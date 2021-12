Una lista filtrada dice que las reservas del OnePlus 10 Pro se abrirán el 4 de enero de 2022

Desde hace semanas van surgiendo rumores en torno a OnePlus 10 Pro, el próximo smartphone tope de gama del fabricante chino. Si en un primer momento aparecieron unos renders, ahora nos hacemos eco de que las reservas podrían abrirse el próximo 4 de enero de 2022.

La información procede de una lista de JD.com que ha sido filtrada, la cual ha especificado que las reservas del OnePlus 10 Pro se abrirán el 4 de enero de 2022. El smartphone podría ser presentado el mismo día para luego ser comercializado, al menos en un principio, solo en China para luego ir extendiéndose a otros países. El fabricante chino ha podido realizar esta maniobra con la intención de adelantarse a un rival directo al menos en su país de origen, más concretamente al Galaxy S22 de Samsung.

El presunto adelantamiento del OnePlus 10 Pro es un tanto extraño si tenemos en cuenta que el modelo estándar no vería la luz, al menos según la información disponible, hasta mediados de 2022. Por ahora no saben las razones de un desfase tan pronunciado, pero su origen es probable que esté en la crisis de los semiconductores, que está retrasando la entrega de muchos productos y encareciendo otros debido a la escasez de componentes.

Lo que sabemos hasta ahora del OnePlus 10 Pro

Por ahora tampoco es que haya muchos datos confirmados sobre las características del OnePlus 10 Pro, solo rumores. De confirmarse lo publicado hasta ahora, el smartphone incorporaría una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que funcionaría a una resolución de 1440×3216 píxeles, un ratio de aspecto de 20:9 y a una tasa de refresco de 120 hercios; el SoC de Qualcomm más potente, que sería el Snapdragon 898 con ocho núcleos y una gráfica Adreno 730; 8 o 12 gigabytes de RAM; configuraciones de almacenamiento de datos de 128 o 256 gigabytes; una batería de 5.000mAh que se cargaría en tan solo 20 minutos gracias a un cargador de 125 vatios; además de contar con un chasis resistente al agua y al polvo.

Por su parte, la cámara trasera tendría tres sensores según los renders que se han filtrado, uno principal de 48 megapíxeles acompañado de un teleobjetivo ultra ancho de 50 megapíxeles y un telefoto de 8 megapíxeles, todo eso junto a un zoom óptico de 3,3x.

Veremos si todo esto se confirma o no, pero independientemente de las características que al final tenga el OnePlus 10 Pro, todo apunta a que su precio rondará los 1.000 dólares estadounidenses, cosa que no tendría que sorprender de un smartphone de gama alta. Es muy probable que el 4 de enero de 2022 tengamos muchas respuestas, si no todas.