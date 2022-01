Rumoreado y deseado desde hace meses, una de las grandes sorpresas de Sony durante su conferencia de prensa en CES 2022 fue sin duda el primer adelanto oficial de PlayStation VR 2, que con más allá de la confirmación de su existencia y nombre, nos dejó con los primeros detalles oficiales sobre las características y capacidades de la futura generación de realidad virtual de su consola.

Tal y como explicó la compañía más tarde en una publicación de su blog oficial, el hardware llegará pensado para su compatibilidad directa don la PS5, habiendo bautizado los nuevos controladores como PSVR 2 Sense, similar en espíritu a los controladores DualSense de la nueva consola.

Así pues, este visor de realidad virtual promete tener una retroalimentación vibratoria única y controladores con hápticos avanzados, junto con seguimiento ocular, un campo de visión de 110 grados y renderizado FOV (una tecnología que se enfoca solo en donde la fóvea del ojo está buscando para maximizar la resolución, obteniendo más gráficos con menos píxeles).

Todo ello respaldado por unas pantallas OLED con resolución de 2.000 x 2.040 píxeles por ojo, con unas velocidades de cuadro de 90 Hz y 120 Hz, y un campo de visión de 110 grados. Por otra parte, este dispositivo vendrá equipado son su propio sistema de audio 3D integrado con vibración en el auricular; además de la presencia de cuatro cámaras externas para mejorar el seguimiento.

Aunque esta no fue la única novedad. Y es que estos detalles del PlayStation VR 2 llegaron junto con una noticia todavía más inesperada: la revelación de Horizon: Call of the Mountain, el primer juego exclusivo para este sistema de realidad virtual, que tal y como apunta su nombre y su pequeño teaser, estará ambientado en el mundo primitivo-futurista de Aloy.

Por desgracia, apenas se han mostrado unos pocos segundos del juego, por lo que por el momento existen dudas sobre si se tratará de un juego propiamente dicho, o si por el contrario se centrará en una experiencia inmersiva de exploración visual.