NVIDIA comenzó a activar las suscripciones al servicio GeForce Now RTX 3080 hace apenas unos días. Gracias a este nuevo servicio podemos jugar a tope a títulos actuales, activando incluso el trazado de rayos, y sin tener que preocuparnos por cumplir ni siquiera con sus requisitos mínimos. Como os contamos en su momento no es magia, es el poder del juego en la nube.

Cuando accedemos al servicio GeForce Now RTX 3080, disfrutamos de todo el potencial de una instancia en los servidores de NVIDIA que cuenta con:

Una RTX 3080 personalizada para servidores.

Una CPU de alto rendimiento con 8 núcleos y 16 hilos.

28 GB de memoria DDR4 a 3.200 MHz.

Una unidad de almacenamiento SSD PCIE Gen4.

Resolución 1440p y hasta 120 FPS.

Trazado de rayos y DLSS.

Toda esa potencia es más que suficiente para mover, con todas las garantías, cualquier juego actual. Sin embargo, al tratarse de un servicio de juego en la nube, la potencia base del servidor no es lo único que importa, también es necesario contar con una infraestructura y una tecnología que sean capaces de reducir al máximo la latencia, y de conseguir una buena sincronización en la tasa de fotogramas para evitar problemas de stuttering, y de tearing.

NVIDIA confirmó que, con el servicio GeForce Now RTX 3080, había logrado mejorar enormemente la latencia, pasando de 81 milisegundos a 56 milisegundos, y que el tema de la sincronización de fotogramas era cosa del pasado gracias a la adopción de Adaptative Sync. Si ponemos todo lo que hemos dicho en conjunto, la conclusión que podemos sacar es simple y muy clara, NVIDIA había mejorado tanto el servicio GeForce Now RTX 3080 que este debía ofrecer, en general, una experiencia muy parecida a la que obtendríamos jugando en local, ¿pero esto es real o todo se limita a promesas y optimismo?

Para responder a esa pregunta era necesario probar el servicio GeForce Now RTX 3080, y eso es lo que hemos hecho durante los últimos días. En este análisis os voy a contar mi experiencia, pero también hablaré de algunas claves importantes que están profundamente relacionadas con el servicio, y que es necesario que tengáis claras desde el principio para poder sacarle el máximo partido.

Antes de empezar: ¿Qué es GeForce Now RTX 3080 y qué requisitos tiene?

Como hemos dicho al principio, estamos ante un servicio de juego en la nube, lo que significa que cuando queremos lanzar un juego, este no se ejecuta en nuestro equipo a nivel local, sino en los servidores de NVIDIA. Estos harán todo el trabajo duro, y lo enviarán en streaming a nuestro PC para que podamos jugarlo. Solo necesitaremos crear una cuenta y descargar, e instalar, la aplicación dedicada.

Con GeForce Now RTX 3080:

No tienes que cumplir con los requisitos mínimos de un juego.

Tampoco tienes que descargarlo ni instalarlo, y tus avances se guardarán en la nube.

No tienes que preocuparte por posibles incompatibilidades a nivel de hardware.

Solo tienes que cumplir con los requisitos mínimos de la aplicación, y debes tener una buena conexión a Internet.

Requisitos mínimos de GeForce Now RTX 3080

Para poder acceder al servicio debes cumplir con los requisitos mínimos fijados por NVIDIA. Varían en función de la plataforma en la que vayas a utilizar GeForce Now RTX 3080, pero en todos los casos son muy asequibles, así que no tendrás nada de lo que preocuparte, ya que cualquier PC lanzado en los últimos 9 años es compatible.

Estas son las especificaciones mínimas que debes cumplir en PC:

CPU de doble núcleo a 2 GHz.

4 GB de memoria RAM.

GPU compatible con DirectX 11 (GeForce GTX 600 o superior, Radeon HD 3000 o superior, Intel HD 2000 o superior).

Conexión a Internet de 35 Mbps, estable y con una latencia inferior a los 80 milisegundos.

En este caso, es importante recordar que, para aprovechar al máximo esos 120 fotogramas por segundo, necesitaremos contar con un monitor que tenga una tasa de refresco de, al menos, 120 Hz, y que esté conectado a través de DisplayPort o HDMI. En este análisis, he utilizado un monitor ASUS ROG Strix XG32VQ, que tiene una tasa de refresco de 144 Hz.

GeForce Now RTX 3080: Primeros pasos

El proceso de descarga de la aplicación, y la creación de nuestra cuenta, son muy sencillos, y podemos realizarlos a través de la web oficial de NVIDIA. Si ya tenemos una cuenta en la modalidad gratuita, podemos mejorarla a la versión GeForce Now RTX 3080. El coste de esta versión es de 99,99 euros, y tiene una duración de seis meses. Si hacemos la media, vemos que cada mes se nos queda en 16,66 euros. No está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta lo que ofrece, y que nos permitirá jugar sin tener que preocuparnos por el hardware, ni por incompatibilidades.

