquellos rincones a los que quieras llevar tu conexión a Internet, antes de tomar una decisión definitiva de dónde vas a colocar el nuevo router.

