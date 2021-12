TicWatch Pro 3 Ultra, análisis: Tu mundo en tu muñeca

El TicWatch Pro 3 Ultra es un reloj inteligente de última generación que ha llegado al mercado con un objetivo muy claro, posicionar como una de las mejores opciones de su clase dentro de la gama alta. No lo tiene nada fácil, de eso no hay ninguna duda. Los grandes fabricantes del sector ya tiene bien cubierta dicha gama, y la competencia es tan feroz que, de hecho, cada día resulta más complicado marcar la diferencia y llamar la atención del consumidor.

La carta de presentación del TicWatch Pro 3 Ultra nos deja, sin embargo, una primera impresión muy positiva, y es que sus méritos son, sobre el papel, más que suficientes para cumplir ese objetivo al que hemos hecho referencia en el primer párrafo.

Sin embargo, como sabrán nuestros lectores habituales, una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica. Para poder valorar de verdad el TicWatch Pro 3 Ultra, lo hemos probado a fondo durante casi dos semanas, y hoy, por fin, estamos preparados para contaros nuestras impresiones.

Antes de entrar en materia, queremos agradecer a Mobvoi, la firma que está detrás del TicWatch Pro 3 Ultra, que nos haya enviado una unidad de dicho smartwatch. Como siempre, os invito a que os pongáis cómodos, ya que tenemos por delante un extenso análisis. Ahora sí, empezamos.

TicWatch Pro 3 Ultra: Primer contacto

Los que nos leéis a diario ya sabéis que, cuando pruebo un producto, me gusta sentirlo, es decir, me dejo llevar por las sensaciones que este me transmite al tacto. No es una cuestión baladí, gracias a ese primer contacto puedo hacerme una idea de la calidad de construcción que presenta un dispositivo determinado.

Nada más sacarlo de la caja, el TicWatch Pro 3 Ultra deja claro que es un modelo premium. No es un smartwatch más con correa de goma, se trata de un dispositivo de primer nivel, bien construido y con un diseño clásico, elegante y discreto, lo que se traduce en una línea atemporal que, básicamente, queda bien con cualquier ropa. Lo he usado tanto en el gimnasio, con ropa deportiva, como en situaciones más formales, con ropa más elegante, y en ambos escenarios no ha dejado indiferente a nadie.

Una de las preguntas que me hacían con más frecuencia al ver el reloj es de qué marca era, y luego me preguntaban qué era lo que podía hacer. Al explicarles todas las características que del TicWatch Pro 3 Ultra, lo que más sorprendía (y gustaba) eran la integración del GPS y las funciones de medición del ritmo cardíaco (con alerta en caso de anomalías) y del nivel de oxígeno en sangre.

Volviendo a ese primer vistazo externo, el TicWatch Pro 3 Ultra presenta una esfera circular que, como he anticipado, tiene una línea clásica y atemporal. Está fabricada en acero como material principal, pero combina también nailon y fibra de vidrio. La pantalla está protegida con una capa de Gorilla Glass DX, un material altamente resistente a los arañazos sobre el que ya tuvimos la ocasión de hablar en este artículo.

A simple vista, puede darnos la impresión de que la correa está fabricada en silicona, pero nada más lejos de la realidad. El TicWatch Pro 3 Ultra ofrece un acabado de alta calidad en todos sus elementos, y la correa no ha sido una excepción. Esta está fabricada en caucho fluorado, un material que destaca por ser resistente al calor, a las bajas temperaturas, a los oxidantes y a la corrosión. Dado que la correa es una de las partes que más castigo sufre con el mero uso diario de cualquier smartphone, este material supone toda una garantía, y sí, es un claro valor añadido.

En la esfera tenemos dos botones físicos que simplifican el uso del TicWatch Pro 3 Ultra. Con ellos podemos acceder a diferentes funciones y hacer capturas de pantalla. También podemos utilizarlos para reiniciar el smartwatch, en caso de que sea necesario. Si miramos en la parte trasera, nos encontramos con los sensores de ritmo cardíaco y de oxígeno en sangre, y también con los pines de carga.

Recargar la batería del TicWatch Pro 3 Ultra es muy sencillo, gracias al conector de pines imantado que trae. Solo tenemos que orientarlo en la dirección correcta y listo. El cable de carga se conecta a través de USB Type-A, un estándar universal, así que ningún usuario tendrá problemas a la hora de utilizarlo.

No quiero terminar este apartado sin hablar de la pantalla, ya que creo que es uno de los puntos más importantes del TicWatch Pro 3 Ultra. Este smartwatch monta un panel AMOLED de 1,4 pulgadas con resolución de 454 x 454 píxeles, lo que nos deja una densidad de 326 píxeles por pulgada. ¿En qué se traduce esto para mí, como usuario? Pues muy sencillo, en una calidad de imagen sobresaliente, tanto por nitidez como por la calidad en la reproducción de los colores.

