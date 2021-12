Epic Games Store está celebrando ya las Navidades y lo está haciendo de la forma que mejor sabe, esto es, regalando juegos como si de regalar, y no de vender, se tratara. Pero así es como funciona la tienda de Epic Games, a falta de que Steam afloje un poco y le deje a su competencia clientes de los que pagan, y no meros ‘gorrones’.

Así, Epic Games Store arrancó este jueves su nueva marcha regalando un juego diario y no como hacía hasta ahora, regalando un juego a la semana de jueves a jueves. Desde el día 16 de diciembre, por lo tanto, la tienda de juegos está poniendo de 5 a 5 de la tarde de un día a otro, un juego diario de descarga gratuita para sus usuarios.

Epic Games Store abrió la veda hace apenas un par de días, el jueves 16 de diciembre con Shenmue III, al que siguió el roguelike plataformero Neon Abyss. ¿Te hiciste con alguno de los dos? Si es que no, has perdido la oportunidad de hacerlo, así que presta atención porque hasta el inicio de las rebajas de invierno de la plataforma, van a seguir cayendo juegos gratis diariamente.

Y el juego gratos de este 18 de diciembre en Epic Games Store no es otro que… Remnant: From the Ashes, un título de aventuras y acción al más puro estilo de Dark Souls, pero con su propia idiosincrasia narrativa y jugable, que sin llegar al nivel del original sí que dejó un muy buen sabor de boca entre crítica y publicado allá cuando salió en 2019.



Pues bien, si quieres llevarte Remnant: From the Ashes totalmente gratis, solo tienes que entrar en la Epic Games Store, identificarte con tu cuenta y reclamar el juego. Todo ello puedes hacerlo a través de este enlace, que como ya te hemos dicho, caducará mañana a la misma hora en que ha caducado el de hoy. O lo que es lo mismo, tienes un día para conseguir el juego gratis, antes de que salga el siguiente.

Conque lo realmente importante de esta noticia no es el juego que cae hoy en sí, sino el recordatorio de que Epic Games Store está regalando juegos sin parar y aún le quedan otros doce por sacar antes de que acabe el año. Claro que si no te convence nada de lo que ofrecen, que ya es raro porque suelen ser título de calidad… el próximo miércoles comienzan las rebajas de invierno de Steam,