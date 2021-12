Consigue Shenmue III gratis en la Epic Games Store

Hace una semana compartimos con vosotros una información que aseguraba que, a partir del 16 de diciembre, íbamos a poder conseguir Shenmue III gratis en la Epic Games Store. En aquel artículo también os contamos que, a partir de ese mismo día, daba comienzo una campaña navideña por parte de dicha plataforma que nos permitiría conseguir un juego nuevo cada día hasta el 30 de diciembre. La información no estaba confirmada, pero como podemos ver, se ha cumplido.

Lamentablemente, no puedo compartir con vosotros más detalles sobre los próximos juegos que estarán disponibles, así que solo podemos esperar a ver con qué nos sorprende la Epic Games Store. No obstante, podemos amenizar la espera haciéndonos con una copia de Shenmue III gratis. En mi caso, tengo el juego en PS4 desde hace tiempo, y ya publiqué un análisis en su momento. También lo compré en PC cuando llegó a Steam, así que esta promoción no me sirve de nada, pero me alegro por todos aquellos que no lo tengáis, y que vayáis a conseguirlo ahora sin tener que pagar un céntimo.

Con todo, quiero recordaos que Shenmue III no tiene nada que ver con el enfoque de los juegos triple A actuales. Es un juego lento, con un componente japonés muy marcado y con una clara apuesta por la narrativa, la exploración y el disfrute de cada momento, de cada escena y de cada paisaje. Personalmente, me gusta considerarlo como un buen vino hecho videojuego, ya que se disfruta mejor con un «paladeo lento».

Cómo conseguir Shenmue III gratis

Pues es muy sencillo. Sigue este enlace que te llevará directamente a la promoción de la Epic Games Store, reclama el juego, identifícate con tu cuenta de usuario y listo, tendrás Shenmue III gratis al instante, ya que se añadirá automáticamente a tu biblioteca y podrás empezar a descargarlo en ese mismo momento.

Para poder jugar a Shenmue III no necesitas contar con un PC muy potente, pero os dejo los requisitos mínimos y recomendados para que tengáis un baremo de referencia que os permitirá tener claro si funcionará bien, o no, en vuestro equipo.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i5-4460 o equivalente (FX 8350).

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 TI o Radeon HD 7790 con 2 GB de memoria gráfica.

100 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i7-7700 o Ryzen 5 2500X.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1070 o Radeon Vega 56 con 8 GB de memoria gráfica.

100 GB de espacio libre.

Si tienes una GPU integrada antigua, como la Intel HD 4000, el rendimiento no va a ser nada bueno, ni siquiera aunque reduzcas la calidad gráfica, pero con modelos más actuales y potentes, como la Radeon Vega 7, la cosa cambia, y pasa a ser perfectamente jugable. Shenmue III tiene una exploración lenta, pero en las pruebas de respuesta («quick time events») la velocidad es clave, así que una buena tasa de FPS es fundamental para disfrutarlo adecuadamente.

En cualquier caso, aunque no cumplas con todos los requisitos, puedes aprovechar para hacerte con Shenmue III gratis y jugarlo más adelante, cuando actualices tu PC. Recuerda que mañana, a partir de las 18:00, estará disponible un nuevo juego gratis en la Epic Games Store. Esto quiere decir que ya no podrás conseguir Shenmue III gratis a partir de esa hora, ya que será sustituido por otro juego.