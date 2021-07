NVIDIA y AMD han llevado a cabo una profunda renovación de su catálogo de tarjetas gráficas durante los últimos meses, gracias a la introducción de las nuevas series GeForce RTX 30 y Radeon RX 6000, aunque el despliegue, y el lanzamiento, de los principales modelos de esas nuevas generaciones está siendo más lento de lo esperado. Esto se debe, como habréis podido imaginar, a la crisis que está viviendo el mercado de los semiconductores, y es que, en condiciones normales, NVIDIA y AMD ya deberían haber presentado prácticamente todo su portafolio de productos de nueva generación, y sin embargo, todavía tenemos ausencias importantes.

Por ejemplo, por el lado de NVIDIA se echan en falta dos tarjetas gráficas muy esperadas, las GeForce RTX 3050 y RTX 3050 Ti, dos soluciones que ya han llegado al sector portátil, pero que todavía no tienen una versión para PCs de escritorio. En el caso de AMD, todavía estamos esperando a que la compañía lance tarjetas gráficas de nueva generación con un precio verdaderamente asequible, ya que ahora mismo lo más «barato» que tiene en el mercado es la Radeon RX 6700 XT, cuyo precio de venta recomendado es de 489,99 euros.

Si todo va según lo previsto, AMD debería ampliar su catálogo próximamente con las Radeon RX 6600 XT, y debería ir ampliando su catálogo de productos con otras soluciones para ampliar, sobre todo, su gama media, entre las que destacan las Radeon RX 6700, que posicionaría por encima de la Radeon RX 6600 XT, y las Radeon RX 6600 y RX 6500 XT. Ya hemos oído hablar de ellas en ocasiones anteriores, pero no tenemos todavía confirmación oficial por parte de AMD, así que nos toca esperar.

Debo reconocer que eso es, precisamente, lo que había estado haciendo, esperar para renovar nuestra guía de equivalencias de tarjetas gráficas de NVIDIA y AMD, y he tenido que apurar bastante, ya que los nuevos lanzamientos de ambas compañías han llegado con algo de retraso y en espacios de tiempo más largos de lo habitual. Esto, unido a la situación que ha vivido el sector de las tarjetas gráficas de consumo general, cuya disponibilidad ha sido prácticamente nula por los motivos que ya vimos en este artículo, me hizo sentir que, además, nunca parecía ser un buen momento para actualizar dicha guía.

Bien, ¿y por qué ahora? Pues muy sencillo, porque estamos empezando a ver la luz al final del túnel, porque es probable que dentro de unos meses ya podamos, por fin, empezar a comprar tarjetas gráficas NVIDIA y AMD a su precio normal, y porque sé que muchos usuarios van a necesitar una guía de equivalencias fiable e imparcial que les ayude a elegir su próxima tarjeta gráfica.

Cambios importantes en la guía: Tarjetas gráficas de NVIDIA y AMD que han quedado sin soporte

NVIDIA y AMD han dejado este año sin soporte a una cantidad considerable de tarjetas gráficas, así que he decidido hacer limpieza y cambiar el formato tradicional de la guía de equivalencias para utilizar uno más actualizado y más realista.

Entiendo que más de uno de nuestros lectores puede estar dispuesto todavía a recurrir a esos modelos que, a pesar de no tener soporte, siguen ofreciendo un buen rendimiento en muchos juegos. Lo entiendo, y lo respeto, y por ello te digo que si necesitas información y equivalencias sobre tarjetas gráficas antiguas, solo tienes que seguir este enlace que te llevará directamente a la guía que publicamos en 2020. En ella tendrás una relación de equivalencias que cubre desde las GeForce 8000 GT y Radeon HD 3000 hasta las GeForce GTX 700-Radeon R9 Fury X.

Antes de entrar en materia, quiero recordaros que las tarjetas gráficas que han quedado sin soporte este año por parte de NVIDIA y AMD son las siguientes:

NVIDIA : Series GeForce GTX 600 y GTX 700 basadas en la arquitectura Kepler, lo que significa que las GTX 750 y GTX 750 Ti no están incluidas, ya que están basadas en la arquitectura Maxwell de primera generación, y por tanto seguirán recibiendo soporte.

