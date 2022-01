Sony afrontará la escasez de PS5 fabricando más PS4

La escasez de PS5 es un problema de sobra conocido por todos, ya que está presente prácticamente desde que se produjo el lanzamiento de dicha consola, allá por noviembre de 2020. Desde entonces, Sony ha intentado mejorar la producción para ofrecer un mayor nivel de stock, pero la situación de la cadena de suministros, la escasez de semiconductores, la alta demanda y la reventa dieron forma a «la tormenta perfecta» para que su disponibilidad sea prácticamente nula.

Imagino que todos estaréis de acuerdo conmigo sobre este tema, pero si alguien tiene cualquier duda le invito a que intente comprar ahora mismo, en cualquier tienda, una PS5. Sí, es imposible, y esto no solo no parece que vaya a cambiar ni a corto ni a medio plazo, sino que además pinta una realidad que Sony lleva tiempo valorando y analizando para encontrar posibles soluciones.

No hay duda de que la solución ideal a la escasez de PS5 sería producir más consolas, aunque esto implicara pagar más dinero por los componentes necesarios para su fabricación, pero es que ni siquiera esta opción es viable ya que, según nos cuentan desde Bloomberg, buena parte de la producción existente de chips, y otros componentes clave para la fabricación de PS5, ya se encuentran agotados.

Está claro que no hay dinero que pueda pagar algo que no existe, y que en esta situación Sony solo puede esperar a que se ofrezcan nuevas remesas de chips y de otros componentes. Con esto en mente, es fácil pensar que la escasez de PS5 no se empezará a resolver, probablemente, hasta finales de este mismo año, y con mucha suerte.

PS4 ayudará a Sony a sobrellevar la escasez de PS5, ¿pero es bueno para el usuario?

Sony no concretó en ningún momento cuándo iba a dejar de producir su consola PS4, pero fuentes cercanas a la compañía afirman que el gigante japonés quería realizar una transición rápida a la nueva generación, y que el final de la producción de PS4 iba a tener lugar en diciembre de este mismo año, algo que, al final, no ocurrirá.

Para compensar la escasez de PS5, Sony seguirá fabricando PS4 durante todo 2022. Se espera que, en total, la compañía japonesa produzca alrededor de un millón de unidades de dicha consola. Hasta aquí todo claro, ¿pero qué sentido tiene seguir produciendo una consola que va camino de cumplir nueve años de vida? La verdad es que es muy fácil de explicar, para Sony representa la oportunidad de dar al consumidor una alternativa a PS5, y de mantenerlo dentro del ecosistema PlayStation, tanto a nivel de juegos como de servicios.

En efecto, PS4 se perfila como una alternativa económica que ayudaría también al usuario a superar este periodo de escasez de PS5, pero la verdad es que, con Xbox Series S en el mercado y a un precio tan competitivo, creo que en el fondo no tiene demasiado sentido. Os soy sincero, y hablo con conocimiento de causa, ya que tengo una PS4 que me ha dado horas y horas de diversión, y de hecho he vuelto a conectarla para terminar The Last of Us Part II, uno de los exclusivos que tenía pendiente.

Comprar, a estas alturas, una PS4 a su precio normal no es una buena inversión. Es verdad que tiene un catálogo de juegos impresionante, y que todavía tendrá, al menos, entre uno y dos años de vida, pero incluso con la escasez de PS5 prevista para casi todo 2022 creo que es más rentable seguir una de estas opciones: comprar una Xbox Series S, buscar una PS4 barata en el mercado de segunda mano o esperar, directamente, a que la disponibilidad de PS5 mejore.