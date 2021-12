Las 10 tarjetas gráficas más potentes de 2021

Estamos en la recta final del año, un momento perfecto para descubrir cuáles han sido las tarjetas gráficas más potentes que han llegado este año. En líneas generales no se han producido grandes cambios frente al artículo que publicamos a finales de 2020, aunque sí que es verdad que han tenido lugar algunos movimientos importantes que han afectado a ese top diez que os dimos en su momento, y por ello es necesario llevar a cabo una actualización de dicho artículo.

Tanto NVIDIA como AMD han seguido utilizando, durante todo 2021, sus arquitecturas Ampere y RDNA 2, lo que significa que todavía no se ha producido un salto generacional, y ya os adelanto que esto no tendrá lugar hasta la segunda mitad de 2022, como mínimo. Para entonces, es probable que ambas compañías muevan ficha y presenten las GeForce RTX 40 y las Radeon RX 7000.

Las tarjetas gráficas GeForce RTX 40 estarán basadas en la arquitectura Ada Lovelace, y se esperan que mantengan, en líneas generales, la base de núcleo monolítico con hardware especializado que vimos en Ampere. Por contra, se rumorea que las Radeon RX 7000 estarán basadas en la arquitectura RDNA 3, y que utilizarán un diseño módulo multichip que combinará dos GPUs «medias» para crear una «súper GPU». Este diseño ya ha sido presentado con la serie Radeon Instinct MI200.

Esa es, en esencia, la información que tenemos de momento, pero es importante que tengáis en cuenta que son datos oficiosos procedentes de supuestas filtraciones, y de rumores, así que podrían no cumplirse.

Volviendo a las tarjetas gráficas más potentes de 2021, en este artículo nos vamos a centrar en los 10 modelos con mayor rendimiento del año, pero si necesitáis más información sobre modelos menos potentes, o de generaciones relativamente antiguas, os invito a echar un vistazo a esta guía que publicamos en su momento, donde encontraréis 50 tarjetas gráficas ordenadas de mayor a menor potencia.

Os aclaro, antes de empezar, que para elegir las 10 tarjetas gráficas más potentes de 2021 hemos tenido en cuenta tanto su potencia bruta en rasterización como su rendimiento en trazado de rayos, y es que esta tecnología ha dejado de ser una promesa a futuro para convertirse en el presente de los videojuegos, aunque por razones evidentes hemos dado más peso a la primera, ya que es la más utilizada.

Para que este artículo os sea de mayor utilidad, voy a compartir con vosotros dos tipos de gráficas, una con el rendimiento jerarquizado en rasterización, y otra en trazado de rayos. También añadiremos información de interés sobre tecnologías que integran y que suponen un claro valor añadido. Sin más preámbulos, vamos a por el listado.

Rendimiento en rasterización

Rendimiento en trazado de rayos

Valoración global: Estas son las 10 tarjetas gráficas con mayor rendimiento de 2021

1.-Tarjetas gráficas más potentes de 2021: GeForce RTX 3090

De todas las tarjetas gráficas que siguen en el mercado en 2021, la GeForce RTX 3090 sigue siendo la más potente. Esto tiene una explicación, y es que ni AMD ni NVIDIA han lanzado ningún modelo superior a sus tope de gama actuales. Con todo, esto podría cambiar en 2022, ya que como recordarán nuestros lectores habituales se espera el lanzamiento de la RTX 3090 Ti.

Especificaciones de la RTX 3090

Núcleo gráfico GA102 en 8 nm (Samsung).

10.496 shaders a 1.395 MHz-1.695 MHz.

328 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

328 núcleos tensor.

82 núcleos RT.

35,8 TFLOPs de potencia en FP32.

24 GB de GDDR6X a 19,5 GHz.

Bus de 384 bits.

TGP de 350 vatios. Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 750 vatios.

Tecnologías de interés: DLSS, tecnología de reconstrucción inteligente de la imagen que puede llegar a triplicar el rendimiento.

2.-Tarjetas gráficas más potentes de 2021: GeForce RTX 3080 Ti

Ha sido una de las sorpresas más importantes de este año, y la verdad es que ofrece un valor interesante en relación precio-prestaciones cuando la comparamos con la RTX 3090 Ti, ya que ofrece casi el mismo rendimiento que aquella pero tiene un precio recomendado mucho menor. Está claro que la diferencia clave entre ambas se encuentra en la memoria gráfica, pero para jugar en 4K ahora mismo 12 GB son más que suficiente.

