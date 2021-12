Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y, alégrate, porque aunque el bicho y la merma profunda acechan a partes casi iguales, lo que son lanzamientos de vídeo bajo demanda los hay en abundancia y si destacamos The Witcher es solo por lo que se comentará a continuación, no porque no hayan novedades bastante interesantes en casi todas las plataformas.

Netflix

Comenzamos pues con Netflix y con The Witcher, que vuelve por Navidad para… ¿convencer o despedirse? Habrá que verlo. Mientras tanto, la gran N del VOD pega el acelerón y suelta una lluvia de contenidos exclusivos entre los que abunda la mediocridad, sí, pero entre lo que se puede encontrar un poco de todo, también.

Poco me voy a extender con esta introducción para The Witcher porque solemos dedicarle algún espacio de vez en cuando al personaje, que es mucho más que una serie de Netflix. Pero he aquí su segunda temporada, dos años después de su debut, y ya veremos si hay una tercera porque The Witcher, simplemente, no está mal.

Tal cual: la serie no está mal; pero liquidar a The Witcher con una frase así quizás no es suficiente para que el matadero en el que se ha convertido Netflix la mantenga más allá de esta temporada, teniendo en cuenta que se trata de una de sus producciones más caras. El secreto de la continuidad de The Witcher está, por supuesto, en la audiencia.

Sea como fuere, y esto es más cartón piedra de la que nos gustaría a muchos, The Witcher se mantiene un escalón por encima de apuestas firmes recientes como La rueda del tiempo, por ejemplo, lo cual no está mal… Y volvemos a lo de antes. Conque lo dejaremos en… ¡disfrútala mientras dure!

Por cierto: si viste la primera temporada pero solo quedan brumas en tu mente, aquí tienes un resumen de la primera temporada de The Witcher bastante más apañado del que encontrarás en la propia Netflix.

Cambiando de rollo radicalmente con respecto a The Witcher, Fue la mano de Dios es el otro gran estreno de la semana en Netflix, un drama con tintes autobiográficos del director italiano Paolo Sorrentino (La gran belleza, The Young Pope) que lleva al espectador al Nápoles de los años ochenta… y, sí, por ahí anda Maradona, aunque sea de paso.

Más contenidos exclusivos:

137 disparos . «Muchos afroamericanos han muerto en Cleveland a manos de la policía. Ahora el país exige que se haga justicia y que se someta a las autoridades a un estricto control.»

. «Muchos afroamericanos han muerto en Cleveland a manos de la policía. Ahora el país exige que se haga justicia y que se someta a las autoridades a un estricto control.» El Año Nuevo de Centella . «Los villanos más malos de Bahía Estival unen fuerzas en Nochevieja para enfrentarse a Zoey y al Equipo Rayo. ¡Pero la molona prima Zara llega para echarles una mano!»

. «Los villanos más malos de Bahía Estival unen fuerzas en Nochevieja para enfrentarse a Zoey y al Equipo Rayo. ¡Pero la molona prima Zara llega para echarles una mano!» Despedida de casados (T1). «Un escritor misántropo y su esposa, fundadora de una empresa emergente, compaginan su divorcio inminente con los disparates y molestias de la vida en su mundo acomodado.»

(T1). «Un escritor misántropo y su esposa, fundadora de una empresa emergente, compaginan su divorcio inminente con los disparates y molestias de la vida en su mundo acomodado.» El diario del futuro (T1). «En este reality, unos completos desconocidos se conocen y reciben un diario que contiene el guion de su propia historia de amor. ¿Dará esto paso a un verdadero romance?»

(T1). «En este reality, unos completos desconocidos se conocen y reciben un diario que contiene el guion de su propia historia de amor. ¿Dará esto paso a un verdadero romance?» Fast & Furious: Espías a todo gas (T6). «Una agencia gubernamental contrata al conductor adolescente Tony Toretto y a sus audaces amigos para que se infiltren en un circuito de carreras clandestinas.»

(T6). «Una agencia gubernamental contrata al conductor adolescente Tony Toretto y a sus audaces amigos para que se infiltren en un circuito de carreras clandestinas.» El glotón y el peludo (T1). «Durante la aventura en moto de sus sueños, los grandes amigos Rain y Ro Hong‑chul se relajan mientras disfrutan de comida deliciosa y lugares pintorescos en Corea.»

(T1). «Durante la aventura en moto de sus sueños, los grandes amigos Rain y Ro Hong‑chul se relajan mientras disfrutan de comida deliciosa y lugares pintorescos en Corea.» Élite historias breves: Phillipe Caye Felipe (T1). «Mientras Cayetana intenta olvidar a su ex con la ayuda de su amigo Felipe, el príncipe reaparece en su vida.»

(T1). «Mientras Cayetana intenta olvidar a su ex con la ayuda de su amigo Felipe, el príncipe reaparece en su vida.» Fue la mano de Dios: A través de los ojos de Sorrentino . «El director Paolo Sorrentino habla de su juventud en Nápoles, su ciudad natal, en un recorrido exclusivo por las localizaciones de ‘Fue la mano de Dios’.»