: Series GeForce GTX 600 y GTX 700 basadas en la arquitectura Kepler, lo que significa que las GTX 750 y GTX 750 Ti no están incluidas, ya que están basadas en la arquitectura Maxwell de primera generación, y por tanto seguirán recibiendo soporte. AMD: Series Radeon RX 200, RX 300 y Radeon RX Fury-Fury X.

Tecnologías clave y su uso en tarjetas gráficas NVIDIA y AMD

La llegada de nuevas generaciones de tarjetas gráficas por parte de NVIDIA y AMD siempre ha marcado avances importantes en materia de potencia bruta. Los saltos generacionales pueden haber sido más o menos marcados, pero siempre han sido evidentes, y en muchas ocasiones han tenido acompañados de la introducción de nuevas tecnologías, nuevas APIs y nuevas funciones que han permitido otros avances importantes.

Con el paso del tiempo, las APIs que en su momento nos parecieron revolucionarias han ido quedando obsoletas, y las tecnologías que marcaron un punto de inflexión han acabado dejando paso a otras que han conseguido dejarnos con la boca abierta. Las APIs legado, como DirectX 9 y DirectX 10, han caído en una situación de abandono prácticamente total, y es perfectamente normal, ya que no tienen ningún valor que ofrecer actualmente. DirectX 11 todavía se mantiene como una API bastante utilizada, por suerte sigue cediendo terreno a otras mejor preparadas para ofrecer, de forma óptima, un correcto aprovechamiento de las últimas tecnologías del sector, y del hardware más avanzado.

DirectX 12 es una de las APIs más utilizadas actualmente, y de las más avanzadas. Está preparada para permitir un correcto aprovechamiento de procesadores multihilo, y es compatible con una gran cantidad de tarjetas gráficas, incluyendo desde las GeForce GTX 400-Radeon HD 7000 hasta los modelos más actuales. Sin embargo, el grado de soporte no es el mismo en todas las tarjetas gráficas, y solo las soluciones gráficas más actuales pueden aprovechar, de verdad, todo el conjunto de funciones que ofrece DirectX 12, conocido como nivel 12_1. Por ejemplo, las GTX 400 solo lo aprovechan en su nivel 11_0, y las GTX 10 lo soportan en su nivel 12_1.

Sé lo que estás pensando, si las GTX 10 soportan DirectX 12 en su nivel 12_1, ¿por qué he dicho entonces que solo los modelos de tarjetas gráficas más actuales ofrecen un soporte completo? Pues porque esta API recibió una revisión importante, conocida como DirectX 12 Ultimate, que introdujo funciones avanzadas muy importantes, como el sombreador de tasa variable, los shaders mallados, el trazado de rayos y DirectStorage, que solo tienen soporte en tarjetas gráficas Radeon RX 6000 y RTX serie 20 o serie 30.

Otra API interesante que tiene un soporte muy amplio es Vulkan, conocida por ser la sucesora espiritual de Mantle. Se trata de una API de bajo nivel que tiene soporte en las tarjetas gráficas NVIDIA GTX 600 y superiores, y en las AMD Radeon HD 7000 y superiores, y que ha demostrado que puede conseguir un alto grado de optimización manteniendo un acabado técnico de infarto. Se ha utilizado en títulos tan conocidos, y bien optimizados, como DOOM Eternal, por ejemplo. Tanto DirectX 12 como Mantle tienen un buen soporte en gráficas NVIDIA y AMD.

He querido compartir con vosotros este desglose previo para que tengáis clara la importancia de diferenciar entre un soporte limitado de DirectX 12, y un soporte pleno de DirectX 12, incluyendo las características de la revisión «Ultimate», ya que estas están llamadas a marcar el futuro de los videojuegos a corto y medio plazo. Puede que una GTX 1080 Ti ofrezca más potencia bruta que una GeForce RTX 2060, pero esta última es compatible con DirectX 12 Ultimate, tiene un mayor soporte a nivel de drivers, y si introdujéramos en la ecuación el valor del DLSS de NVIDIA, sobre el que ya hemos hablado en numerosas ocasiones, nos daríamos cuenta de que es una compra más interesante.

