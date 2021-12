Hace cosa de un mes os hablamos del nuevo plan RTX 3080 que iba a llegar a GeForce Now, y os contamos todos los detalles a nivel técnico de esta nueva opción que nos permitirá jugar en 1440p y a 120 FPS, con independencia del hardware que tengamos en nuestro equipo. No es magia, es el «poder de la nube», y es que, cuando accedemos a este plan, nuestros juegos se ejecutan en instancias de servidor que están basadas en una potente GeForce RTX 3080. Dichos servidores hacen el trabajo duro, y envían a nuestro equipo el juego en streaming para que podamos disfrutarlo a nuestro ritmo, y sin problemas de latencia.

Cuando se produjo el anuncio oficial del plan RTX 3080 para GeForce Now se abrieron las reservas del mismo, y hoy por fin podemos confirmaros que ya se están empezando a activar las suscripciones asociadas a dichas reservas. En los próximos días se irán completando las activaciones pendientes, y no deberíamos tener que esperar mucho hasta que sea posible contratar una suscripción de forma directa e instantánea. La modalidad es la misma, es decir, por 99,99 euros podremos disfrutar de:

Toda la potencia de una instancia de última generación con una RTX 3080.

Trazado de rayos y DLSS.

Sesiones de juego de hasta 8 horas de duración sin interrupciones.

Juegos con resolución de hasta 2.560 x 1.440 píxeles y tasas de 120 fotogramas por segundo.

Hasta 4K con HDR en Shield TV.

Juego Crysis Remastered gratis.

Os recuerdo que, si tenéis dudas o si queréis probar primero qué tal funcionaría GeForce Now en vuestro equipo, y con vuestra conexión a Internet, podéis acceder a la modalidad gratuita sin ningún tipo de compromiso. Tened en cuenta, eso sí, que dicha modalidad pone a nuestra disposición una plataforma básica con menor resolución, sin trazado de rayos y con accesos estándar (no prioritarios) de una hora de duración como máximo. Tenéis más información en la web oficial de NVIDIA.

GeForce Now recibirá 20 juegos nuevos en diciembre

Esta ha sido otra de las novedades más importantes que ha confirmado NVIDIA junto a la disponibilidad del plan RTX 3080 a GeForce Now, y es que, a lo largo del mes de diciembre, irán llegando un total de 20 juegos nuevos a la biblioteca de este servicio. Entre los títulos que ya están disponibles se encuentran:

Chorus (Steam y Epic Games Store).

Icarus (Steam).

MXGP 2021 – The Official Motocross Videogame (Steam).

Propnight (Steam).

Wartales (Steam).

Dead by Daylight (gratis en Epic Games Store).

Hextech Mayhem: A League of Legends Story (Steam y Epic Games Store).

Ruined King: A League of Legends Story (Steam y Epic Games Store).

Timberborn (Steam y Epic Games Store.

En las próximas semanas estarán disponibles también estos juegos:

A-Train: All Aboard! Tourism (Steam).

Monopoly Madness (Ubisoft Connect).

Syberia: The World Before (Steam y Epic Games Store).

White Shadows (Steam).

BattleBeasts (Steam).

FOREWARNED (Steam).

Operencia: The Stolen Sun (Steam).

Super Magbot (Steam).

Tannenberg (Steam y Epic Games Store).

Untitled Goose Game (Epic Games Store).

Wargroove (Steam).

Os recuerdo que, al momento de escribir este artículo, GeForce Now es compatible con más de 1.300 juegos, y que su catálogo no deja de aumentar. No es necesario volver a comprar juegos que ya tenemos para poder disfrutarlos a través de este servicio, ya que nos permite conectar las bibliotecas de juegos que tengamos en las principales tiendas online que existen actualmente, incluyendo Steam y Epic Games Store.