Esa pantalla AMOLED está acompañada de una de tipo FSTN (Film compensated STN), que permite al TicWatch Pro 3 Ultra trabajar como un reloj más tradicional, y reducir de forma notable el consumo de batería sin que esto implique sacrificios importantes a nivel funcional en un uso diario. Cuando tenemos activada dicha pantalla podemos visualizar diferentes elementos, como la hora y ciertos valores de actividad física, y el consumo energético se reduce considerablemente.

Especificaciones del TicWatch Pro 3 Ultra

Esfera circular fabricada en acero inoxidable, nailon de alta resistencia y fibra de vidrio.

Protección Gorilla Glass DX, con un alto grado de resistencia a los arañazos y acabado antihuellas.

Correa de caucho fluorado de alta resistencia de 22 mm, intercambiable.

Sistema operativo Wear OS 2.0 de Google.

SoC Snapdragon Wear 4100, fabricado en proceso de 12 nm y equipado con una CPU de cuatro núcleos basados en la arquitectura Cortex-A53 (64 bits) de bajo consumo, funcionando a un máximo de 1,7 GHz.

GPU Adreno 504 a 750 MHz.

Co-procesador QCC1110 AON basado en la arquitectura Cortex-M0, diseñado específicamente para la función «siempre encendido».

Controladora de memoria LPDDR3 a 750 MHz.

Pantalla de 1,4 pulgadas de tipo AMOLED, con resolución de 454 x 454 píxeles y soporte de la función «siempre encendida».

Panel FSTN para conseguir una gestión más eficiente de la batería.

1 GB de memoria RAM.

8 GB de capacidad de almacenamiento (eMMC).

Sensores: acelerómetro, giroscopio, sensor de frecuencia cardíaca HD PPG, sensor de SpO2 (saturación de oxígeno en sangre), sensor de baja latencia fuera del cuerpo, barómetro y brújula.

Geolocalización: GPS + Beidou + Glonass + Galileo + QZSS, los cinco satélites más importantes.

Compatible con Google Play Store, con Google Play y con el asistente inteligente de Google.

Incluye altavoz y micrófono, así como función de vibración para notificaciones silenciosas.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0 y NFC.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua, y certificación de resistencia de grado militar MIL-STD-810G. Podemos utilizarlo para nadar en piscina.

Batería de 577 mAh con sistema de carga cableada.

Medidas: 47 x 48 x 12,3 mm.

Peso: 41 gramos.

Precio: 299,99 euros.

TicWatch Pro 3 Ultra: Experiencia de uso

Como hemos anticipado en nuestro primer contacto, el TicWatch Pro 3 Ultra deja claro, desde el momento en el que lo tenemos en la mano, que es un reloj inteligente de alta calidad, sólido y bien terminado. El diseño me ha gustado mucho porque, como dije, tiene una línea clásica y atemporal que le permite quedar bien en cualquier situación, y combinar con cualquier estilo. No hablo sin motivo, el color negro «pega con todo».

La correa de caucho fluorado me transmitió también muy buenas sensaciones. No tiene el mismo tacto que una correa clásica de silicona, está claramente por encima de dicho material, y no desentona en absoluto con la excelente calidad que presenta, en general, la esfera del TicWatch Pro 3 Ultra. Con todo, si queremos cambiar la correa y utilizar una de cuero, por ejemplo, podremos hacerlo sin problemas. Con todo, ya os adelanto que cuando probéis la calidad que tiene una correa de caucho como al del TicWatch Pro 3 Ultra, os lo pensaréis dos veces antes de dar el alto a una de cuero.

Siguiendo con la correa, esta se adapta sin problema a casi cualquier muñeca, y el ajuste es perfecto y muy cómodo. Esto es importante porque, al final, tendemos a llevar el TicWatch Pro 3 Ultra lo bastante apretado como para que los sensores de medición puedan hacer correctamente su trabajo, pero al mismo tiempo no queremos que este nos llegue a molestar.

El proceso de configuración del TicWatch Pro 3 Ultra es muy sencillo. La primera fase implica realizar los clásicos ajustes de idioma y la vinculación a nuestro smartwatch. En mi caso, lo que probado con un iPhone 8 Plus, y todo fue sobre ruedas, ya que no tuve ningún tipo de problema. Para completar el proceso de vinculación, y sacarle el máximo partido, tuve que descargar dos aplicaciones, la de Wear OS y la de Mobvoi. Son gratuitas y ocupan muy poco espacio.

