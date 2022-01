No cabe duda que la creciente popularidad de Wordle, el juego de adivinar palabras que se ha vuelto viral durante el inicio de este año, es un fenómeno ya innegable.

Sin embargo, la aplicación de Josh Wardle, se centra en mantener el juego lo más simple y accesible posible, basándose de manera íntegra en una aplicación web disponible para dispositivos móviles, ordenadores, o cualquier dispositivo con el acceso a un navegador web. Y es que de hecho, Wordle no tiene ningún tipo de publicidad ni métodos de pago disponibles, presentándose bajo un uso 100% gratuito y sin beneficios.

Por desgracia, como suele suceder con todas las fórmulas de éxito, no tardamos en comenzar a ver miles de copias no oficiales que tratan de aprovechar esta popularidad para hacer caja en las tiendas de aplicaciones para móviles. Aunque lo curioso es que no han sido estas, sino una aplicación de hace cinco años, la que ha logrado hacerse con miles de dólares por accidente.

Y es que bajo el nombre de Wordle! (exactamente idéntico pero con este símbolo de exclamación), Steven Cravotta, diseñador de esta aplicación, descubrió la semana pasada que su aplicación se había vuelto viral, acumulando más de 200.000 descargas en apenas una semana, llegando incluso a ocupar el número 1 en la tienda de aplicaciones de Apple a nivel mundial.

Así pues, además de su propio contenido, con un estilo de juego ligeramente diferente, la gran diferencia entre Wordle y Wordle! es que la segunda aplicación sí ha sido planteada para ganar dinero, con la presencia de publicidad e incluso la posibilidad de realizar compras dentro de la aplicación, lo que le ha acabado otorgándole al desarrollador una importante suma de ingresos.

Sin embargo, la historia vuelve a dar un giro: en lugar de aprovechar su accidental, pero igualmente legítimo éxito y beneficio, pudiendo haberse enriquecido con las ganancias de aplicación, Cravotta decidió ponerse en contacto con Wardle para buscar una causa del agrado de ambos, y donar todo el dinero obtenido.

Tal y como explicaba explican los dos protagonistas del suceso en sus redes sociales, Wardle aseguró en Twitter que “Steve Cravotta me contactó espontáneamente y me preguntó sobre la donación de las ganancias”, mientras que el propio Cravotta se explicaba declarando «¡Pensé que podíamos coger este escenario, único en la vida, y convertirlo en algo increíble!«.

— Steven (@StevenCravotta) January 12, 2022