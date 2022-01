Spotify añadirá «tarjetas» publicitarias en los podcasts

Los podcasts forman parte clave de la propuesta de contenidos de Spotify. Y es que sí, es cierto que en sus orígenes la única razón de ser del servicio era la música, pero el lento pero continuo crecimiento en la demanda de podcasts de todo tipo llevó a la compañía hace ya años a sumarse a este mercado. Y de un tiempo a esta parte, como ya te contamos el año pasado, Spotify ha querido reforzar su propuesta en este sentido con los podcasts de pago, abriendo así un nuevo frente en su guerra cada vez menos velada con Apple.

Si la principal noticia de Spotify en este sentido del año pasado fue la llegada de las suscripciones, con este 2022 recién inaugurado ya nos encontramos con otra curiosa novedad, que seguramente resultará bastante satisfactoria para muchos creadores de contenidos, y que seguramente será acogida con opiniones de lo más diversas entre los usuarios. Y es que, según informa la propia compañía en su blog, los creadores de los podcasts podrán añadir tarjetas interactivas que se mostrarán durante la reproducción de las grabaciones.

Si escuchas podcasts de manera habitual, sabrás que algunos creadores añaden inserciones publicitarias en el propio audio. Promociones que, en ocasiones, requieren del acceso a una página web determinada, el uso de un código que proporciona alguna ventaja, etcétera. Con este sistema, es necesario transcribir manualmente, lo que no siempre resulta sencillo, especialmente si no lo hacemos en el mismo momento en el que estamos escuchando el audio.

Para facilitar el acceso a dichas tarjetas, Spotify no solo mostrará las tarjeras durante la reproducción de los audios, estas también se mostrarán en otros apartados del servicio, permitiendo así recuperarlas a posteriori, para poder acceder al contenido en el momento adecuado. Esto nos evitará tener que volver a reproducir el contenido y buscar la parte del mismo en la que se encontraba la inserción publicitaria para recuperar la tarjeta.

Personalmente me parece buena idea, pero que el despliegue de una función tan interesante como las tarjetas interactivas venga de la mano de la publicidad es algo que, apuesto, hará que a no pocos usuarios no les haga demasiada gracia. Y es que esta misma función se podría emplear también para que los creadores puedan añadir otro tipo de referencias empleadas para enriquecer sus contenidos. Quiero pensar que en Spotify son totalmente conscientes del formidable potencial de esta nueva función en el contexto de los podcasts, y que más pronto que tarde será posible emplearla para otros fines diferentes a los publicitarios.