No tenemos nada de lo que preocuparnos ya que, al final, el TicWatch Pro 3 Ultra nos va guiando en todo momento, y es imposible quedarse atascado. Una vez que tenemos el smartwatch vinculado a nuestro smartphone por Bluetooth, tenemos la posibilidad de utilizar una cuenta de Google que ya tengamos (nos vale nuestra dirección de Gmail, por ejemplo), o podemos crear una nueva. En mi caso, utilicé una cuenta ya existente.

A partir de ese punto, podremos sincronizar el calendario, permitir las notificaciones en el reloj y realizar otros ajustes finales para terminar el proceso de configuración. Si queremos más información, podremos iniciar un tutorial, aunque ya os adelanto que no es necesario, ya que la interfaz del TicWatch Pro 3 Ultra es muy sencilla e intuitiva. Hacer el gesto de deslizar en una dirección u otra nos lleva a menús diferentes, y los botones también tienen una función propia:

Deslizar hacia la derecha: nos lleva al asistente de Google. Podremos dar comandos por voz.

Deslizar hacia la izquierda: iremos a la sección de añadir tarjetas de logros por actividad.

Deslizar hacia arriba: nos vamos al menú de configuración del TicWatch Pro 3 Ultra.

Deslizar hacia abajo: esto nos lleva a las notificaciones.

Si pulsamos el primer botón entraremos al menú de aplicaciones, donde encontraremos también el acceso a Google Play Store.

Si pulsamos el segundo botón iremos directamente a los distintos modos de actividad deportiva.

Quiero destacar que, tras varios minutos interactuando con el TicWatch Pro 3 Ultra, seguía impresionado por la calidad de la pantalla AMOLED. La nitidez que presenta es fantástica, y la reproducción del color que ofrece es sobresaliente. Esto es especialmente importante porque permite disfrutar de una experiencia perfecta, tanto al revisar los informes de los sensores biométricos, incluidas las mediciones de sueño que vienen en forma de gráfica, como a la hora de cambiar la esfera del reloj.

Una pantalla mediocre hace que un smartwatch pierda muchos enteros, y también puede desanimarnos a la hora de utilizar otras esperas para personalizarlo, especialmente si estas no se reproducen con la calidad que deberían. Con el TicWatch Pro 3 Ultra no tenemos ese problema gracias a su pantalla AMOLED, que debe ser considerada, por méritos propios, como una de las mejores de su clase. Podemos utilizarla con la opción de brillo automático para optimizar el consumo y dejar que sea el propio reloj el que lo ajuste en función de cada situación.

Podemos personalizar la esfera eligiendo entre una gran cantidad de diseños previos que vienen con el TicWatch Pro 3 Ultra. Algunos son bastante interesantes, pero si nos quedamos con ganas de más no tendremos nada de lo que preocuparnos, ya que podremos descargar más esferas a través de la Google Play Store. Personalmente, la que más me ha gustado ha sido la que trae por defecto, aunque para ciertas ocasiones opto por escoger un diseño más serio.

La pantalla FSTN representa, como anticipamos, un importante valor añadido, ya que nos permite disfrutar de casi todas las prestaciones del TicWatch Pro 3 Ultra reduciendo el consumo. Cuando se activa, muestra la hora, los pasos, los segundos y el nivel de la batería. Viene, por defecto, con retroiluminación blanca, pero podemos elegir entre 18 colores diferentes, un detalle interesante que, de nuevo, nos permitirá personalizar el TicWatch Pro 3 Ultra en función del día, de nuestros planes y de nuestro estilo.

Lo siguiente que me dejó gratamente sorprendido fue el rendimiento. El TicWatch Pro 3 Ultra ofrece una interfaz sencilla e intuitiva en la que todo responde a la perfección. En ningún momento he tenido problemas al realizar gestos, y tampoco al abrir aplicaciones o al consultar informes. Está claro que esto es posible gracias al SoC Snapdragon Wear 4100, un chip muy potente que es capaz de «masticar» todo el software que incluye el TicWatch Pro 3 Ultra sin problema.

Mis primeras impresiones fueron muy positivas en general, pero está claro que todavía tenemos otras cosas importantes de las que hablar, como las mediciones de los sensores, la experiencia de uso haciendo deporte, la autonomía del TicWatch Pro 3 Ultra y las funciones que integra la aplicación dedicada de Mobvoi. No quiero explayarme demasiado porque, al final, lo importante es analizar las claves del dispositivo de una manera precisa y clara, sin caer en divagaciones redundantes o poco interesantes.

Con el TicWatch Pro 3 Ultra podemos monitorizar el ritmo cardíaco, y también medir el nivel de saturación de oxígeno, hacer un seguimiento del sueño, gestionar el estrés, evaluar nuestra fatiga y el ruido ambiental y recibir avisos en caso de que se identifiquen problemas cardíacos tales como latidos irregulares y fibrilación. Este reloj también cuenta con un amplio abanico de funciones asociadas a la actividad deportiva, incluyendo la medición de pasos y de calorías quemadas, así como la distancia recorrida y las rutas realizadas. En este sentido, es importante destacar el valor que ofrece el GPS, cuya precisión es realmente buena.

