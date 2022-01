Razer X Fossil Gen 6: un smartwatch muy gamer

Un anuncio muy llamativo e interesante de este CES 2022 es el Razer x Fossil Gen 6, y es que es una muestra paradigmática que cómo el gaming ha trascendido de ser una simple actividad de ocio, para convertirse en un elemento identitario, en el que el plano estético juega una baza muy significativa. Ser gamer ya no solo consiste en jugar, y marcas como Razer son muy conscientes de ello, y llevan ya tiempo trasladando dicha estética a otros aspectos de la vida diaria.

Un ejemplo muy claro de ello lo encontramos en la Razer Zephyr, una mascarilla con una estética espectacular, y que no en vano ha agotado existencias y ahora muestra, en su página, un apartado en el que inscribirse para recibir notificaciones al respecto. Y otra manera, aún más universal de llevar el gaming puesto es, sin duda, el Razer X Fossil Gen 6, un smartwatch con todo lo que podemos esperar de un dispositivo de este tipo, y con un diseño que no pasará desapercibido para quienes gustan de dicha estética (entre quienes reconozco que me incluyo).

Es importante, eso sí, aclarar que no hablamos de un reloj para jugar, sino de un smartwatch con todas las de la ley. Para tal fin el Razer X Fossil Gen 6, que como su propio nombre indica nace de la colaboración entre Razer y Fossil, que aporta su gran experiencia en el campo de los relojes, se construye alrededor de un SoC Snapdragon Wear 4100+, un integrado del que ya te hablamos aquí, y que garantiza un rendimiento más que adecuado para todos los usos que le puedes dar a un reloj inteligente. El SoC se apoya en 8 gigas de almacenamiento y 1 gigabyte de RAM.

El Razer X Fossil Gen 6 cuenta con una pantalla redonda de 1,28 pulgadas con una definición de 326 puntos por pulgadas que podrás configurar con las tres esferas exclusivas y los elementos de interfaz de usuario personalizados de Razer, todos ellos con una estética indudablemente gamer, que además reconocerás rápidamente si ya eres usuario de otros productos de la marca. En lo referido a su conectividad, sin duda es bastante amplia, pues el reloj cuenta con Bluetooth 5.0 LE, W-Fi, GPS y NFC SE.

En cuanto a sus funciones, en el Razer X Fossil Gen 6 encontramos acelerómetro, giroscopio, brújula, altímetro, sensor de frecuencia cardiaca PPG, sensor de nivel de oxígeno en sangre (SpO2), IR fuera del cuerpo y luz ambiental. Con dichos sensores, el smartwatch será un buen monitor de salud, tanto para la práctica de actividades deportivas, gracias a funciones como el cálculo estimativo del VO2, como para el día a día, con funciones que van desde la supervisión activa de las constantes vitales hasta, por ejemplo, los recordatorios para salir a caminar o para llevar a cabo una sesión de respiraciones para controlar la frecuencia cardiaca.

Un aspecto en el que Razer y Fossil han puesto el foco es en la autonomía del reloj. Así, como resultado de dicho trabajo el Razer X Fossil Gen 6 alcanza el 80% de batería en poco más de 30 minutos de carga, una carga que además tendrá una larga duración gracias a las funciones de eficiencia proporcionadas tanto por el SoC de Snapdragon como por el desarrollo del propio reloj. Para garantizar su compatibilidad con un gran catálogo de apps, el Razer X Fossil Gen 6 es plenamente compatible con Wear OS 3, el sistema operativo de Google para wearables y que, por lo tanto, contará con acceso a todas las apps de Google Play para wearables.

En lo referido a su diseño, el Razer X Fossil Gen 6 cuenta con una caja rediseñada de 44 milímetros, e incluye dos correas intercambiables de silicona de 22 milímetros y de diseño personalizado con los icónicos colores negro y verde de Razer.

El Razer X Fossil Gen 6 estará a la venta próximamente en la tienda online de Razer y en la de Fossil y su precio será de 329 dólares. Y, eso sí, si quieres hacerte con él lo mejor será que no te descuides, puesto que se trata de una edición limitada, de la que solo se han producido 1.337 unidades.

Más información: Razer