En esta guía de equivalencias nos vamos a limitar a reflejar la equivalencia de cada modelo partiendo de una base muy simple, su potencia bruta en rasterizado, pero para que tengáis una visión más realista del valor que ofrece cada modelo vamos a indicar, cuando sea necesario, las tecnologías de valor que trae cada uno, y otros aspectos que merezca la pena tener en cuenta, como la presencia de hardware especializado para acelerar trazado de rayos o inteligencia artificial.

Equivalencias de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: Series GeForce GTX 700, GTX 900 y GTX 10

Como hemos anticipamos, eliminamos de esta actualización de nuestra guía de equivalencias todas las tarjetas gráficas que han pasado a ser soluciones «de legado», y que ya no reciben soporte por parte de NVIDIA y AMD. Si seguís necesitando información sobre ellas no os preocupéis, como os he indicado anteriormente, solo tenéis que consultar la guía de 2020 para encontrar una relación de equivalencias completa. Dicha relación de equivalencias ya no va a cambiar, así que su validez es permanente.

En este primer apartado, nos vamos a centrar en mostraros una relación de equivalencias de tarjetas gráficas partiendo de las GeForce GTX 700 que aún tienen soporte, las GTX 750 y GTX 750 Ti, las GTX 900 y las GTX 10. Las tres soportan DirectX 12, aunque a diferentes niveles, son compatibles con Vulkan y no cuentan con hardware especializado para acelerar trazado de rayos. De las tres generaciones, las GTX 10 son las que mejor rendimiento siguen ofreciendo a día de hoy, de hecho la GTX 1080 Ti sigue siendo capaz de mover juegos en 4K sin problemas.

GeForce GTX 700 basadas en Maxwell de primera generación

GTX 750 : rinde un poco mejor que una GT 1030. En el caso de AMD ofrece un rendimiento similar al de la RX 550 de AMD.

: rinde un poco mejor que una GT 1030. En el caso de AMD ofrece un rendimiento similar al de la RX 550 de AMD. GTX 750 TI: supera a la GT 1030 pero no tiene equivalencia directa. También rinde más que una RX 550 y no tiene equivalencia directa en las nuevas generaciones de AMD.

GeForce GTX 900 basadas en Maxwell de segunda generación

GTX 950 : su equivalencia más cercana es la GTX 1050, pero no llega al nivel de aquella. El modelo de AMD más cercano en rendimiento es la Radeon RX 460.

: su equivalencia más cercana es la GTX 1050, pero no llega al nivel de aquella. El modelo de AMD más cercano en rendimiento es la Radeon RX 460. GTX 960 : en este caso su equivalencia más cercana sería la GTX 1050 TI, pero la GTX 960 rinde algo menos. El modelo de 4 GB de memoria gráfica ha envejecido mejor que el de 2 GB, tenedlo muy en cuenta.

: en este caso su equivalencia más cercana sería la GTX 1050 TI, pero la GTX 960 rinde algo menos. El modelo de 4 GB de memoria gráfica ha envejecido mejor que el de 2 GB, tenedlo muy en cuenta. GTX 970 : una solución muy popular que todavía rinde bastante bien. Queda entre una GTX 1060 de 3 GB y una GTX 1060 de 6 GB. Su equivalente en tarjetas gráficas de AMD sería la Radeon RX 480 de 4 GB, aunque en algunos casos puede rendir un poco menos por cuestión de drivers.

: una solución muy popular que todavía rinde bastante bien. Queda entre una GTX 1060 de 3 GB y una GTX 1060 de 6 GB. Su equivalente en tarjetas gráficas de AMD sería la Radeon RX 480 de 4 GB, aunque en algunos casos puede rendir un poco menos por cuestión de drivers. GTX 980 : queda prácticamente al mismo nivel que una GTX 1060 de 6 GB, aunque en algunos casos logra superarla. Lo más parecido que tiene AMD es la RX 580 de 8 GB.

