Cambiando por primera vez las tornas, parece se que el recién renombrado PUBG Battlegrounds será el que copie en esta ocasión a Fortnite. A partir del próximo 12 de enero de 2022, los jugadores de todo el mundo podrán jugar a este battle royale de manera totalmente gratuita desde todas las plataformas compatibles.

«Como PUBG Battlegrounds fue pionero en el género Battle Royale y se ha convertido en un IP de juego con influencia mundial, este es el momento perfecto para hacer la transición al modelo Free to Play y dar la bienvenida a nuevos jugadores” compartía CH KIM, CEO de Krafton en su comunicado oficial «La transición al modelo gratuito es el siguiente paso en nuestro viaje para ampliar el alcance de la IP de PUBG a través de contenido que encantará tanto a los jugadores nuevos como a los veteranos«.

Si bien ahora los jugadores ocasionales podrán acceder a las partidas de juego normales de manera totalmente gratis, no contarán con el acceso completo al juego. Y es que tendrán que pagar para poder acceder al modo competitivo clasificado. Según han explicado desde la desarrolladora, este modo se presentará como una actualización opcional de Battlegrounds Plus, bajo un pago único de 13 dólares (pendiente de confirmar su precio en euros), ofreciéndonos también el acceso a los modos personalizados, un aumento de experiencia, elementos del juego y otras ventajas.



Además, como ya cabría imaginar, esto no cambiará el modelo actual de micropagos ya presente dentro del juego. No obstante, dada la gran diferencia con respecto al precio original del título, aquellos que ya hayan pagado por el juego antes de este cambio, obtendrán el acceso a Battlegrounds Plus y otros obsequios adicionales sin la necesidad de realizar ningún pago adicional.

Aunque por desgracia PUBG Battlegrounds no cuenta con la popularidad de Fortnite o Call of Duty, el juego todavía cuenta con una amplia comunidad, con más de 75 millones de copias vendidas a lo largo de sus cinco años de vida, acumulando sólo en Steam y durante último mes un promedio de más de 150.000 jugadores simultáneos. Una popularidad que se espera aumente notablemente tras el cambio al nuevo modelo de acceso gratuito.