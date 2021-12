Perdido entre los cientos de documentos sacados a la luz durante el juicio de Epic Games y Apple, según comparten ahora desde TheVerge, parece ser que se han encontrado ahora pruebas de que Sony habría estado planeando una extensión móvil para PlayStation Now desde 2017, llevando su actual servicio de juegos en la nube a los smartphones.

Sin embargo, casi 5 años después, seguimos sin tener novedades de este servicio, aunque sin duda el panorama ha cambiado de manera bastante positiva para la compañía nipona. Y es que recientemente hemos visto los reportes que indican que actualmente Sony se está preparando para presentar un nuevo servicio de juegos con el que competir contra el Xbox Game Pass, y que sin duda podría encajar como una extensión y mix de PlayStation Now y PlayStation Plus.

Si bien el servicio actual se centra exclusivamente en las consolas, ya hemos visto cómo PlayStation Studios hacía su aterrizaje en PC, abriendo una nueva ventana a la accesibilidad de estos títulos; contando además con otros servicios como PS Remote Play, la herramienta de uso a distancia de nuestra consola, que nos permite acceder a ella a través de streaming desde cualquier ordenador o móvil.

De hecho, según apuntan los últimos rumores, este nuevo proyecto bajo el nombre clave «Spartacus» combinaría su servicio de juegos en la nube con una suscripción a PlayStation Plus, sumando al actual catálogo de PlayStation Now nuevos juegos originales de PS1 e incluso algunos juegos de PS5. Lo que no está claro es si Sony optará por un modelo de disponibilidad del primer día con algunos de los lanzamientos, de igual manera que lo hace el servicio de Xbox, ya que la presencia de juegos de PS5 se postula todavía como un añadido a futuro.

Aun así, teniendo en cuenta que este servicio no llegaría hasta la primavera del próximo año, y el gran secretismo que está tratando de mantener Sony pese a las filtraciones, todavía podríamos ver algunos cambios notables.