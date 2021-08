El pasado mes de abril os presentamos los nuevos Corsair One a200 e i200, dos equipos que integran, en un chasis de apenas 12 litros, una configuración de alto rendimiento que no tiene nada que envidiar a lo que podríamos esperar de un equipo tradicional montado en un chasis de 35 litros, y hoy hemos podido confirmar una importante actualización de esta serie.

Corsair ha confirmado que los Corsair One i200 Limited Edition (una edición exclusiva con un chasis en color gris meteoro), Corsair One a200 y Corsair One Pro a200 se pueden configurar con una tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 Ti, una solución que posiciona como la segunda GPU más potente de NVIDIA dentro del mercado de consumo general, y que, como os contamos en su momento en nuestro análisis, ha conseguido domar el 4K y el trazado de rayos.

Gracias a esta importante puesta al día, podremos configurar los Corsair One i200 Limited Edition, Corsair One a200 y Corsair One Pro a200 con una solución gráfica lo bastante potente como para jugar, de forma óptima, a títulos del calibre de Cyberpunk 2077, DOOM Eternal y Watch Dogs Legion en 4K, calidad máxima y con trazado de rayos activado.

Mini PCs Corsair One: Potencia sin preocupaciones

No hay duda de que los mini PCs Corsair One son muy potentes, y muy versátiles. Para integrar configuraciones tan potentes en un espacio tan reducido, los ingenieros de Corsair han dado forma a un cuidado diseño interno y externo que combina refrigeración pasiva y activa, tanto por aire como por líquido. La CPU y la GPU utilizan sistemas AIO de refrigeración líquida, y sus radiadores están situados en los laterales del equipo, donde se ubican, precisamente, las entradas de aire.

En la parte superior del chasis tenemos un ventilador que actúa a modo de extractor, es decir, saca el aire caliente y evita que se acumule en el interior del equipo. El resultado es muy bueno, y permite que los componentes desarrollen todo su potencial sin que las temperaturas de trabajo sean un problema, incluso cuando ejecutamos cargas intensas de forma sostenida.

Todos los equipos Corsair One utilizan componentes Corsair de primer nivel, incluyendo memorias VENGEANCE LPX DDR4, fuentes de alimentación Corsair SF750 80 Plus Platinum SFX y unidades de almacenamiento PCIE Gen4 NVME en formato M.2 con una capacidad de hasta 2 TB. Dichas configuraciones se completan con los procesadores más potentes de Intel y AMD (Core i9-11900K y Ryzen 9 5900X), y con la recién estrenada GeForce RTX 3080 Ti.