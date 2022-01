El iPhone SE 2022 se convertirá en uno de los smartphones más importantes de este año, y es que, como os hemos anticipado en el título, será el nuevo iPhone «barato» de la compañía de la manzana. Su fecha de lanzamiento todavía no se ha confirmado, pero por lo que he podido ir viendo durante las últimas semanas, casi todas las fuentes coinciden en que su presentación tendrá lugar esta misma primavera.

Sé que hablar de iPhone «barato» sigue siendo chocante, pero la verdad es que Apple cumplió a la perfección esa premisa con el iPhone SE de primera generación, e hizo lo propio con el iPhone SE 2020, así que podemos esperar que la situación se repita con el iPhone SE 2022. No obstante, tengo dudas sobre el posible precio de dicho terminal, sobre todo pro una razón muy importante, y es que todo parece indicar que adoptará un frontal todo pantalla y el sistema Face ID de reconocimiento facial en 3D, dos claves que podrían acabar implicando un aumento de los costes de producción, y por tanto del precio de venta de ese nuevo terminal.

En las imágenes adjuntas podemos ver cómo sería el supuesto diseño final del iPhone SE 2022. Tenemos, en general, un diseño casi idéntico al del iPhone Xr, aunque con cambios menores, como por ejemplo la posición del flash LED trasero, que ya no está en vertical, sino en horizontal. Este diseño se ajusta perfectamente a las predicciones de varios analistas, incluido el conocido Ming-Chi Kuo, y la verdad es que me parece muy creíble.

Por lo que respecta a la calidad de construcción, estoy convencido de que el iPhone SE 2022 combinará un chasis de aluminio y una capa de cristal en parte trasera, lo que se traducirá en un acabado «premium». Con todo, quiero destacar que según una fuente este diseño no será adoptado en el iPhone SE 2022, y que estará reservado al modelo de 2024. Me parece poco creíble, sobre todo teniendo en cuenta que dicha fuente asegura que Apple mantendrá el diseño del iPhone SE 2020, un diseño que, para muchos, está obsoleto.

Posibles especificaciones del iPhone SE 2022

Dejando a un lado la polémica que han generado esas informaciones contradictorias, lo que sí podemos dar por seguro es que el iPhone SE 2022 mantendrá, en términos de hardware, la misma estrategia que hemos visto en los modelos anteriores. Esto quiere decir que, a pesar de tratarse de un iPhone «económico», será muy potente, y ofrecerá un buen nivel de prestaciones.

Su pantalla debería rondar entre las 5,7 y las 6,1 pulgadas, utilizará un panel IPS casi con total seguridad y tendrá una resolución similar a la del iPhone Xr. El SoC estará una generación por detrás de lo más potente del momento, lo que nos llevaría al Apple A14, el mismo chip que montan los iPhone 12. Dicho SoC está fabricado en proceso de 5 nm, monta una potente CPU de seis núcleos y tiene una GPU Apple de cuatro núcleos.

La configuración de memoria RAM y de almacenamiento me genera dudas, pero creo que lo más probable es que venga con 4 GB de RAM y con 64 GB de capacidad de almacenamiento, aunque no me atrevo a descartar el salto a una configuración mínima de 128 GB. La configuración de cámaras no debería ser muy distinta de la que vimos en el iPhone SE 2020, es decir, solo podemos esperar mejoras menores en este sentido.

Sobre la integración, o no, de Face ID, algunas fuentes siguen diciendo que, incluso aunque Apple utilice ese diseño todo pantalla en el iPhone SE 2022, este no es, por sí solo, una garantía de que dicho terminal vaya a contar con el sistema de reconocimiento facial 3D de la firma de la manzana, y que podría mantener Touch ID. Personalmente, creo que este rumor no tiene sentido, y lo veo muy poco probable. En las próximas semanas irá apareciendo nueva información, así que estaremos atentos. Os recuerdo que el iPhone SE 2020 llegó al mercado con un precio de 489 euros, así que el iPhone SE 2022 podría rondar esa franja.