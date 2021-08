Spotify avanza en los podcasts por suscripción

Los podcasts son, desde hace mucho tiempo, un tipo de contenido clave para Spotify. Es cierto que su razón de ser es la música, eso es indiscutible, pero a medida que empezaron a proliferar otros servicios similares, la compañía optó por ampliar su oferta con este tipo de contenido, que desde el primer día tuvo una gran acogida entre los usuarios. Era sabido, desde hace mucho tiempo, que tarde o temprano darían un paso adelante en lo referido a su monetización.

Este paso se oficializó el pasado mes de abril, cuando Spotify finalmente anunció los más que esperados podcasts de pago, un anuncio que quedó un tanto deslucido, ya que Apple consiguió adelantarse, por unos días, al presentar su propio servicio de suscripción. Sin embargo, el despliegue del servicio de Spotify parece estar siendo más fluido que el los de Cupertino, lo que sumado a que durante los dos primeros años la compañía no cobran nada a los creadores, ha disparado el interés por este servicio.

Así, según la compañía, han sido muchas las inscripciones a la lista de espera, puesto que el acceso al servicio para los creadores no era libre. Sin embargo esto acaba de cambiar, pues según podemos leer en For the Records, el blog oficial de Spotify, la compañía ya ha abierto el acceso a todos los creadores en Estados Unidos, eliminando de este modo la lista de espera, en lo que entendemos que se traducirá en un gran incremento en la oferta de podcasts de suscripción en el servicio.

En su lanzamiento, Spotify permitía a los creadores elegir entre tres precios para la suscripción mensual a sus podcasts: 2,99 dólares, 4,99 dólares y 7,99 dólares. Sin embargo, y seguramente debido al feedback recibido, también se ha ampliado esta lista, que ahora pasa a contar con nada menos que 20 opciones de precio, que van desde los 0,49 hasta los 150 dólares. No obstante, los tres precios iniciales se mostrarán como destacados, con el resto en una lista inferior.

Aunque de momento el servicio sigue estando disponible exclusivamente en Estados Unidos, finalmente parece que su expansión internacional ya está cerca. A partir del próximo 15 de septiembre los usuarios de otros países podrán acceder ya a las suscripciones de los creadores estadounidenses, y poco después, aunque no se ha especificado la fecha, los creadores del resto del mundo podrán empezar a monetizar sus podcasts. Desconocemos, eso sí, si la expansión internacional se llevará a cabo en un único paso o si, por el contrario, el despliegue será progresivo, llegando a unos países antes que a otros.