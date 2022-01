Requisitos de Rainbow Six Extraction para PC

Rainbow Six Extraction es el nombre que recibe la próxima entrega de la conocida franquicia de acción en primera persona de Ubisoft, aunque en este caso nos encontramos con un planteamiento muy peculiar y alejado de los juegos anteriores, ya que apuesta totalmente por la ciencia ficción y nos traslada a una ambientación con tintes apocalípticos.

La historia de Rainbow Six Extraction arranca con la invasión de un parásito alienígena que podría acabar totalmente con la vida de la Tierra. Ahí es donde los Rainbow Six entran en juego, ya que su objetivo será hacer frente a ese parásito y evitar ese terrible destino. Interesante, pero esta no es la única diferencia que presenta frente a las entregas anteriores. Este título también supone una apuesta por el modo PvE (jugador contra entorno), y por el multijugador cooperativo.

En Rainbow Six Extraction, podremos hacer frente al parásito con la ayuda de nuestros amigos, y sin importar la plataforma en la que estos jueguen, ya que será totalmente compatible con el modo de juego cruzado. Un enfoque muy acertado por parte de Ubisoft, aunque está claro que la versión más interesante de este título será la de PC, porque soportará las tecnologías NVIDIA DLSS y Reflex.

Requisitos mínimos de Rainbow Six Extraction

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-4460 o Ryzen 3 1200.

GeForce GTX 960 de 4 GB o Radeon RX 560 de 4 GB.

8 GB de memoria RAM en doble canal.

85 GB de espacio libre.

Con esta configuración podríamos jugar con calidad baja en 1080p, manteniendo un buen nivel de fluidez. Os recuerdo que la GTX 960 es bastante más potente que la RX 560 de 4 GB, y que la equivalencia correcta sería una GTX 950.

Requisitos recomendados de Rainbow Six Extraction

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7-4790 o Ryzen 5 1600.

GeForce GTX 1660 con 6 GB o Radeon RX 580 con 8 GB.

16 GB de memoria RAM en doble canal.

85 GB de espacio libre.

Si nuestro equipo cumple estos requisitos, podremos moverlo en 1080p y calidad alta. De nuevo tenemos un error en las equivalencias gráficas, ya que lo más cercano a la RX 580 de 8 GB sería una GTX 1060 de 6 GB.

Requisitos de Rainbow Six Extraction para 1440p

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-8400 o Ryzen 5 2600X.

GeForce RTX 2060 con 6 GB o Radeon RX 5600 XT con 8 GB.

16 GB de memoria RAM en doble canal.

85 GB de espacio libre.

Esta configuración nos permitirá jugar en 1440p y calidad alta. No hay ningún error importante en las equivalencias, aunque si nos ponemos quisquillosos, la RTX 2060 es un poco más potente que la Radeon RX 5600 XT, y el Ryzen 5 2600X tiene el doble de hilos que el Core i5-8400.

Requisitos de Rainbow Six Extraction para 2160p

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i9-9900K o Ryzen 7 3700X.

GeForce RTX 3080 con 10 GB o Radeon RX 6800 XT con 16 GB.

16 GB de memoria RAM en doble canal.

85 GB de espacio libre y 9 GB para texturas de alta calidad.

Con este hardware podremos moverlo en 4K y calidad máxima. Es importante tener presente que no tiene sentido el aumento de los requisitos a nivel de CPU, ya que en 4K este componente tiene un papel secundario, y es la GPU la que adquiere mayor protagonismo. No hay ningún error importante en las equivalencias.

Rainbow Six Extraction estará disponible a partir del 20 de enero en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y Series S, PC, Google Stadia y Amazon Luna.