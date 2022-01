Corsair One i300, un PC compacto pero extremadamente potente

El Corsair One i300 se presenta como el sucesor del Corsair One i200, un equipo sobre el que ya os hablamos el pasado año y que, como os contamos en su momento, se perfilaba como uno de los PCs más potentes del mercado, y también como uno de los más pequeños y mejor diseñados que hemos visto hasta ahora.

Con el Corsair One i300, la compañía estadounidense ha sabido mantener la esencia, y todo el valor, de su conocida gama de PCs compactos, tanto a nivel de potencia como de tamaño. Como podemos ver en las imágenes adjuntas, el Corsair One i300 parte del mismo diseño que habíamos visto en la generación anterior, lo que se traduce en una línea minimalista, discreta y elegante, con un acabado en color negro y dos líneas de iluminación LED RGB personalizables en el frontal que le dan un toque de color.

El chasis que utiliza el Corsair One i300 es de 12 litros, lo que quiere decir que es solo un poco más grande que una consola (10 litros), y mucho más pequeño que un PC convencional (35 litros). En los laterales presenta pequeños agujeros que permiten la entrada de aire frío del exterior.

Tanto el procesador como la tarjeta gráfica se apoyan en dos sistemas de refrigeración líquida que reciben el aire frío de esas entradas laterales, y en la parte superior monta un ventilador que extrae el aire caliente. Con este flujo de aire, Corsair ha logrado mantener bajo control una configuración muy potente, y de última generación, como veremos a continuación.

Especificaciones del Corsair One i300

El Corsair One i300 se ha diseñado como un equipo de última generación, con todo lo que ello supone para el usuario. Esto quiere decir que integra la plataforma más avanzada de Intel, una placa base personalizada equipada con el chipset Z690, y viene con un potente procesador Intel Core i9-12900K, un chip que suma un total de 16 núcleos y 24 hilos.

Podemos configurarlo con una tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 con 10 GB de memoria gráfica GDDR6X, o con una RTX 3080 Ti que cuenta con 12 GB de memoria GDDR6X. Ambas son capaces de mover juegos actuales en resolución 4K sin problemas, aunque como es evidente la segunda ofrece un pico de potencia superior. El Core i9-12900K puede mover ambas tarjetas gráficas de forma óptima, así que la relación de componentes será óptima con independencia de la configuración que escojamos.

La configuración de memoria que monta el Corsair One i300 es apabullante. Podemos escoger entre 32 GB de DDR5 a 4.800 MHz o 64 GB de DDR5 a 4.400 MHz. Si tenemos pensado jugar, la primera opción será la mejor para nosotros, pero si queremos unificar trabajo y ocio en el Corsair One i300, y por ello vamos a utilizar herramientas avanzadas de edición o aplicaciones que consuman mucha memoria, deberíamos ir a por la configuración de 64 GB de DDR5. El director de orquesta es Windows 11 Pro, y contamos con un potente SSD PCIE NVMe de 1 TB o de 2 TB para que el almacenamiento no sea un problema.

Como cabía esperar, el Corsair One i300 también está a la última en lo que a conectividad se refiere, tanto cableada como inalámbrica, ya que cuenta con tres conectores DisplayPort, una salida HDMI, dos conectores Thunderbolt 4, un conector Ethernet 2,5G que nos permitirá disfrutar de una conexión a Internet de alta velocidad, seis puertos USB 3.2 Type-A y Wi-Fi 6E. (dos conexiones para antenas externas).

De momento no tengo información sobre el precio de venta recomendado en España, así que no puedo confirmaros nada todavía. No obstante, es evidente que el precio cambiará bastante en función de la configuración que escojamos, y que al tratarse de un equipo muy potente, compacto y bien construido, su precio será acorde a dichos valores.