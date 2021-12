Matrix Resurrections: ¡ya la hemos visto!

La espera ha finalizado, Matrix Resurrections ya está en la salas de cine (y en HBO Max si estás en Estados Unidos, en versión original y con doblaje en español latino). Durante los últimos meses te hemos ido contando todo lo que se sabía de este renacer de la mítica saga. Personalmente llevaba mucho tiempo esperando este momento y, dado que la lotería de Navidad no me ha dado ninguna sorpresa, al menos he podido alegrarme bastante el día con esta nueva entrega de Matrix.

Antes de seguir aclararé algo: no hay spoilers en este texto. Quizá dentro de unos días sí que podamos entrar a analizar el argumento de Matrix Resurrections, pero dado que solo lleva unas horas en cartelera, no me parece adecuado revelar detalles sobre el argumento de la película (al menos aquellos que no hemos visto ya tanto en el primer como en el segundo tráiler ). No obstante, sí que me gustaría compartir una primera reflexión y valoración sobre la misma. Aunque no es sencillo, en verdad, pues lo primero que diré sobre la película es que es, como mínimo, tan compleja como esperábamos.

Y quizá en este punto estés pensando que ya vivimos eso con las anteriores entregas de Matrix, pero la principal diferencia es que Matrix Resurrections no solo reproduce aquella complejidad, sino que además está jalonada a referencias y meta referencias a las cintas y los personajes de la trilogía original, referencias que en algún momento son, directamente, fragmentos de la película de 1999. No diré de qué modo se justifica su presencia, pero sí que me ha sorprendido bastante. Creo que nunca había visto tantas meta referencias en una sola película, menos aún en una producción de este tipo, de carácter claramente comercial, como podíamos esperar de Warner Bros.

Una historia puede repetirse infinitas veces, pero cada una de ellas puede tener variaciones sobre el resto, lo que nos lleva a una especia de bucle (aunque en realidad es un falso bucle, pues la dimensión temporal se mantiene inalterable). Esto es algo que ya nos adelantó el arquitecto en Matrix Reloaded y que, pese a que no fue un recurso demasiado aprovechado ni en Reload ni en Revolutions, sí que es firmemente explotado en Matrix Resurrections.

Esto llega al punto de que, en algún momento, Matrix Resurrections incluso parece bromear un poco consigo misma y con la trilogía original, algo que en un primer momento me ha desconcertado, pero que me ha dejado con buen sabor de boca. La mayoría de estos elementos se concentran en la primera hora de metraje, pero una vez que la película ha activado en tu cabeza la búsqueda de estos elementos, no dejarás de encontrarlos a lo largo de toda la película.

Si viste The Matrix, sí que te adelanto que en Matrix Resurrections vivirás una historia que ya conoces, pero que no es en realidad la historia que conoces. ¿Es por lo tanto un reinicio de la saga? No, ni mucho menos, es más, Resurrections no tendría sentido de no ser por la trilogía original. ¿Y es posible ver Matrix Resurrections sin haber visto las anteriores? No me parece que sea una opción recomendable, pues las referencias al pasado son constantes, y aunque es posible colegir los ocurrido a partir de las referencias, la experiencia será, indudablemente, bastante más incompleta.

Y sí, he mencionado la acción. Una de las críticas más repetidas a Reload y Revolutions fue el descenso de nivel en este sentido con respecto a The Matrix. Lana Wachowski parece haber tomado buena nota de dichas críticas y, en consecuencia, Matrix Resurrections no abandona las conversaciones profundas y las metáforas, pero sí que las balancea adecuadamente con las escenas de acción y ritmo trepidante, que ayudan a digerir mucho mejor los momentos más reflexivos.

¿Es Matrix Resurrections una película hecha para los fans? Pues no… pero un poco sí. Al verla es imposible desligar parte de esas referencias a la búsqueda de una reacción emocional por parte de los seguidores de la saga. No seré cínico, reconozco que algunos momentos, algunos reencuentros y algunas referencias me han resultado bastante satisfactorias. Esto es lo que se ha dado en llamar fanservice y, siempre que se emplee con cierta moderación, con mesura, entiendo que no es más que un guiño dirigido a personas que sabrán apreciarlo, pero que no desmerece el resultado global.

Así pues, la pregunta del millón: ¿merece la pena ir a ver Matrix Resurrections al cine? Yo no me arrepiento en absoluto de haberlo hecho. Quizá no ha satisfecho por completo mis expectativas, pero por otra parte no se han cumplido mis temores. Si te gustó The Matrix (aunque no lo hicieran tanto Reload y Revolutions) y, al tiempo, eres consciente de que volver a hacer algo igual de revolucionario inspirado en el mismo universo es prácticamente imposible, seguramente te lo pasarás bastante bien. Eso sí, si tus expectativas son demasiado altas… mejor rebájalas un poco previamente.