: queda prácticamente al mismo nivel que una GTX 1060 de 6 GB, aunque en algunos casos logra superarla. Lo más parecido que tiene AMD es la RX 580 de 8 GB. GTX 980 TI: una solución gráfica que todavía ofrece una gran potencia. A frecuencias de stock, rinde un poco menos que la GTX 1070, aunque con overclock puede superarla sin problema. En el caso de tarjetas gráficas de AMD queda algo por debajo de la Radeon RX Vega 56.

GeForce GTX 10 basadas en Pascal

GTX 1050 : rinde casi como una GTX 960. Por el lado de AMD, equivale a una RTX 460-560.

: rinde casi como una GTX 960. Por el lado de AMD, equivale a una RTX 460-560. GTX 1050 TI : su rendimiento queda por encima de la GTX 960, pero por debajo de las GTX 970-RX 570.

: su rendimiento queda por encima de la GTX 960, pero por debajo de las GTX 970-RX 570. GTX 1060 de 3 GB : su rendimiento es similar al de una GTX 970. Rinde un poco menos que la RX 570.

: su rendimiento es similar al de una GTX 970. Rinde un poco menos que la RX 570. GTX 1060 de 6 GB : tiene un rendimiento ligeramente inferior al de una GTX 980. Es también un poco inferior a la Radeon RX 580 de 8 GB.

: tiene un rendimiento ligeramente inferior al de una GTX 980. Es también un poco inferior a la Radeon RX 580 de 8 GB. GTX 1070 : en general rinde un poco más que la GTX 980 TI, y queda un poco por debajo de la RX Vega 56.

: en general rinde un poco más que la GTX 980 TI, y queda un poco por debajo de la RX Vega 56. GTX 1070 TI : supera a la GTX 980 TI. Su rendimiento está un poco por encima de la Radeon RX Vega 56.

: supera a la GTX 980 TI. Su rendimiento está un poco por encima de la Radeon RX Vega 56. GTX 1080 : rinde un pelín más que la RTX 2060. También es un poco más potente que la Radeon RX Vega 64.

: rinde un pelín más que la RTX 2060. También es un poco más potente que la Radeon RX Vega 64. GTX 1080 TI: está más o menos al nivel de la RTX 2070 Super. Rinde un poco más que la Radeon VII.

Equivalencias de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: Series Radeon RX 400, Radeon RX 500 y Vega

Estas tarjetas gráficas todavía siguen recibiendo soporte por parte de AMD, una situación que no esperamos que cambie ni a corto ni a medio plazo, y en general ofrecen un rendimiento bastante bueno. También soportan DirectX 12, aunque se limitan al nivel 12_0, y son compatibles con Vulkan.

Los modelos inferiores, como las RX 460 y RX 560, siguen ofreciendo un rendimiento aceptable en resoluciones 1080p, y las versiones con 4 GB tienen todavía bastante vida útil por delante, siempre que no seamos especialmente exigentes. Por contra, las RX 470, RX 570 y superiores, ofrecen un rendimiento muy superior y se mantienen como opciones perfectamente viables en 1080p, e incluso pueden con juegos 1440p si ajustamos el nivel de calidad gráfica.

Radeon RX 400, RX 500y Radeon RX Vega, basadas en la arquitectura Polaris y en la arquitectura Vega

Radeon RX 550X: no tiene un equivalente directo, pero se sitúa un poco por encima de la GTX 750 de NVIDIA.

no tiene un equivalente directo, pero se sitúa un poco por encima de la GTX 750 de NVIDIA. Radeon RX 460-560 : equivalen, aproximadamente, a una GTX 1050 de NVIDIA, aunque los modelos con 4 GB han envejecido mucho mejor.

: equivalen, aproximadamente, a una GTX 1050 de NVIDIA, aunque los modelos con 4 GB han envejecido mucho mejor. Radeon RX 470-RX570 : ofrecen un rendimiento similar al de una GTX 1060 de 3 GB-GTX 970 de NVIDIA. Los modelos con 8 GB ofrecen una experiencia superior en algunos juegos.

: ofrecen un rendimiento similar al de una GTX 1060 de 3 GB-GTX 970 de NVIDIA. Los modelos con 8 GB ofrecen una experiencia superior en algunos juegos. Radeon RX 480-RX 580 : su rendimiento es muy parecido al que tienen las GTX 1060 de 6 GB-GTX 980, aunque las versiones de 8 GB ofrecen una experiencia superior en algunos juegos.

