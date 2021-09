Microsoft acaba de presentar el Surface Go 3 en el evento de hardware Surface 2021 que te estamos ofreciendo en directo. Como esperábamos, se trata de una renovación de Surface Go 2 que tuvimos oportunidad de analizar a fondo.

La actualización (acertada en nuestra opinión aunque la versión actual era sobresaliente) apunta a la mejora del hardware interno y la puesta al día de los últimos elementos de conectividad. El diseño básico es idéntico al del modelo anterior manteniendo la calidad de construcción y acabados de un chasis realizado en aleación de magnesio que es norma en toda la línea de hardware de marca propia de Microsoft, y también el nivel de la pantalla multitáctil.

Microsoft mejora el nivel de rendimiento de la versión base del Surface Go 3 con el procesador Pentium Gold 6500Y y también el de la versión superior con el Intel Core i3-10100Y, un desarrollo de ultra bajo voltaje con dos núcleos y cuatro hilos, capaz de trabajar a una frecuencia máxima que se acerca a los 4 GHz y nos parece una elección acertado para un tablet. Microsoft habla de un aumento de rendimiento del 60%. La memoria RAM y el almacenamiento no varía, hasta 8 GB y una SSD de 128 Gbytes en la versión superior.

No se ha mencionado explícitamente, pero creemos que la pantalla es idéntica a la del Go 2, una PixelSense de 10,5 pulgadas multitáctil con soporte para lápices ópticos. También se han mejorado las opciones de conectividad con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, además de los puertos habituales, un jack de 3,5 mm para audio combinado, un puerto USB Tipo-C y un puerto Surface Connect, que como sabes, funciona mediante conexión magnética y sirve para cargar la batería del dispositivo y conectar accesorios como Surface Dock con el que utilizar monitores externos.

Surface Go 3 dispone de cámaras frontal y trasera. Aunque no se ha detallado su resolución, de la primera para videoconferencias esperamos un gran nivel. Al menos 5 megapíxeles con resoluciones hasta 1080p y también infrarrojos para utilizarla en tareas de autenticación mediante Windows Hello. Para la cámara trasera esperamos un sensor de al menos 8 megapíxeles, suficiente para toma de imágenes o vídeo.

Surface Go 3, especificaciones

Pantalla PixelSense de 10,5 pulgadas Resolución 1920 x 1280 píxeles – relación de aspecto 3:2 CPU Intel Pentium Gold 6500Y – Intel Core i3-10100Y GPU Intel UHD Graphics 615 Memoria 4 – 8 Gbytes Almacenamiento 64 GB eMMMC – 128 GB SSD Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, Audio jack, MicroSD Sensores Luz ambiental, giroscopio, acelerómetro Batería Autonomía para 13 horas de uso típico Dimensiones 245 x 175 x 8.3 mm – 640 gr Sistema Operativo Windows 11 – Modo S

Microsoft ha hecho especial incidencia en su uso por los más pequeños de la casa, en un guiño para el mercado educativo, si bien puede ser usado por cualquiera que quiera la experiencia de un tablet Windows sin gastar demasiado o acceder a los grandes 2 en 1 como el Surface Pro 8, también presentado hoy.

Por supuesto, no falta el teclado acoplado magnéticamente Type Cover para aumentar la productividad cuando lo usemos en el escritorio y que también sirve como funda.

Y por supuesto Windows 11. El nuevo sistema operativo está apareciendo preinstalado en todos y cada uno de los productos y en cualquier rincón de este evento Surface. Es seguro que incluirá una prueba de Microsoft 365, la nueva solución de productividad on-line de la compañía que suma a las aplicaciones de Office, los servicios en la nube de OneDrive y otros de seguridad avanzada.

Como el resto de los cuatro dispositivos presentados hoy, estará disponible el 6 de octubre (justo con el lanzamiento de la versión final del sistema operativo) en la tienda de Microsoft y principales minoristas No se ha facilitado precio, pero no creemos que varíe demasiado de los 459 euros que marcó el Go 2 como precio de partida. Ya te contaremos.