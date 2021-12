El primer SoC Exynos con gráficos RDNA 2 será presentado el 11 de enero de 2022

Todo apunta a que el primer Exynos con gráficos RDNA 2 de AMD será presentado el 11 de enero de 2022. Las expectativas en torno a este SoC son elevadas, no solo por su inclusión en variantes del Galaxy S22 Ultra y otros dispositivos tope de gama de Samsung, sino también porque puede suponer un punto de inflexión en la ejecución de videojuegos instalados localmente en móviles y tablets.

Ha sido la misma cuenta oficial de Samsung Exynos la que ha anunciado el evento con su fecha, así que no hay duda que por fin veremos el Exynos 2200 (o al menos es el modelo que se espera ver) presentado oficialmente. Este SoC es el resultado de unos dos años de trabajo por parte de Samsung y AMD, cuando ambas compañías anunciaron que trabajarían juntas para integrar la tecnología de gráficos de la segunda en los procesadores ARM de la primera.

A pesar de que las dedicadas gráficas RDNA 2 de AMD no han terminado de cuajar a nivel tecnológico debido a su pobre rendimiento con el trazado de rayos y a un FidelityFX Super Resolution que a nivel cualitativo ha resultado ser poca cosa frente al DLSS de NVIDIA, no hay duda de que la arquitectura desarrollada por Radeon ofrece un altísimo rendimiento en rasterización.

#PlaytimeIsOver. The gaming marketplace is about to get serious. Stay tuned for the next #Exynos with the new GPU born from RDNA 2. January 11, 2022. pic.twitter.com/0H2MeVUbeS

