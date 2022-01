Rumoreado desde hace tiempo, parece que Apple estaría preparándose para lanzar la última versión de su teléfono más barato. Aunque parece que en esta ocasión no llegará sólo, sino acompañado del iPhone SE Plus, un4 terminal que no sólo se centrará en mantener un precio asequible, sino que se presenta como un modelo equipado con unas especificaciones notablemente más altas entre las que destaca la conectividad 5G.

Ahora, según el director ejecutivo de Display Supply Chain Consultants (DSCC) , Ross Young, el nuevo iPhone SE entrará en producción en marzo y el lanzamiento oficial tendrá lugar a finales de abril o principios de mayo. De hecho, Young fue el encargado de filtrar que el iPhone SE Plus de tercera generación tendrá el mismo diseño que el iPhone SE 2020. Lo que ofrecerá el modelo de iPhone SE de próxima generación es un aumento de especificaciones, que incluye un chipset A15 Bionic, muy parecido a los modelos de iPhone 13.

Apple 5G SE model starting panel production this month. Phone production likely from March. This means a launch is likely for 2H April/early May with shipments from late April or early May. — Ross Young (@DSCCRoss) January 19, 2022

Así pues, las últimas afirmaciones de Young parecen estar bastante en línea con los últimos rumores compartidos por Bloomberg, que aseguró que Apple realizará un evento virtual en marzo o abril para lanzar un par de nuevos dispositivos, incluido un nuevo iPhone SE, nuevo 27- iMac de pulgadas y Mac mini de gama alta con chips M1 Pro y M1 Max.

Qué esperamos del iPhone SE 2022

Así pues, repasando los rumores, filtraciones y adelantos acumulados hasta la fecha, lo que sí podemos dar por seguro es que el iPhone SE 2022 básico mantendrá, en términos de hardware, la misma estrategia que hemos visto en los modelos anteriores. Esto quiere decir que, a pesar de tratarse de un iPhone «económico», será muy potente, y ofrecerá un buen nivel de prestaciones.

Su pantalla debería rondar entre las 5,7 y las 6,1 pulgadas, utilizará un panel IPS casi con total seguridad y tendrá una resolución similar a la del iPhone Xr. El SoC estará una generación por detrás de lo más potente del momento, lo que nos llevaría al Apple A14, el mismo chip que montan los iPhone 12. Dicho SoC está fabricado en proceso de 5 nm, monta una potente CPU de seis núcleos y tiene una GPU Apple de cuatro núcleos.

La configuración de memoria RAM y de almacenamiento me genera dudas, pero creo que lo más probable es que venga con 4 GB de RAM y con 64 GB de capacidad de almacenamiento, aunque no me atrevo a descartar el salto a una configuración mínima de 128 GB. La configuración de cámaras no debería ser muy distinta de la que vimos en el iPhone SE 2020, es decir, solo podemos esperar mejoras menores en este sentido.

Sobre la integración, o no, de Face ID, algunas fuentes siguen diciendo que, incluso aunque Apple utilice ese diseño todo pantalla en el iPhone SE 2022, este no es, por sí solo, una garantía de que dicho terminal vaya a contar con el sistema de reconocimiento facial 3D de la firma de la manzana, y que podría mantener Touch ID. Personalmente, creo que este rumor no tiene sentido, y lo veo muy poco probable. En las próximas semanas irá apareciendo nueva información, así que estaremos atentos. Os recuerdo que el iPhone SE 2020 llegó al mercado con un precio de 489 euros, así que el iPhone SE 2022 podría rondar esa franja.