: su rendimiento es muy parecido al que tienen las GTX 1060 de 6 GB-GTX 980, aunque las versiones de 8 GB ofrecen una experiencia superior en algunos juegos. Radeon RX 590: rinde por encima de una GTX 1060 de 6 GB, pero por debajo de una GTX 1070. Ha envejecido muy bien, tanto por drivers como por sus 8 GB de memoria gráfica.

rinde por encima de una GTX 1060 de 6 GB, pero por debajo de una GTX 1070. Ha envejecido muy bien, tanto por drivers como por sus 8 GB de memoria gráfica. Radeon RX Vega 56: tiene un rendimiento a medio camino entre la GTX 1070 y la GTX 1070 TI. Ha envejecido muy bien a nivel de drivers.

tiene un rendimiento a medio camino entre la GTX 1070 y la GTX 1070 TI. Ha envejecido muy bien a nivel de drivers. Radeon RX Vega 64: posicionan ligeramente por debajo de las GTX 1080, y también han envejecido muy bien gracias a su buen soporte a nivel de drivers.

posicionan ligeramente por debajo de las GTX 1080, y también han envejecido muy bien gracias a su buen soporte a nivel de drivers. Radeon VII: fue la tarjeta gráfica más potente de AMD en su momento, y también ha recibido un buen soporte a nivel de drivers, pero su rendimiento es inferior al de una GTX 1080 Ti.

Equivalencias de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: Un vistazo a los modelos actuales

En esta categoría englobamos las tarjetas gráficas actuales, es decir, las que todavía comercializan NVIDIA y AMD, ya sea de forma total o parcial. Esto significa que en esta categoría se integran las Radeon RX serie 5000, las Radeon RX serie 6000, las GeForce RTX 20, las GeForce GTX 16 y las GeForce RTX 30.

De todos los modelos que hemos nombrado, las Radeon RX serie 6000, las GeForce RTX serie 20 y las GeForce RTX serie 30 son las únicas tarjeas gráficas de NVIDIA y AMD que ofrecen un soporte pleno de DirectX 12 Ultimate, ya que son las únicas que cuentan con soporte de todas sus funciones, incluyendo la aceleración de trazado de rayos por hardware, lo que las convierte en las opciones más interesantes, y con mayor vida útil, del mercado. En este sentido, las soluciones gráficas de NVIDIA cuentan con una cierta ventaja gracias al DLSS, una tecnología exclusiva que solo funciona en las RTX 20 y RTX 30, ya que se ejecuta, y acelera, sobre sus núcleos tensor.

Equivalencias de las Radeon RX 5000 y Radeon RX 6000 de AMD

Radeon RX 5500 XT: rinde al nivel de una RX 580-GTX 980 o GTX 1650 Super.

rinde al nivel de una RX 580-GTX 980 o GTX 1650 Super. Radeon RX 5600 XT: su rendimiento está un poco por encima de la Radeon RX Vega 56 y queda casi al nivel de una GTX 1070 Ti.

su rendimiento está un poco por encima de la Radeon RX Vega 56 y queda casi al nivel de una GTX 1070 Ti. Radeon RX 5700: rinde un poco por encima de las GTX 1080-RTX 2060.

rinde un poco por encima de las GTX 1080-RTX 2060. Radeon RX 5700 XT: su rendimiento es superior al de una RTX 2070 y queda cerca de la Radeon VII.

su rendimiento es superior al de una RTX 2070 y queda cerca de la Radeon VII. Radeon RX 6700 XT: tiene un rendimiento ligeramente superior al de una RTX 3060 Ti, pero rinde peor en trazado de rayos y carece del valor del DLSS. Acelera trazado de rayos y soporta FSR.

tiene un rendimiento ligeramente superior al de una RTX 3060 Ti, pero rinde peor en trazado de rayos y carece del valor del DLSS. Acelera trazado de rayos y soporta FSR. Radeon RX 6800: su rendimiento es ligeramente superior al de la RTX 3070 Ti, pero rinde peor en trazado de rayos y carece del valor del DLSS. Acelera trazado de rayos y soporta FSR.

