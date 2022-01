30 juegos gratis para PC que no te puedes perder

Los juegos gratis para PC se han convertido en un sector muy importante, tanto para los jugadores como para desarrolladores y publicadores. Me acuerdo perfectamente de que, hace ya muchos años, los juegos gratis eran, salvo contadas excepciones, títulos «de tercera», con una calidad muy pobre y una jugabilidad terriblemente mala. Este panorama fue mejorando con el paso del tiempo, y hoy podemos encontrar juegos gratuitos que no tienen nada que envidiar a cualquier triple A del momento.

Como sabrán muchos de nuestros lectores, los juegos gratis se rentabilizan, normalmente, a través de micropagos. Lo ideal es que esos micropagos sean, en su mayoría, estéticos, y que no introduzcan mejoras de pago que puedan acabar desequilibrando la jugabilidad. Con esto quiero decir que puede ser viable ofrecer mejoras que afecten al plano jugable, previo pago, de hecho juegos como Guild Wars 2 ofrecen potenciadores que se pueden comprar por dinero real, pero estos no tienen un impacto grave en la jugabilidad, y no producen desequilibrios.

Al final, lo importante es eso, que el jugador que quiere disfrutar de esos juegos gratis no se sienta discriminado por no querer asumir ningún micropago, que vea que puede conseguir cosas solo por jugar, y que puede avanzar y divertirse sin ninguna limitación generada de forma directa, o indirecta, por esos micropagos. Precisamente esto es lo que hace que sea difícil cribar los juegos gratis que valen la pena realmente, y diferenciarlos de aquellos que no.

Por ello, me he animado a compartir con vosotros una selección muy personal con mis 30 juegos gratis para PC. Todos ellos se pueden jugar bien sin tener que aceptar micropagos (algunos mejor que otros, obviamente), y funcionan sin problemas en cualquier PC mínimamente actual, de hecho el único realmente exigente que encontraréis en esta lista es Halo Infinite, aunque por suerte este escala bastante bien si reducimos la calidad gráfica. La mayoría se pueden descargar directamente desde Steam.

1.-Destiny 2

Uno de los mejores juegos MMO de acción en primera persona centrado en el espacio que destaca por ofrecer un excelente apartado técnico, además de una buena optimización.

En su modalidad gratuita ofrece bastante contenido, aunque los últimos cambios que introdujo Bungie no me gustaron demasiado (la supresión de buena parte del modo historia, y de algunas zonas explorables). Con todo, sigue siendo uno de los mejores de su clase, se deja jugar muy bien y nos permite conseguir muchas cosas incluso aunque tengamos poco tiempo.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

Intel Core i3 3250, Pentium G4560 o AMD FX 4350.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 660, GTX 1050 o Radeon HD 7850 con 2 GB de memoria gráfica.

105 GB de espacio libre.

2.-Let it Die

Ha sido uno de los grandes descubrimientos que he hecho recientemente. Me gusta explorar y probar los juegos gratis que van saliendo al mercado, y Let it Die es uno de los mejores de su género.

Este título es una especie de mezcla de Dark Souls por jugabilidad y Code Vein por estética. Esa combinación funciona de maravilla, y consigue dar forma a un juego con una ambientación excelente, una jugabilidad muy bien resuelta que pondrá a prueba nuestra pericia y un desarrollo con un toque de rol muy marcado, y muy gratificante.

Requisitos mínimos:

Windows 10 de 64 bits.

Intel Core i7-4700 o superior.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 680 o Radeon HD 7970.

40 GB de espacio libre.

3.-Path of Exile

Uno de los juegos de rol de acción con perspectiva isométrica más conocidos y más queridos que existen. Lleva muchos años en el candelero, y a pesar de todo se mantiene como uno de los más jugados, gracias a su excelente planteamiento y al buen soporte que ha ido recibiendo.

También destaca por ser uno de los juegos gratis que mejor ha implementado el sistema de los micropagos, ya que estos no afectan a la jugabilidad, está muy bien optimizado y tiene contenido para aburrir. Si no lo has probado todavía y te gusta el género, no sé a qué estás esperando.

Requisitos mínimos:

Windows 7 SP1.

Intel Core 2 Quad a 2,6 GHz o Phenom II X4.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 Ti o Radeon HD 7790.

40 GB de espacio.

4.-Guild Wars 2

De todos los juegos gratis de esta lista, este es, probablemente, mi favorito. Empecé a jugarlo en 2012, cuando llegó al mercado como un juego de pago, y desde entonces nunca he dejado realmente de jugarlo. Es un título de tipo MMORPG, es decir, rol online multijugador masivo que, ciertamente, se aleja bastante del original, pero esto no es malo, ya que al final nos acostumbramos enseguida a los cambios, nos damos cuenta de que resulta muy divertido.

