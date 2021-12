La Epic Games Store sigue adelante con su campaña de juegos gratis por Navidad. Hace unos días apareció una filtración que fue recogiendo, en forma de lista, los próximos juegos gratis que estarán disponibles en dicha promoción. No le quise dar mucho bombo porque todavía no se había confirmado ninguno de los títulos que aparecían en ella, pero hoy, con dos títulos acertados, creo que es un buen momento para dedicarle un artículo.

Esa lista recoge los juegos gratis que irán llegando hasta el 26 de diciembre. Como podemos ver, el juego elegido para hoy sería HUMANKIND, y en los próximos días irán llegando Mutant Year Zero: Road to Eden (23 de diciembre), Vampyr (24 de diciembre), Pathfinder: Kingmaker (25 de diciembre) y Prey (26 de diciembre). Nos quedarían pendientes los juegos del 27 al 30 de diciembre.

La verdad es que hay títulos bastante atractivos, sin ir más lejos HUMANKIND es una auténtica maravilla, y una delicia para los amantes de la estrategia en tiempo real. Mutant Year Zero: Road to Eden también es una propuesta interesante, y tanto Vampyr como Prey son dos grandes juegos dentro de su género. Muy recomendables, y si los podemos conseguir gratis, pues qué más podemos pedir.

Cómo conseguir los juegos gratis de la Epic Games Store: Cosas que debe saber

Para conseguir los juegos de esta promoción navideña, solo necesitas tener una cuenta y reclamar los juegos en plazo. No es necesario que llegues a instalar el juego, ni a ejecutarlo, pero sí que lo reclames antes de que se cumpla el plazo de disponibilidad. Cada juego se puede reclamar durante un periodo de 24 horas, y una vez vencido ese plazo entra el siguiente juego de la lista. ¿Qué significa esto? Pues que si no reclamas el juego en plazo, ya no podrás conseguirlo.

Todos los juegos que reclames se añadirán automáticamente a tu biblioteca, y pasarán a ser tuyos de forma permanente, sin que tengas que asumir ningún tipo de compromiso, ni que realizar compra alguna. Podrás instalarlos y desinstalarlos tantas veces como quieras, ya que esos juegos gratis no conllevan ningún tipo de limitación.

Los juegos gratis cambian en ciclos de 24 horas, como hemos dicho. Esto quiere decir que Second Extinction, el juego gratuito que está disponible ahora mismo, se podrá reclamar hasta las 17:00, hora española. A partir de esa hora, se cambiará el juego disponible y, en teoría, podremos reclamar HUMANKIND. Este ritmo de renovación se mantendrá hasta el 30 de diciembre, así que ya sabéis, a las 17:00 horas de cada día tendréis disponible un nuevo juego gratis.