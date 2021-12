No hay duda de que la Epic Games Store ha sabido, para bien o para mal, convertirse en uno de los temas más recurrentes de la actualidad dentro del mundillo tecnológico, pero lo cierto es que también ha logrado ganarse el corazón de muchos jugadores en PC gracias a su estrategia de regalar juegos de forma periódica.

Uno de los juegos más importantes que regaló la Epic Games Store fue GTA V, pero parece que la conocida plataforma de distribución digital no está dispuesta a dormirse en los laureles, y que estas navidades va a hacer todo lo posible para subir el listón, o al menos eso indica una reciente filtración, que asegura que la Epic Games Store regalará Shenmue III a partir del 16 de diciembre.

A partir del 17 de diciembre, Epic Games Store irá regalando, cada día, un juego nuevo hasta el 30 de diciembre. Esto significa que durante esas dos semanas que durará su promoción de juegos gratuitos por Navidad, podremos conseguir, sin coste, un total de 14 juegos diferentes.

Suena bien, eso está claro, aunque por desgracia no tengo la lista completa de títulos que podremos conseguir. Con todo, en la fuente podemos leer que el mejor juego se entregará el 25 de diciembre, al menos según la opinión de dicha fuente. Interesante, sobre todo porque tenemos como referente a Shenmue III, y esto quiere decir que el juego de ese día será mejor que este. Personalmente, creo que esto deja las expectativas muy altas ya que, como dije en su momento cuando analicé Shenmue III, me parece un juegazo.

Epic Games Store sigue apostando por los juegos gratis

La verdad es que dicha estrategia se ha convertido en todo un clásico para esta plataforma de distribución digital, y viendo la calidad de muchos de los títulos que ha regalado desde 2018 hasta hoy, debo reconocer que al final ha sido muy positivo para los usuarios. Qué puedo decir, a todos nos gustan los juegos gratis, y si encima estos incluyen títulos triple A de primer nivel, mejor que mejor.

Sin embargo, esto no debe cegarnos. Al final, Epic Games Store es una tienda, y como tal, su meta es vender, no tiene otra forma realista de obtener ingresos, y actualmente, con la gran competencia que ejercen plataformas como Steam, Good Old Games y la Humble Store, está claro que no lo tiene nada fácil para alcanzar su objetivo de ser rentable. No exagero, según las últimas estimaciones, no será rentable hasta 2027.

Regalar juegos está muy bien, pero esto debe ir acompañado de una mejora creciente de tu plataforma para hacerla cada vez más competitiva. No basta con comprar usuarios regalando juegos, hay que ofrecerles un servicio de valor que los anime a quedarse en tu plataforma, y a comprar en ella. Por otro lado, tampoco debemos olvidarnos de que, al final, la Epic Games Store aspira a dominar el mercado, algo que Tim Sweeney ha reconocido abiertamente, y de una forma bastante curiosa, ya que con sus palabras ha dejado claro que aspiran a convertirse, precisamente, en aquello que critican.

Polémicas a un lado, bienvenidos sean esos juegos gratis, ya que nos alegrarán un poco estas fiestas. Antes de terminar, os invito a que nos dejéis en los comentarios una lista con los juegos que os gustaría que Epic Games Store ofreciese de forma gratuita durante esa promoción. Nos leemos en los comentarios.