Especificaciones de la RTX 3080 Ti

Núcleo gráfico: GA102 en proceso de 8 nm (Samsung).

10.240 shaders a 1.365 MHz-1.665 MHz, modo normal y turbo.

320 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

320 núcleos tensor.

80 núcleos RT.

Bus de 384 bits.

34,10 TFLOPs de potencia en FP32.

12 GB de memoria GDDR6X a 19 GHz.

TGP: 350 vatios, necesita un conector de alimentación de 12 pines y una fuente de 750 vatios.

Tecnologías de interés: DLSS, tecnología de reconstrucción inteligente de la imagen que puede llegar a triplicar el rendimiento.

3.-Tarjetas gráficas más potentes de 2021: Radeon RX 6900 XT

La más potente de todas las tarjetas gráficas Radeon RX serie 6000. Es una auténtica bestia en rasterización, especialmente en 1080p y 1440p, y también es capaz de mover lo que le echen en 4K. Pierde bastante fuelle cuando activamos el trazado de rayos, pero por su altísimo rendimiento en rasterización, y sus 16 GB de memoria gráfica, creo justo situarla por encima de la RTX 3080, aunque esta la supera de forma abrumadora en trazado de rayos.

Especificaciones de la RX 6900 XT

Núcleo gráfico Navi 21 XTX en 7 nm (TSMC).

80 CUs activas con 5.120 shaders a 2.015 MHz-2.250 MHz, modo normal y turbo.

320 unidades de texturizado.

80 unidades para trazado de rayos.

128 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6 y 128 MB de caché infinita.

23,04 TFLOPs de potencia en FP32.

TBP de 300 vatios. Necesita una fuente de 700 vatios y dos conectores de 8 pines.

Tecnologías de interés: FSR, un reescalado espacial que puede llegar a triplicar el rendimiento, pero que afecta de forma más notable a la calidad de imagen.

4.-Tarjetas gráficas más potentes de 2021: GeForce RTX 3080

Es una de las mejores tarjetas gráficas en relación precio-rendimiento que ha lanzado NVIDIA hasta el momento, siempre que tengamos en cuenta su precio recomendado (719 euros). Es capaz de intercambiar golpes con la RX 6900 XT incluso en 4K, aunque de media es un poco menos potente que aquella en rasterización. No obstante, en trazado de rayos la solución de NVIDIA es muy superior. Si no fuera por la especulación, y la inflación, sería la mejor tarjeta gráfica de su gama.

Especificaciones de la RTX 3080

Núcleo gráfico GA102 en 8 nm (Samsung).

8.704 shaders a 1.440 MHz-1.710 MHz.

272 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

272 núcleos tensor.

68 núcleos RT.

29,7 TFLOPs de potencia en FP32.

10 GB de GDDR6X a 19 GHz.

Bus de 320 bits.

TGP de 320 vatios. Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 750 vatios.

Tecnologías de interés: DLSS, tecnología de reconstrucción inteligente de la imagen que puede llegar a triplicar el rendimiento.

5.-Tarjetas gráficas más potentes de 2021: Radeon RX 6800 XT

La Radeon RX 6800 XT mantiene todas las ventajas, y las desventajas, de la Radeon RX 6900 XT. Es una tarjeta gráfica muy potente, y muy eficiente, que ofrece un rendimiento fantástico en rasterización, tanto que podemos utilizarla para jugar en 4K con todas las garantías, pero el trazado de rayos se le atraganta de manera considerable. Su 16 GB de memoria gráfica son también un valor añadido. Si nos dejamos llevar por los precios recomendados por AMD y NVIDIA, la RTX 3080 sería mejor opción a todas luces.

Especificaciones de la RX 6800 XT

Núcleo gráfico Navi 21 XT en 7 nm (TSMC).

72 CUs.

4.608 shaders a 1.825 MHz-2.250 MHz, modo normal y turbo.

288 unidades de texturizado.

72 unidades para trazado de rayos.

128 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6 a 16 GHz.