su rendimiento es ligeramente superior al de la RTX 3070 Ti, pero rinde peor en trazado de rayos y carece del valor del DLSS. Acelera trazado de rayos y soporta FSR. Radeon RX 6800 XT: tiene un rendimiento muy similar al de una RTX 3080, aunque es inferior en 4K, rinde peor en trazado de rayos y carece del valor del DLSS. Acelera trazado de rayos y soporta FSR.

tiene un rendimiento muy similar al de una RTX 3080, aunque es inferior en 4K, rinde peor en trazado de rayos y carece del valor del DLSS. Acelera trazado de rayos y soporta FSR. Radeon RX 6900 XT: queda entre la RTX 3080 y la RTX 3080 Ti, aunque rinde peor que la RTX 3080 en trazado de rayos y carece del valor que ofrece el DLSS. Acelera trazado de rayos y soporta FSR.

Equivalencias de las GeForce GTX 16, GeForce RTX 20 y GeForce RTX 30

GTX 1650: rinde más que la Radeon RX 560 de 4 GB, pero menos que una RX 570.

rinde más que la Radeon RX 560 de 4 GB, pero menos que una RX 570. GTX 1650 Super: rinde un poco más que la Radeon RX 580, pero menos que la RX 590.

rinde un poco más que la Radeon RX 580, pero menos que la RX 590. GTX 1660: rinde más que la Radeon RX 590, pero menos que una Radeon RX Vega 56.

rinde más que la Radeon RX 590, pero menos que una Radeon RX Vega 56. GTX 1660 Super: es una versión mejorada de la anterior, con memoria más rápida, que rinde solo un poco menos que una Radeon RX Vega 56.

es una versión mejorada de la anterior, con memoria más rápida, que rinde solo un poco menos que una Radeon RX Vega 56. GTX 1660 Ti: ofrece un rendimiento casi idéntico a la anterior, lo que la sitúa casi en la misma liga que la Radeon RX Vega 56.

ofrece un rendimiento casi idéntico a la anterior, lo que la sitúa casi en la misma liga que la Radeon RX Vega 56. RTX 2060: rinde un poco menos que la GTX 1080. Su rendimiento es similar al de una Radeon RX Vega 64, pero acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

rinde un poco menos que la GTX 1080. Su rendimiento es similar al de una Radeon RX Vega 64, pero acelera trazado de rayos y soporta DLSS. RTX 2060 Super : este modelo supera a la GTX 1080 y es más potente que la Radeon RX 5700. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

: este modelo supera a la GTX 1080 y es más potente que la Radeon RX 5700. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. RTX 2070 : posiciona entre la GTX 1080 y la GTX 1080 TI. Rinde un poco menos que la Radeon RX 5700 XT. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

: posiciona entre la GTX 1080 y la GTX 1080 TI. Rinde un poco menos que la Radeon RX 5700 XT. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. RTX 2070 Super : una versión mejorada de la anterior, que está casi al nivel de una GTX 1080 TI, y que supera a la Radeon VII. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

: una versión mejorada de la anterior, que está casi al nivel de una GTX 1080 TI, y que supera a la Radeon VII. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. RTX 2080: supera a la GTX 1080 TI y a la Radeon VII. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

supera a la GTX 1080 TI y a la Radeon VII. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. RTX 2080 Super : es, también, una versión mejorada de la anterior que ofrece un rendimiento ligeramente inferior a las RTX 3060 Ti de NVIDIA y a la RX 6700 XT de AMD. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

: es, también, una versión mejorada de la anterior que ofrece un rendimiento ligeramente inferior a las RTX 3060 Ti de NVIDIA y a la RX 6700 XT de AMD. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. RTX 2080 TI : este modelo fue tope de gama en su momento. Es más potente que la Radeon RX 6700 XT, y juega casi al mismo nivel que la RTX 3070. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