. «El director Paolo Sorrentino habla de su juventud en Nápoles, su ciudad natal, en un recorrido exclusivo por las localizaciones de ‘Fue la mano de Dios’.» Fue la mano de Dios . «Nápoles, años 80. Mientras el joven Fabietto demuestra su pasión por el fútbol, una tragedia familiar da forma a su futuro incierto, aunque prometedor, como cineasta.»

. «Nápoles, años 80. Mientras el joven Fabietto demuestra su pasión por el fútbol, una tragedia familiar da forma a su futuro incierto, aunque prometedor, como cineasta.» Infierno para solteros (T1). «Estos solteros con ganas de divertirse buscan el amor en una isla desierta de la que solo pueden escapar por parejas para disfrutar de noches románticas en el paraíso.»

(T1). «Estos solteros con ganas de divertirse buscan el amor en una isla desierta de la que solo pueden escapar por parejas para disfrutar de noches románticas en el paraíso.» Inspectora Koo (T1). «Una solitaria expolicía investiga fraudes a seguros y busca pistas en las escenas del crimen montadas por un asesino en serie que tiene más cerca de lo que cree.»

(T1). «Una solitaria expolicía investiga fraudes a seguros y busca pistas en las escenas del crimen montadas por un asesino en serie que tiene más cerca de lo que cree.» Russell Howard: Lubricant . «Este especial de dos partes presenta el atrasado, aunque esperado, regreso a los escenarios del humorista Russell Howard y un vistazo a su vida durante el confinamiento.»

. «Este especial de dos partes presenta el atrasado, aunque esperado, regreso a los escenarios del humorista Russell Howard y un vistazo a su vida durante el confinamiento.» Tampa: La bahía de oro (T1). «La Agencia Allure, fundada y compuesta solo por mujeres negras, mezcla los negocios con la diversión mientras domina el competitivo mercado inmobiliario de lujo de Tampa.»

(T1). «La Agencia Allure, fundada y compuesta solo por mujeres negras, mezcla los negocios con la diversión mientras domina el competitivo mercado inmobiliario de lujo de Tampa.» Globo y las maravillas del arrecife . «Un alevín de pez globo recorre un micromundo maravilloso repleto de animales fantásticos mientras busca un hogar en la Gran Barrera de Coral australiana.»

. «Un alevín de pez globo recorre un micromundo maravilloso repleto de animales fantásticos mientras busca un hogar en la Gran Barrera de Coral australiana.» Unas Navidades en Nigeria . «El deseo de Navidad de una madre (y el gran premio que conlleva) da pie a una feroz competición entre sus hijos.»

. «El deseo de Navidad de una madre (y el gran premio que conlleva) da pie a una feroz competición entre sus hijos.» Navidades en California: Luces de la ciudad . «Un año después del comienzo de su historia de amor, Callie y Joseph dejan el rancho para atender el negocio familiar en San Francisco… con campanas de boda a la vista.»

. «Un año después del comienzo de su historia de amor, Callie y Joseph dejan el rancho para atender el negocio familiar en San Francisco… con campanas de boda a la vista.» Aggretsuko (T4). «Retsuko la panda roja se deja la piel en un trabajo ingrato y frustrante. Para aliviar todo ese estrés acumulado, canta death metal en el karaoke al salir de currar.»

Entra en catálogo:

27: Gone Too Soon

Alpha

Basically, Johnny Moped

Before the Last Curtain Falls

Desmadre de padre

Formentera

Fruits Basket (T1)

Greed

Guerreros del cielo y la tierra

Herencia diabólica

How the Beatles Changed the World

Klaus Abberger: El fabricante de alcaldes

Konosuba. Un mundo maravilloso (T2)

Masha y el oso: Canciones infantiles (T1)

Ronaldo Vs Messi: Face Off!

Sicario

Sniper: Assassin’s End

Superstore (T6)

HBO Max

Continuamos el repaso semanal con HBO Max, que sigue desperezándose tras su llegada a España, lo cual se traduce en seguir llenando el catálogo con contenidos incluso de la casa que salieron hace tiempo, en HBO España y en HBO Max… y un extra para los más nostálgicos a ritmo de rap.

Para los amantes del género postapocalíptico y en parte el sadomaso, Estación once es una miniserie que propone un escenario cercano al tiempo que lejano, afortunadamente: «cuenta las historias de los supervivientes de una gripe devastadora mientras intentan reconstruir y reimaginar el mundo de nuevo conservando lo mejor de lo que se ha perdido»…

Por otro lado tenemos Hacks, una serie que hace unos meses que estrenó HBO Max y que llega ahora a estos lares con un recorrido de lo más llamativo, pues se trata de uno de los dramedias más aplaudidos del año por la crítica especializada.

