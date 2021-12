GeForce NOW, nuevos juegos y RTX 3080 para todos

NVIDIA no cesa en sus avances para hacer que GeForce NOW, su servicio de juego en la nube, resulte cada día más interesante. Y si ya desde su mismo lanzamiento, aún en fase beta, el servicio ya ofrecía un rendimiento estupendo y un catálogo de títulos compatibles de lo más completo, no ha habido un solo mes desde entonces en el que dicho catálogo no haya crecido, y en el que el rendimiento de sus sistemas no se haya mantenido o incluso mejorado.

El último y más claro ejemplo de ello hasta el momento lo encontramos en GeForce NOW RTX 3080, la versión tope de gama del servicio, en la que gracias a su GeForce Now SuperPod, el superordenador para juego en la nube más potente del mundo, podremos disfrutar de unas prestaciones similares a las que tendríamos con un PC de alto rendimiento con un adaptador gráfico de gama alta de última generación. Si aún no conoces esta versión del servicio, aquí te explicamos todo lo que debes saber de ella, y si quieres saber aún más sobre su rendimiento, hace tan solo unos días publicamos un completo test tras probarla exhaustivamente.

Hasta ahora, para acceder a GeForce NOW RTX 3080 era necesario inscribirse en una lista previa y esperar el tiempo necesario hasta obtener acceso al servicio. Sin embargo, tal y como ha informado NVIDIA, desde ahora ya no será necesario ese tiempo de espera: si deseas convertirte en usuario del servicio, podrás inscribirte ahora y empezar a acceder de inmediato al mismo, para comprobar por ti mismo qué ocurre cuando seleccionas los ajustes de máxima calidad y trazado de rayos en los títulos más recientes.

Este servicio supone, sin duda, un soplo de aire fresco para todos aquellos usuarios que desean disfrutar de sus juegos con los ajustes gráficos en modo Ultra, pero a los que les resulta imposible (ya sea por la falta de oferta o por su elevado precio) hacerse con una tarjeta gráfica de gama alta y de última generación. Con la modalidad RTX 3080 de GeForce NOW es posible disfrutar de esa experiencia, siempre que tu sistema alcance o supere estas especificaciones:

CPU de doble núcleo a 2 GHz.

4 GB de memoria RAM.

GPU compatible con DirectX 11 (GeForce GTX 600 o superior, Radeon HD 3000 o superior, Intel HD 2000 o superior).

Conexión a Internet de 35 Mbps, estable y con una latencia inferior a los 80 milisegundos.

A cambio de ello, obtendremos:

Una instancia de gama alta basada en una GeForce RTX 3080.

Sesiones de juego de hasta 8 horas de duración.

Acceso prioritario.

Hasta 1440p y 120 FPS en PC y Mac.

4K HDR en Shield TV.

Nuevos títulos en GeForce NOW

En cuanto a las novedades, esta semana NVIDIA ha sumado cuatro nuevos títulos a la lista de los juegos compatibles con el servicio, son los siguientes:

The Crackpet Show (Steam)

One Hand Clapping (Steam y Epic Games)

FOREWARNED (Steam)

Inscryption (Stem y Epic Games)

Pero esto no es todo, la compañía también ha anunciado una colaboración con el fabricante de camiones DAF. Sí has leído bien, pero no, no es que los paneles de sus camiones. Lo que ocurre es que Euro Truck Simulator 2 ha sumado el camión de nueva generación DAF XF a su catálogo de vehículos disponibles, y para que los jugadores puedan probarlo NVIDIA y DAF han puesto en marcha una página web en la que los usuarios podrán probar este nuevo vehículo.

¿Regalos de última hora?

Si todavía estás buscando un regalo para Navidad, NVIDIA te ofrece dos buenas opciones. La primera es, claro, una suscripción a GeForce NOW. Pero si quieres ir más allá y regalar un dispositivo con el que convertir cualquier televisor en un completo centro multimedia y una consola en la que disfrutar de tus juegos mediante el servicio en la nube de NVIDIA, recientemente NVIDIA Shield bajó de precio y además, gracias a una promoción especial, hasta el 19 de diciembre contará con un descuento extra de 25 euros, por lo que en estos días puedes hacerte con ella por tan solo 124,99 euros.