: este modelo fue tope de gama en su momento. Es más potente que la Radeon RX 6700 XT, y juega casi al mismo nivel que la RTX 3070. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. RTX 3060: es una tarjeta gráfica de gama media que rinde casi al mismo nivel que la RX 5700 XT, y que la RTX 2070. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

es una tarjeta gráfica de gama media que rinde casi al mismo nivel que la RX 5700 XT, y que la RTX 2070. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. RTX 3060 Ti: nos encontramos con un modelo de gama media-alta que tiene un rendimiento ligeramente superior al de la RTX 2080 Super, y que rinde un poco menos que la RX 6700 XT de AMD. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

nos encontramos con un modelo de gama media-alta que tiene un rendimiento ligeramente superior al de la RTX 2080 Super, y que rinde un poco menos que la RX 6700 XT de AMD. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. RTX 3070: esta tarjeta gráfica supera a la RX 6700 XT, pero queda por detrás de la RX 6800 de AMD. Tampoco se impone de forma contundente a la RTX 2080 Ti. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

esta tarjeta gráfica supera a la RX 6700 XT, pero queda por detrás de la RX 6800 de AMD. Tampoco se impone de forma contundente a la RTX 2080 Ti. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. RTX 3070 Ti : este modelo queda solo un pelín por detrás de la Radeon RX 6800. La diferencia entre ambas es mínima. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

: este modelo queda solo un pelín por detrás de la Radeon RX 6800. La diferencia entre ambas es mínima. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. RTX 3080: una tarjeta gráfica muy potente, que es un poco más potente que la Radeon RX 6800 XT. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

una tarjeta gráfica muy potente, que es un poco más potente que la Radeon RX 6800 XT. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. RTX 3080 Ti: este modelo posiciona un poco por encima de la Radeon RX 6900 XT, pero queda un pelín por detrás de la RTX 3090. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

este modelo posiciona un poco por encima de la Radeon RX 6900 XT, pero queda un pelín por detrás de la RTX 3090. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. RTX 3090: es la solución más potente que existe en el mercado de consumo general. Rinde un poco mejor que la RTX 3080 Ti. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

Notas finales: Un vistazo a los precios recomendados de las tarjetas gráficas actuales de NVIDIA y AMD

Muchos nos habéis pedido que aprovecháramos esta guía para poner un poco de orden en el caos de precios que impera en el mercado actual, y no os vamos a decepcionar. Para evitar confusiones, he preferido cubrir este tema en un apartado independiente, y me voy a limitar a tocar los precios de los modelos actuales, ya que en el caso de las Radeon RX serie 5000 y RTX serie 2000, ha pasado mucho tiempo desde que ambas familias llegaron al mercado, y los precios recomendados no solo no son ya fiables, sino que tampoco son una buena opción.

Con todo, si tenéis cualquier duda porque estáis pensando aprovechar cuando colapse el mercado para intentar comprar una tarjeta gráfica de segunda mano, no pasa nada, podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré en todo lo posible, como siempre. Tened en cuenta que los precios recomendados son para los modelos de referencia, lo que significa que puede ser justo pagar un poco más por modelos con diseños personalizados, pero sin caer en excesos absurdos y sin sentido. Sin más preámbulos, vamos a echar un vistazo a esos precios oficiales de las tarjetas gráficas de NVIDIA y AMD:

Tarjetas gráficas AMD RX 6000

Radeon RX 6700 XT: su precio recomendado es de 489,99 euros . De segunda mano sería justo pagar unos 400 euros, como máximo.

su precio recomendado es de . De segunda mano sería justo pagar unos 400 euros, como máximo. Radeon RX 6800: su precio recomendado es de 599,99 euros . Si la encontramos de segunda mano, podríamos pagar sin miedo unos 500 euros por ella.

su precio recomendado es de . Si la encontramos de segunda mano, podríamos pagar sin miedo unos 500 euros por ella. Radeon RX 6800 XT: tiene un precio recomendado de 699,99 euros . De segunda mano, podríamos pagar por ella hasta un máximo aproximado de 600 euros.

tiene un precio recomendado de . De segunda mano, podríamos pagar por ella hasta un máximo aproximado de 600 euros. Radeon RX 6900 XT: en este caso, su precio recomendado es de 1.099,90 euros, así que podríamos pagar por ella, en el mercado de segunda mano, entre 900 y 950 euros.

Tarjetas gráficas NVIDIA RTX 30