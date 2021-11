Volvemos a la carga con un nuevo artículo de dedicado a conceptos básicos de red. En esta ocasión nos vamos a hablar de dos conceptos que se utilizan con frecuencia cuando hablamos de la calidad y de las posibilidades que ofrece una red Wi-Fi, el alcance y la estabilidad.

Antes de entrar en materia, es necesario tener claro por qué esos dos conceptos con tan importantes cuando nos referimos a una red Wi-Fi. Cuando empezamos a utilizar una red Wi-Fi, esta trabajará mediante ondas de radio que son capaces de recorrer una distancia determinada antes de quedar totalmente inutilizadas. Esto quiere decir que tiene un alcance limitado.

Por otra parte, la intensidad con la que recibimos la señal puede afectar notablemente a la estabilidad de nuestra conexión cuando utilizamos una red Wi-Fi, y dependerá en gran medida del alcance de esta. Así, a mayor alcance, más probabilidades tendremos de recibir la señal con una intensidad suficiente incluso aunque nos encontremos lejos del router, y cuanto más cerca estemos mejor debería ser la conexión que tengamos.

Alcance y estabilidad en redes Wi-Fi: Qué son y por qué son importantes

El alcance de una red Wi-Fi se puede definir como la distancia máxima a la que es capaz de llegar con la señal que genera. Es importante tener presente que ese máximo vendrá dado por el punto más alejado del router en el cual todavía tengamos conexión a Internet, aunque esta no sea óptima o no presente un buen rendimiento.

Por contra, la estabilidad indica el correcto funcionamiento de la conexión, es decir, la ausencia de microcortes, de pérdidas graves de paquetes y de caídas. Para entenderlo mejor basta con un ejemplo, si tenemos una conexión a Internet que no deja de tirarnos, o de perder la señal, dicha conexión tendrá problemas de estabilidad. Estos se pueden producir por muchas razones, incluyendo desde problemas de alcance hasta saturación de la red.

¿Y por qué son importantes ambos conceptos? Esto se puede deducir de lo que hemos expuesto en el párrafo anterior, y es que al final ambos conceptos reflejan dos pilares centrales que son necesarios para disfrutar de una buena conexión a Internet. Si el alcance es insuficiente, no tendremos conexión Wi-Fi en muchas zonas de nuestro hogar u oficina, y si la estabilidad no es buena, no dejaremos de tener cortes y pérdidas de conexión.

Para conseguir un buen alcance, es importante utilizar un router de calidad, colocarlo en una posición adecuada y libre de obstáculos y minimizar dentro de lo posible las interferencias. Si queremos conseguir una buena estabilidad, todo lo anterior también puede ayudarnos, y deberíamos evitar situaciones en las que la red pueda verse totalmente congestionada.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!