‘Caballero Luna’ llegará a Disney+ el 30 de marzo

Marvel Studios lanzó esta semana el tráiler de Caballero Luna, la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) para Disney+ y si lo recogemos in extremis es… porque tiene muy buena pinta, la verdad. Y lo digo con conocimiento de causa y, sobre todo, experimentando un hartazgo importante de todo lo que sale de Disney. O, mejor dicho, de todo lo que sale de dos de las gallinas de huevos de oro de la compañía americana: las guerras galácticas y los superhéroes.

En el ámbito cinematográfico, creo que no han sacado nada que valga la pena desde Vengadores: Endgame: Spider-Man: Far From Home (las de Spider-Man no son pleno UCM, pero sí forman parte de este) fue un mojoncete como la primera; Viuda Negra tres cuartos de lo mismo, pero con el agravante de llegar años más tarde de lo que debería haberlo hecho; Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos un auténtico bodrio al nivel de Black Panther o incluso peor; y Eternals… Bueno, digamos que Eternals, con sus todos sus fallos, es lo más potable del último par de años.

En el ámbito seriéfilo, Bruja Escarlata y Visión fue un inicio sobresaliente para el UCM en Disney+, fresco y original, pero manteniendo la esencia; Falcon y el Soldado de Invierno no estuvo mal, pero pero tampoco especialmente bien, manteniendo en su caso un tono estándar del montón; Loki, por su parte, trajo de vuelta a uno de los personajes más queridos de las películas, pero lo hizo con una historia mala y aburrida; y Ojo de Halcón resultó en puro relleno en el que lo único destacable ha sido la reaparición en escena del Kingpin de Daredevil de Netflix.

He obviado Spider-Man No Way Home porque todavía está en cines y no quiero sugestionar ninguna apreciación sobre una cinta que tiene más nostalgia que de… En fin, me callo. Y también he obviado a What If… porque no está mal, pero es igualmente relleno.

La cuestión es que el UCM tiene un mérito inmenso: el haber construido semejante universo a lo largo de más de una década, hilando histoorias y personajes hasta alcanzar el culmen con la mencionada Endgame; pero incluso con el deleite visual que suele ofrecer cada película o serie de Marvel Studios, el refrito llega a saturar al más pintado… o eso me ha pasado a mí. Y mira que fui ávido lector de cómics en su época y que me conozco a casi todos los personajes que van pululando por ahí, incluido el que nos ocupa.

Y volvemos con Caballero Luna, uno de mis personajes favoritos no en sus series propias, sino en su periplo con los mismísimos Vengadores, porque reconozcámoslo, el diseño del traje es una pasada y el rollo místico, en medio de tanto superhéroe al uso, siempre tuvo su punto. Es cierto que ya están por ahí Bruja Escarlata y el Doctor Extraño, pero este es sobre todo un tipo de acción bastante loco por lo general, o más bien atormentado. Así lo recuerdo de los cómics.

Oscar Isaac (Dune, Star Wars) es el encargado de dar vida a Mark Spector, el mismo Caballero Luna cuyo estreno está previsto para el próximo 30 de marzo en Disney+ y por lo que se puede ver en el tráiler, no estamos ante otro personaje de cartón piedra como Ojo de Halcón, el Soldado de Invierno o Falcon, para más inri el nuevo Capitán América (¡que Stan Lee nos asista!), aunque está claro que por un tráiler poco se puede adelantar. Pero no da la sensación de estar ante un producto de corte bobalicón como los últimos que nos ha dejado Marvel Studios.

En serio: quién hubiera pensado que íbamos a echar de menos las series de Marvel de Netflix, mucho más recortadas en presupuesto que las de Disney+, pero con historias y personajes adultos, con violencia y complejidad. Que tampoco espero una cosa del otro mundo y, de hecho, siendo la primera serie en la que introducen a un personaje nuevo, mucho me temo que el ritmo no sea el deseable, pero… Habrá que verlo. Mientras tanto, ahí va el tráiler de Caballero Luna.