128 MB de caché infinita.

20,74 TFLOPs de potencia en FP32.

TBP de 300 vatios. Requiere una fuente de 750 vatios y dos conectores de 8 pines.

Tecnologías de interés: FSR, un reescalado espacial que puede llegar a triplicar el rendimiento, pero que afecta de forma más notable a la calidad de imagen.

6.-Tarjetas gráficas más potentes de 2021: GeForce RTX 3070 Ti

La GeForce RTX 3070 Ti tenía un objetivo muy claro, cubrir el espacio que había quedado entre la RTX 3070 y la Radeon RX 6800, y la verdad es que ha cumplido sin problemas, ya que ofrece un rendimiento ligeramente menor en rasterización, pero lo compensa con un rendimiento superior en trazado de rayos. Dado que hay una diferencia muy pequeña en rasterización, pero esta es muy grande cuando activamos el raytracing, creo que lo más justo es situarla por encima de la RX 6800.

Especificaciones de la RTX 3070 Ti

Núcleo gráfico GA104 fabricado en proceso de 8 nm (Samsung).

48 unidades SM.

6.144 shaders a una frecuencia de 1.575 MHz-1.770 MHz, modo normal y turbo.

192 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

192 núcleos tensor.

48 núcleos RT.

Bus de memoria de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR6X a 19 GHz.

22 TFLOPs de potencia en FP32.

TGP: 290 vatios. Necesita una fuente de alimentación de 750 vatios y dos conectores de 8 pines.

Tecnologías de interés: DLSS, tecnología de reconstrucción inteligente de la imagen que puede llegar a triplicar el rendimiento.

7.-Tarjetas gráficas más potentes de 2021: Radeon RX 6800

Una tarjeta gráfica que puso las cosas muy difíciles a la RTX 3070, gracias a su alto rendimiento en rasterización, a sus 16 GB de memoria gráfica y a su ajustado precio. Es muy potente, pero aqueja las carencias propias de la arquitectura RDNA 2, lo que significa que pierde mucho rendimiento cuando se activa el trazado de rayos. Con todo, es capaz de mover cualquier título en 4K, siempre que no activemos dicha tecnología.

Especificaciones de la RX 6800

Núcleo gráfico Navi 21 XL en 7 nm (TSMC).

60 CUs activas con 3.840 shaders a 1.815 MHz-2.105 MHz, modo normal y turbo.

240 unidades de texturizado.

60 unidades para trazado de rayos.

96 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6 y 128 MB de caché infinita.

16,17 TFLOPs de potencia en FP32.

TBP de 250 vatios. Necesita una fuente de 600 vatios y dos conectores de 8 pines.

Tecnologías de interés: FSR, un reescalado espacial que puede llegar a triplicar el rendimiento, pero que afecta de forma más notable a la calidad de imagen.

8.-Tarjetas gráficas más potentes de 2021: GeForce RTX 2080 Ti

Fue, en su momento, la más potente de todas las tarjetas gráficas que tenía NVIDIA en el mercado de consumo general, y la verdad es que de momento está envejeciendo bastante bien. Sigue siendo ligeramente más potente que la RTX 3070, aunque en trazado de rayos está empezando a quedar un poco por debajo de esta, quizá por cuestiones de optimización y de arquitectura, ya que la RTX 3070 núcleos RT de segunda generación, mientras que la RTX 2080 Ti utiliza núcleos RT de primera generación.

Especificaciones de la RTX 2080 Ti

Núcleo gráfico TU102 (Turing) en proceso de 12 nm (TSMC).

4.352 shadersa 1.350 MHz-1.545 MHz.

272 unidades de texturizado.

88 unidades de rasterizado.

544 núcleos ténsor.

68 núcleos RT.

Bus de 352 bits.

11 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz efectivos.

13,45 TFLOPs de potencia en FP32.

TGP de 250 vatios. Necesita dos conectores de alimentación de 8 pines y una fuente de 650 vatios.

Tecnologías de interés: DLSS, tecnología de reconstrucción inteligente de la imagen que puede llegar a triplicar el rendimiento.