Más contenidos exclusivos:

El príncipe de Bel-Air: el reencuentro . «El reparto de El príncipe de Bel-Air se reúne para la celebración del 30 aniversario de la icónica serie. Una noche llena de risas, música, baile e invitados sorpresa.»

. «El reparto de El príncipe de Bel-Air se reúne para la celebración del 30 aniversario de la icónica serie. Una noche llena de risas, música, baile e invitados sorpresa.» Legendary (T1). «Directamente salidos de la comunidad del ballroom underground, los equipos de vogue (llamados «casas») deben competir en balls increíbles y mostrar ropas espectaculares para conseguir ser considerados «legendarios.»

Entra en catálogo:

12 Dates of Christmas (T2)

15 Minutes of Shame

A Scanner Darkly (Una mirada en la oscuridad)

Assassin’s Creed

Atrapa la bandera

B Positive (T2)

Birdman o (la inesperada virtud de la ignorancia)

Café de Flore

Che: Guerrilla

Chelsea Handler: Evolution

Class Divide

Colegas en el bosque

Como locos

Diablo (A Man Apart)

Diarios de motocicleta

Dirty War

Dos hombres y medio (Serie completa)

El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford

El clan

El cuaderno de Sara

El orfanato

El patio de mi cárcel

En un mundo libre…

Es por tu bien

Felices 140

Feliz Navidad

Frequency

Fuera de carta

Fuga de Pretoria

Ghost Ship (Barco fantasma)

Hannah

Harley Quinn (T1-T2)

(T1-T2) Infiltrados

La amabilidad de los extraños

La casa de Jack

La herencia Valdemar

La vida inmortal de Henrietta Lacks

Las mujeres de verdad tienen curvas

Legendary

LEGO DC Super Heroes: The Flash

Lo que arde

Los lunes al sol

Muerto en una semana

No habrá paz para los malvados

Ocho apellidos catalanes

Ocho apellidos vascos

One Tree Hill (T5-T6)

Perdida

Perdona si te llamo amor

Perturbada

Plan de salida

Reencarnación

Ricky Velez: Here’s Everything

Riverdale (T2-T3)

Seduciendo a un extraño

Seguridad máxima (En el nombre de todos)

Serenity

Sin reservas

Sobrenatural (Serie completa)

Sr. y Sra. Smith

Stand by Me, Doraemon

Stylish with Jenna Lyons

Sugar

The American Guest

The Bouncer

The Hype (T1)

The Murders at Starved Rock

There Is No «I» in Threesome

¡Vaya caos!

Wallace y Gromit: La maldición de las verduras

Apple TV+

Sí, señor: Apple TV+ también trae novedades… Y al menos en lo que respecta al título que destacamos, merecen la pena el visionado.

El canto del cisne es una película con una envoltorio de ciencia ficción que, sin embargo, es solo la palanca para desarrollar un drama existencial que está gustando mucho a quienes han tenido la oportunidad de verla. A su favor, una historia dura y un reparto encabezado por Mahershala Ali, a quien no por haberle regalado un Oscar por Green Book hay que desmerecer, porque es un actorazo.

Más contenidos exclusivos:

11-S: así se vivió en la Casa Blanca. «El expresidente George W. Bush y sus asesores más cercanos narran en primera persona los momentos más cruciales y las decisiones clave durante el 11 d septiembre de 2001, un trágico día que cambió la historia.»

Amazon Prime Video

Seguimos con Amazon Prime Video, que también estrena lo suyo, por menos interés que transmita… así que mejor quedarse en Hollywood… o en un lugar tranquilo (!).

Contenidos exclusivos:

Celebrity Bake Off España (T1). «Primera temporada de Celebrity Bake Off España, el famoso talent de repostería con 10 episodios y 12 concursantes. Presentado por Paula Vázquez y Brays Efe.»

(T1). «Primera temporada de Celebrity Bake Off España, el famoso talent de repostería con 10 episodios y 12 concursantes. Presentado por Paula Vázquez y Brays Efe.» El Gran Tour. «En este segundo especial del confinamiento, se sumergen en el raro mundo del automóvil francés.»

Entra en catálogo:

Absolutamente todo

Angry Birds 2: La película

Ardiente paciencia

El año más violento

El secreto del libro de Kells

Érase una vez en… Hollywood

Foxcatcher

Infierno bajo el agua

Jugada salvaje

La casa del terror

La olvidar

Los 400 golpes

Maudie, el color de la vida

Perros asesinos

Red Christmas

Selma

Tarzán de las fieras

The Fix (T1)

Un lugar tranquilo 2

Yves Saint Laurent

Disney+

Y por último, Disney+, donde también se encuentra lo mejor en lo que entra en catálogo, más allá de los estrenos meramete exclusivos de la plataforma.

Contenidos exclusivos:

Foodtástico (T1). «Foodtástico mezcla la magia de Disney, Marvel, Pixar, Lucasfilm y Los Muppet con food art de primer nivel»

Entra en catálogo: