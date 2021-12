Parece que el lunes 6 de diciembre de 2021 es el día de Matrix. Y no, esto no es una referencia apócrifa y crítica con el día de la Constitución, así que ruego que no sea interpretado en esa clave. Cuando digo que es el día de Matrix, lo digo en relación directa con lo que nos espera en los próximos días en relación con novedades en la saga creada hace ya 22 años por las hermanas Wachowsky, y que nos prometen unas navidades bastante dichosas o terribles a los fans de la saga, en función de lo que no encontremos.

Ya llevamos varios años hablando de Matrix 4, si bien solo a principios de este 2021 supimos que su nombre es Matrix Resurrections y tuvimos que esperar hasta septiembre para ver el primer tráiler con el que, como era más que previsible, todos dejamos volar un poco la imaginación, intentando interpretar toda la información que era posible extraer de cada fotograma. Desde entonces, y con una mezcla agridulce de expectativas y miedo a la decepción, estamos contando los días hasta el próximo 22 de diciembre, día que Matrix Revolutions debutará en cines.

Así, a falta de poco más de dos semanas, Warner Bros ha decidido ponernos los dientes todavía un poco más largos, con el estreno del segundo y quizá último tráiler de la película hasta su estreno. Un tráiler que, para muchos, supondrá la confirmación de las teorías que ya desarrollaron con el primero (tal es mi caso), que a otros habrá dejado todavía con más dudas, también con su inevitable aliño de fan-service, y que en cualquier caso va a hacer que, para bastantes, el tiempo que nos separa del 22 de diciembre transcurra un tanto lento, como en bullet time, solo que sin tener que esquivar balas.

Sin entrar en un análisis en profundidad, el tráiler apunta a que tras su enfrentamiento a Matriz en Zero One, Neo fue reintroducido, al igual que Trinity, momento empleado por la máquina para saltar a su séptima iteración, en la que no se respetaron los términos del acuerdo de paz establecido entre Neo y la máquina. Las alusiones a los bucles al principio del mismo refuerzan la teoría de que Neo tendrá que volver a empezar de cero. Ahora bien, aún con todos los paralelismos, parece que la historia será distinta a la que disfrutamos en 1999.

En algunas declaraciones de las últimas semanas, se ha reforzado también algo que no nos debería sorprender: Matrix Resurrections estará llena de metáforas, algunas más sencillas y otras más complejas. Y como ocurre siempre en estos casos, la cosmovisión de cada persona que la vea será un factor clave en la interpretación de las mismas. Dicho de otra manera, podrás volver a disfrutar de una película de acción, o podrás dedicar muchas horas a intentar desentrañar todos los significados ocultos de la historia. Esto es algo en lo que Resurrections podría recuperar el espíritu de la original, frente a Reload y Revolutions, ambas bastante más densas.

The Matrix Awakens Unreal Engine 5

Desde hace unos días se venía hablando de un lanzamiento relacionado con Matrix para las consolas de nueva generación, y por fin ha dejado de ser un secreto a voces para convertirse en algo confirmado oficialmente: Warner Bros, Epic Games y el equipo de la película han estado trabajando en una experiencia construida con Unreal Engine 5, el esperado nuevo motor gráfico y entorno de desarrollo de juegos de Epic Games.

Esta demo, que estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series S|X, ya puede ser pregargada en las consolas, si bien todavía será necesario esperar tres días y una cuantas horas a fecha y hora de publicación de esta noticia, hasta que podamos disfrutar de ella, según podemos ver en su página web. Y aunque son apenas 15 segundos de vídeo, lo que podemos ver resulta de lo más prometedor. Observa la resolución de Neo:

Esto, claro, nos hace empezar a soñar con un futuro juego basado en la película. No obstante esto de momento es solo una posibilidad. Hasta que veamos la demo que se presentará en la madrugada del jueves al viernes, no podremos tener más idea de si se trata solo de una acción puntual, desarrollada para promocionar tanto Matrix Resurrections como Unreal Engine 5 o si, por el contrario, se trata tan solo del adelanto de un título que está por llegar. Y yo creo que, aunque solo sea para amortizar el trabajo que les debe haber llevado el modelado de los personajes, deberían aprovecharlo en un juego completo. Y cuando digo creo, obviamente estoy diciendo espero.

En cualquier caso, ¿qué te han parecido a ti ambos avances? ¿Descargarás y probarás la demo el próximo viernes? ¿Te planteas ir al estreno de Matrix Resurrections? ¿O, por el contrario, has decidido desinflar las expectativas para evitar el riesgo de una gran decepción llegado el estreno?