9.-Tarjetas gráficas más potentes de 2021: GeForce RTX 3070

Ha sido una tarjeta gráfica muy atractiva, y si se pudiera comprar a su precio recomendado sería la opción más interesante dentro de la gama alta, ya que su precio arranca en los 519 euros. Ofrece casi la misma potencia, en rasterización, que una RTX 2080 Ti, y supera a esta en trazado de rayos. Sí, tiene potencia más que suficiente para mover juegos de última hornada en 4K.

Especificaciones de la RTX 3070

Núcleo gráfico GA104 en 8 nm (Samsung).

5.888 shaders a 1.500 MHz-1.725 MHz.

184 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

184 núcleos tensor.

46 núcleos RT.

20,31 TFLOPs de potencia en FP32.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Bus de 256 bits.

TDP de 220 vatios. Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 650 vatios.

Tecnologías de interés: DLSS, tecnología de reconstrucción inteligente de la imagen que puede llegar a triplicar el rendimiento.

10.-Tarjetas gráficas más potentes de 2021: GeForce RX 3060 Ti

Terminamos con una de las tarjetas gráficas más curiosas de toda la serie RTX 30. La RTX 3060 Ti supera sin problemas a la RTX 2080 Super, y es cierto que, en rasterización, queda un poco por debajo de la RX 6700 XT, pero la supera ampliamente en trazado de rayos. Esto hace que lo más justo sea darle esta última posición del top 10, y que tengamos que dejar fuera a la RX 6700 XT.

Especificaciones de la RTX 3060 Ti

Núcleo gráfico GA104 en 8 nm.

4.864 shaders a 1.410 MHz-1.665 MHz.

152 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

152 núcleos tensor.

38 núcleos RT.

16,20 TFLOPs de potencia en FP32.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Bus de 256 bits.

TGP de 200 vatios. Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 600 vatios.

Tecnologías de interés: DLSS, tecnología de reconstrucción inteligente de la imagen que puede llegar a triplicar el rendimiento.

Notas finales

Estamos en una situación en la que cada vez es más complicado valorar, de forma imparcial y justa, la potencia real que ofrecen las tarjetas gráficas actuales en juegos, y por una razón muy sencilla, porque cada vez tenemos más variantes que deben ser valoradas. Antes de la llegada de las RTX serie 20, todo se limitaba a la rasterización, pero con la introducción del trazado de rayos, la cosa ha cambiado por completo.

Los resultados de rendimiento, y por tanto la potencia, que ofrecen las tarjetas gráficas de esta lista son tan distintos que podríamos cambiar muchos puestos en función del criterio que escogiésemos. Si damos más peso a la rasterización, el orden sería el que habéis visto, pero si diéramos prioridad al trazado de rayos, habría mucho movimiento, y las Radeon RX 6000 lo tendrían complicado.

A todo lo que hemos dicho debemos sumar el papel que juegan los núcleos tensor en las RTX 20 y RTX 30, ya que permiten utilizar el DLSS, y cómo se compara este con el FSR de AMD. Los que nos leéis a diario ya sabéis que el DLSS está muy por encima del FSR, y que no es justo comparar ambas tecnologías directamente, ni darles el mismo valor, porque no ofrecen los mismos resultados. Si introdujéramos esto en la «ecuación», de nuevo habría movimiento en ese top 10, y probablemente no entraría en él ninguna RX 6000.

Sigo defendiendo que AMD lo ha hecho muy bien con las RX 6000. Estas tarjetas gráficas marcan un salto enorme frente a las RX 5000 en rendimiento bruto y en eficiencia, y encima fueron las primeras de la compañía de Sunnyvale en contar con hardware para acelerar trazado de rayos. Representan un salto generacional muy grande, y son un paso en la dirección correcta, pero esto no cambia el hecho de que NVIDIA sigue llevando ventaja gracias a que golpeó primero con las RTX 20 en 2018. Esa ventaja le ha permitido ganar esta generación con sus RTX 30, y de una forma bastante más clara de lo que algunos intentan hacernos creer.

Con todo, estoy convencido de que AMD nos va a dar una gran sorpresa con las tarjetas gráficas Radeon RX 7000, y de que esa generación va a poner las cosas muy difíciles a NVIDIA. Como siempre, espero poder contaros todos los detalles, y todas las claves, de las próximas generaciones gráficas de ambas compañías.