Lo que vemos en la imagen de portada es la primera imagen de prensa de los Galaxy S22 Ultra y Galaxy S22 Plus, dos terminales con los que Samsung renovará su catálogo de smartphones de gama alta a principios de 2022. Como ya os habíamos dicho en ocasiones anteriores, se espera que la presentación de ambos tenga lugar en enero de 2022, aunque su disponibilidad se iría a febrero, y estarán acompañados por el Galaxy S22, que será una versión más «económica», entre comillas porque al ser un modelo de gama alta, esto no quiere decir que vaya a ser económico.

Centrándonos en la imagen, vemos que se confirma prácticamente todo lo que os habíamos dicho anteriormente. El Galaxy S22 Ultra tiene un diseño que está claramente inspirado en la serie Galaxy Note, con líneas angulosas y una parte trasera bastante plana, sin isleta dedicada a las cámaras, que se integran directamente en el chasis y sobresalen ligeramente de este. Como no podía ser de otra forma, el S-Pen será su «compañero» inseparable.

Por contra, el Galaxy S22 Plus tiene un diseño muy similar al Galaxy S21 Plus. Vemos las mismas formas ligeramente redondeadas, y el mismo enfoque en la parte trasera, con una isleta terminada en un color distinto al resto del chasis, que da cobijo a sus tres cámaras. No hay ningún cambio importante, al menos a simple vista.

No hemos podido ver la parte frontal, pero esperamos que tanto el Galaxy S22 Ultra como el Galaxy S22 Plus estén equipados con un panel Dynamic AMOLED en formato todo pantalla, y que la cámara frontal se integre, en ambos casos, en una isleta circular flotante. Algunos rumores apuntaban que el Galaxy S22 Ultra podría venir con la cámara delantera integrada en la pantalla, pero creo que es muy poco probable.

Galaxy S22 Ultra y Galaxy S22 Plus: Diferencias muy marcadas

Y saltan a la vista. En términos de diseño, ambos terminales tienen un aspecto muy distinto. El Galaxy S22 Ultra es, en esencia, un Galaxy Note disfrazado de Galaxy S, con líneas angulosas, una terminación más plana y un toque minimalista bastante marcado. El Galaxy S22 Plus es, por contra, casi idéntico al Galaxy S21 Plus.

Pero las diferencias no se limitan al exterior. El Galaxy S22 Ultra tendrá una pantalla más grande y con mayor resolución que el Galaxy S22 Plus, podrá montar una mayor cantidad de memoria RAM y de capacidad de almacenamiento, y su apartado fotográfico estará muy por encima del de dicho modelo. También debemos recordar que el Galaxy S22 Ultra será compatible con el S-Pen, y que tendrá, probablemente, una integración completa de dicho accesorio.

A todo lo anterior debemos sumar, además, la posibilidad de que el Galaxy S22 Ultra sea el único que esté disponible con un SoC Exynos 2200. Esto no está confirmado oficialmente, pero es un rumor que ha sonado con bastante fuerza durante las últimas semanas, y teniendo en cuenta la escasez de semiconductores que afecta al sector tecnológico, la verdad es que tiene mucho sentido. Si se cumple, el Galaxy S22 Plus montará un Snapdragon 8 Gen 1.

El SoC Exynos 2200 ha generado mucho interés porque, como recordarán nuestros lectores habituales, será el primer chip para smartphones que utilizará una GPU Radeon de AMD basada en la arquitectura RDNA 2. Dicha GPU estaría configurada con un total de 6 unidades de computación, lo que nos dejaría 384 shaders, 24 unidades de texturizado, 8 unidades de rasterizado y 6 unidades para acelerar trazado de rayos. Las primeras pruebas de rendimiento que hemos visto sugieren que esa GPU podría convertirse en la más potente de su categoría, siempre que las temperaturas de trabajo no sean un problema, obviamente.