En mis pruebas, he dejado que el TicWatch Pro 3 Ultra monitorice de forma automática aspectos tan importantes como mi ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno en sangre, mi rutina de sueño y mi nivel de fatiga. Los resultados que obtuve fueron precisos y detallados, y encajaban totalmente con la realidad, tanto que, de hecho, me hizo gracia ver que identificó perfectamente el momento en el que desperté de madrugada por culpa de un vecino ruidoso. Lo podéis ver en la gráfica adjunta, en color naranja.

Las mediciones en mis sesiones de gimnasio también fueron exactas. En las gráficas se pueden ver perfectamente los momentos de mayor intensidad, en los que alcancé picos de 170 pulsaciones por minuto, no está nada mal teniendo en cuenta que ya no soy un chaval, y también esos momentos de reposo que a veces se alargan demasiado por las «charletas» con los compañeros de fatigas. El resto de mediciones, incluyendo el oxígeno en sangre y las calorías quemadas, también tienen una precisión casi perfecta, y lo mismo aplica a las mediciones de ruido ambiental y de estrés, aunque esta última función no siempre ha logrado acertar. Qué puedo decir, no podía ser todo perfecto.

El ecosistema de aplicaciones preinstaladas que trae el TicWatch Pro 3 Ultra es sublime, tanto que no necesitaremos descargar e instalar nada para disfrutar de una experiencia de uso totalmente satisfactoria, aunque podremos hacerlo gracias a la integración de la Google Play Store. Dispone de más de 20 modos de entrenamiento profesional, y también del clásico «estilo libre», que nos servirá como cajón de sastre cuando vayamos a realizar una actividad deportiva que no nos encaje en ninguna de las que trae predefinidas.

La integración con las aplicaciones Wear OS y la propia de Mobvoi es muy buena, y la segunda ofrece un gran valor a la hora de visualizar y repasar los diferentes informes del TicWatch Pro 3 Ultra. Su interfaz es sencilla e intuitiva, y funciona a la perfección, así que no tengo nada que objetar en este sentido.

Por lo que respecta a la autonomía, tras completar la primera carga pude utilizar el TicWatch Pro 3 Ultra durante más de tres días, como se puede ver en la imagen adjunta, y teniendo activada la monitorización de 24 horas del ritmo cardíaco y el nivel de oxígeno en sangre, así como el seguimiento del sueño. No está nada mal, aunque es evidente que la autonomía puede cambiar, a mejor o a peor, en función del uso que hagáis del TicWatch Pro 3 Ultra. En cualquier caso, incluso bajo un uso intensivo, no debería bajar de los dos días.

Notas finales: Un buen compañero de aventuras

El TicWatch Pro 3 Ultra es uno de los relojes inteligentes más completos y mejor construidos que podemos encontrar ahora mismo en el mercado. Su esfera de acero inoxidable, nailon y fibra de vidrio, protegida con Gorilla Glass DX antihuellas, y su correa de caucho fluorado, lo colocan entre lo más selecto del sector. Por otro lado, su diseño clásico y atemporal, unido a sus grandes posibilidades de personalización, harán que siempre queramos llevarlo con nosotros.

En términos de diseño y de calidad de construcción, el TicWatch Pro 3 Ultra es un smartwatch de primera clase, eso ha quedado claro, y en lo que respecta a rendimiento, funciones avanzadas y autonomía, también raya a un gran nivel. Wear OS vuela sobre el hardware del TicWatch Pro 3 Ultra, tenemos preinstaladas todas las aplicaciones que vamos a necesitar en nuestro día a día, contamos con unos sensores precisos y de alta calidad, y con el valor añadido que representan el GPS y la integración de la Google Play Store.

Como hemos visto, la autonomía es otro de los puntos fuertes del TicWatch Pro 3 Ultra, y su configuración con pantalla AMOLED y FSTN es también todo un acierto. No obstante, también hay algunas cosas que no me han gustado, y que empañan un poco un conjunto que, en general, es sobresaliente.

En ese sentido, lo más importante es que este reloj viene con Wear OS 2 en lugar de Wear OS 3, aunque Mobvoi ha confirmado que recibirá dicha versión mediante una actualización en 2022, y que el precio es un poco alto si tenemos en cuenta lo que podemos encontrar hoy por hoy en el mercado. Son dos detalles a tener en cuenta, eso está claro, pero haciendo una valoración general mi conclusión no cambia, el TicWatch Pro 3 Ultra es una buena compra.