La suscripción a GeForce Now RTX 3080 incluye:

Una instancia de gama alta basada en una GeForce RTX 3080.

Sesiones de juego de hasta 8 horas de duración.

Acceso prioritario.

Hasta 1440p y 120 FPS en PC y Mac.

4K HDR en Shield TV.

Una vez que tenemos la cuenta creada, y que hemos terminado de instalar la aplicación, estamos listos para empezar. Lo primero que os recomiendo hacer es pasar una prueba de red para confirmar que todo está bien. En la imagen adjunta podéis ver los resultados de la mía. Si os encontráis en ese nivel, estupendo, pero al final tened en cuenta que lo importante es que lleguéis al nivel recomendado, así que no os preocupéis si vuestros valores son un poco peores que los míos.

En el menú principal encontraréis diferentes listados de juegos ordenados por categorías, incluyendo desde los que son totalmente gratuitos hasta aquellos que cuentan con trazado de rayos. Si os fijáis en la esquina superior derecha, aparecerá el nombre de vuestra cuenta y la modalidad de suscripción que estáis utilizando. En la parte superior izquierda tenéis un icono con tres líneas que os llevará al menú de configuración de GeForce Now RTX 3080.

A través de ese menú podréis gestionar las cuentas de tiendas de videojuegos que tenéis conectadas, Epic Games Store y Steam en mi caso, y también encontraréis otras opciones interesantes, como la calidad de la transmisión y la ubicación del servidor. Si queréis utilizar un mando no tendréis ningún problema, ya que GeForce Now es compatible con una gran variedad de modelos. En mi caso, lo he probado con el mando de Xbox One conectado de forma inalámbrica, y ha funcionado a la perfección.

Las opciones de configuración son muy fáciles de usar, y el proceso de vinculación de nuestras cuentas en Steam y Epic Games Store también es muy sencillo. Para lanzar un juego que esté en nuestra biblioteca, o uno de los gratuitos que están disponibles en GeForce Now, solo tenemos que seleccionarlo, elegir la plataforma correspondiente y hacer clic en «jugar», como podemos ver en la imagen adjunta.

GeForce Now RTX 3080 a prueba: Mi experiencia

No os voy a mentir, tenía muchas ganas de probar GeForce Now RTX 3080, sobre todo porque NVIDIA prometía una experiencia similar a la que tendríamos con un PC de gama alta, un objetivo muy ambicioso y nada fácil de cumplir por todos los desafíos que implica el juego en la nube, pero la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, y para bien.

En mi PC dispongo de una configuración de gama alta que me permite jugar sin problemas a cualquier título actual, con los ajustes al máximo, en 1440p y con trazado de rayos y DLSS cuando ambos están disponibles. Con esto quiero decir que estoy acostumbrado a jugar a un nivel muy bueno, y por ello noto enseguida cualquier pérdida importante de calidad o de fluidez, y también cualquier tipo de problema gráfico mínimamente grave.

Lo primero a lo que debemos prestar atención es al tiempo que debemos esperar entre que elegimos un juego en GeForce Now RTX 3080 y este empieza, efectivamente, a funcionar. Como os he dicho, este servicio no lleva a cabo ningún tipo de instalación en nuestro equipo, y los juegos se ejecutan directamente en los servidores de NVIDIA, así que sería normal encontrarnos con algún tipo de retraso más o menos marcado.

Con eso en mente, imaginaos cuál fue mi sorpresa cuando vi que con GeForce Now RTX 3080 la espera es mínima, tanto que Cyberpunk 2077 tardó menos de un minuto en empezar a funcionar. Este tiempo incluye el proceso de sincronización con las partidas guardadas en la nube. Una vez dentro del juego, tenemos a nuestro alcance diferentes opciones de configuración, y podemos cargar las partidas que tengamos guardadas.

Decidí que Cyberpunk 2077 iba a ser el primer juego que probaría con GeForce Now RTX 3080 porque, al fin y al cabo es uno de mis favoritos, y también es uno de los más exigentes a nivel de hardware. En el vídeo adjunto podéis ver la configuración utilizada, y también el resultado que ofreció GeForce Now RTX 3080.

No hay ninguna duda, el juego funciona a la perfección, presenta una calidad gráfica sobresaliente, incluso a pesar de estar configurado con el DLSS en modo rendimiento, y además funciona con una fluidez total, sin problemas de latencia, tirones o retrasos que afecten a la jugabilidad. Tampoco hay ningún tipo de tiempo de carga, y las transiciones entre zonas son completamente fluidas.

Tengo que reconocer que al principio me costó creer que esto fuese, de verdad, un juego funcionando en la nube. Los tiempos de carga son mínimos, tanto que cargar una partida apenas nos lleva unos pocos segundos, algo que confirma que, efectivamente, con GeForce Now RTX 3080 disfrutamos del rendimiento propio de un SSD PCIE Gen4, y todas las escenas del juego se van generando en tiempo real sin que tengamos que instalar nada en nuestro equipo. En ningún momento tuve problemas de latencia, como ya he dicho, y en general la experiencia es tan buena que es casi como jugarlo en local. Impresionante, sin duda.

