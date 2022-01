Si bien está claro que la afición por los juegos no debe sustituir nunca prácticas como el estudio o el trabajo, cada vez son más las personas que están sacando provecho del gaming. Aunque no sólo hablamos dentro del ámbito de los eSports, sino del curioso caso de Cem Bölükbasi, un joven jugadores de simracing que ha logrado llamar la atención de una escudería real de la Fórmula 2.

Su carrera comenzó hace apenas unos años con el juego F1 2018, logrando poco a poco hacerse un hueco en la escena profesional como piloto virtual, participando en el campeonato oficial de Fórmula 1 y ganando otras competiciones de eSports como la Formula Renault del pasado 2020, tras haber competido en categoría inferiores desde hace apenas tres años. Una experiencia que se completa con competiciones reales como la F3 asiática, las GT4 European Series, las European Le Mans Series y la Eurofórmula, donde ha conseguido siete podios y dos victorias.

Un palmarés combinado que ha hecho que hoy, la escudería Charouz Racing System de la Fórmula 2, le haya ofrecido firmar un contrato para participar en el campeonato de 2022.

BREAKING: @cembolukbasi will race for @charouzracing in the 2022 Formula 2 Championship!#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/W1wunXmXq6

— Formula 2 (@Formula2) January 12, 2022