Otro juego que tenía muchas ganas de probar con GeForce Now RTX 3080 era Metro Exodus Enhanced Edition , la versión mejorada que, como sabrán muchos de nuestros lectores,una RTX 2060 o una Radeon RX 6600 como mínimo, y que aplica dicha tecnología tanto a la iluminación como a los reflejos, y también a las sombras.

Vamos de nuevo con un vídeo, ya que es la única manera de mostraros de qué es capaz, realmente, GeForce Now RTX 3080. Hemos configurado Metro Exodus Enhanced Edition en 1440p, con calidad ultra, trazado de rayos en ultra y DLSS activado. La calidad gráfica que muestra es simplemente espectacular. Fijaos en el inicio del vídeo, cuando tenemos la vista completa de la ciudad destruida, el DLSS hace un trabajo fantástico, y el acabado gráfico que tenemos encaja totalmente con lo que cabría esperar de un sistema de nueva generación. A todo esto debemos sumar que, además, el tiempo de carga es mínimo.

La fluidez del juego es total, incluso en las escenas más intensivas, donde la iluminación generada por trazado de rayos tiene un mayor impacto en el rendimiento, y la respuesta vuelve a ser perfecta. No he apreciado el más mínimo problema de latencia, lo que hace que la experiencia sea, de nuevo, casi tan buena como jugar en local. De nuevo, cuesta creer que haya sido posible llegar a este nivel con un servicio de juego en la nube.

En la parte final del vídeo podéis ver que, durante el combate con las bestias, la baja latencia que ofrece GeForce Now RTX 3080 es clave para que sea capaz de disparar al último enemigo antes de que me salte encima. Por último, también quise dedicar unos segundos para mostrarlos la fantástica ejecución del trazado de rayos aplicado a luces y sombras jugando con la linterna en la zona de la hoguera.



Guardians of the Galaxy fue otro de los juegos que quise poner a prueba en GeForce Now RTX 3080. Os recuerdo que, donde vimos sus claves más importantes. Si no tuvisteis la oportunidad de verlo en su momento, podéis hacerlo ahora siguiendo este enlace

Antes de que hagáis clic en el vídeo, os pido disculpas, ya que en la grabación se produjo un conflicto con mi sistema 5.1 que generó un efecto de reverberación que afecta claramente a los diálogos. No es grave, pero para que tengáis claro que es un problema de la grabación, y que no tiene nada que ver con GeForce Now RTX 3080.

Volviendo al juego, el servicio GeForce Now RTX 3080 nos permite configurar Guardians of the Galaxy al máximo, con resolución 1440p, trazado de rayos y DLSS, y disfrutar de una experiencia tan buena que, de nuevo, parece que estamos jugando en local. Fijaros en el nivel de detalle de los escenarios y de los personajes, todo luce con una nitidez que quita el hipo, y la calidad gráfica es, en general, la que cabría esperar de un PC de gama alta.

Por otro lado, los tiempos de carga son mínimos, la fluidez es perfecta y la latencia es tan baja que las acciones se ejecutan de forma instantánea. No he experimentado el más mínimo retraso, y podéis comprobarlo en numerosas escenas del juego, como por ejemplo cuando introduzco el código de Gamora, o en los saltos dobles.



Notas finales: NVIDIA sube el listón, y marca el camino a seguir

Las palabras, sin hechos, no sirven para nada. Cuando NVIDIA presentó la modalidad GeForce Now RTX 3080 hizo un montón de promesas que, francamente, sonaban muy bien, tanto que para algunos entraban de lleno en el terreno de «demasiado bueno para ser verdad». Ese escepticismo era comprensible, al fin y al cabo pensar en un servicio en la nube que fuese capaz de ofrecer la experiencia que garantizaba NVIDIA no era nada fácil, pero hay que reconocer que, al final, el gigante verde lo ha conseguido.

Mis expectativas eran muy altas, y se han cumplido. Desde el momento en el que lancé Cyberpunk 2077 y vi los fantásticos tiempos de carga, empezó a salirme una ligera sonrisilla que indicaba un claro «no puede ser, es real». Y sí, lo es, GeForce Now RTX 3080 ofrece una experiencia muy cercana a la que tendríamos jugando en local con un PC de gama alta, configurado con una CPU potente, una RTX 3080 y una unidad SSD PCIE Gen4. Esto lo convierte, directamente, en la mejor opción de juego en la nube que existe actualmente dentro de su categoría.

NVIDIA ha demostrado, con hechos, que no solo se está tomando muy en serio el juego en la nube, sino que además cuenta con todo lo necesario para liderar, sin problemas, dicho sector. GeForce Now RTX 3080 ha marcado un importante punto de inflexión, no solo porque ha demostrado que el juego en la nube también puede ser una opción para los jugadores más exigentes, sino también porque confirma que el gaming en la nube ya no es el futuro, es el presente.