A pesar del tiempo que lleva a sus espaldas, ofrece un acabado técnico muy bueno, y tiene muchísimo contenido que ofrecer. Los micropagos son eminentemente estéticos, salvo contadas excepciones, así que podremos jugarlo sin problemas aunque no queramos gastar dinero. Con todo, el título es tan bueno, y recibe un soporte de tanta calidad, que te darán ganas de ayudar un poco a los desarrolladores «picando algo».

Requisitos mínimos:

Windows 7 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i3 o AMD Phenom II X4.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTS 250 o Radeon HD 5770.

55 GB de espacio libre.

5.-League of Legends

Creo que es un juego que no necesita presentación ya que, para muchos, es el MOBA por antonomasia. También se mantiene como uno de los juegos más populares en el mundo del deporte electrónico, y la verdad es que Riot Games ha sabido actualizarlo con el paso de los años para evitar que perdiese su encanto.

Es otro de los juegos gratis que mejor se puede jugar sin tener que hacer ningún tipo de gasto, ya que lo único que importa es la habilidad del jugador, pero al final dependemos mucho de nuestros compañeros de equipo, y esto hace que en algunas ocasiones pueda resultar frustrante, sobre todo si nos tocan miembros tóxicos, algo que, por desgracia, abunda en la comunidad. Con todo, es muy divertido y recomendable.

Requisitos mínimos (actualizados):

Windows 7.

Procesador Intel Core i3 o FX 4000.

Tarjeta gráfica GeForce 9600 GT o Radeon HD 6570 con 1 GB.

2 GB de memoria RAM.

16 GB de espacio libre.

6.-Valorant

Uno de los juegos más recientes de Riot Games, y un auténtico éxito. Este título se presenta como un juego de acción en primera persona con un marcado componente táctico que no solo prima la habilidad, sino también la capacidad de respuesta y la creatividad a la hora de afinar los equipos de cinco jugadores.

Su apartado gráfico es sencillo pero resultón, y el acabado estético hace que en general resulte bastante atractivo, aunque al final lo importante es la jugabilidad, y en ese sentido es casi perfecto. Si te gusta el género, y competir con otros jugadores, deberías darle una oportunidad. Es, además, bastante asequible a nivel de hardware.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Procesador Intel Core 2 Duo 8400 o Athlon 200GE.

4 GB de RAM.

GPU Intel HD 4000 o Radeon R5 200.

9 GB de espacio libre.

7.-Warframe

Otro de los clásicos del mundillo de los juegos gratis. También lleva muchos años disponible, pero gracias a las actualizaciones que ha ido recibiendo, y que lo han puesto al día a nivel técnico, ha envejecido de maravilla, y esto hace que no tenga nada que envidiar a los títulos más actuales que han llegado al mercado.

Su planteamiento se centra en la acción en tercera persona con tintes de rol, tiene una jugabilidad intuitiva y asequible, una ambientación fantástica y encima se deja jugar de maravilla sin tener que hacer ningún gasto. Por si esto fuera poco, su optimización sigue siendo todo un referente, así que sí, es uno de los mejores juegos de su clase, y uno de los mejores de esta lista de juegos gratis.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

Intel Core 2 Duo E6400 o Athlon 64 X2 4000+.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 11, GTX 650 o Radeon HD 7750.

50 GB de espacio libre.

8.-Heroes & Generals

No es muy frecuente encontrar juegos gratis de este tipo, y eso hace que Heroes & Generals sea muy especial. Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, y tiene un planteamiento multijugador centrado por completo en la acción bélica, aunque esta no parte de un enfoque «descabezado», sino que también implementa un marcado componente estratégico.

La posibilidad de elegir entre diferentes tipos de soldado, de utilizar distintas armas y de pilotar varios vehículos le da un toque rolero bastante interesante, y en una mayor vida útil, ya que cuando nos cansemos de un tipo de soldado podremos probar otro. Disfrutable incluso sin hacer micropagos, así que es una buena opción, y también resulta muy asequible a nivel de hardware.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

CPU de doble núcleo a 2 GHz.

4 GB de RAM.

Radeon HD 4850 o GeForce GT 9600.

3 GB de espacio libre.

9.-Counter-Strike: Global Offensive

Qué os puedo decir de este título que no sepáis. Es uno de los mejores juegos de acción en primera persona por equipos, y sigue siendo el gran referente dentro del género. Esta versión incluye novedades importantes frente al original, tanto jugables como técnicas, y es muy asequible a nivel de hardware.

A pesar de los cambios que trae, y que afectan también al plano técnico y gráfico, mantiene intacta la esencia del original, y se deja jugar de maravilla sin tener que hacer ningún micropago. Muy recomendable si te gustó el clásico.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Procesador Intel Core 2 Duo E6600 o AMD Phenom X3 8750.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica con 256 MB de memoria gráfica y soporte de DirectX 9.0c.

16 GB de espacio libre.

10.-Star Wars: The Old Republic

Este es uno de los títulos más veteranos de esta lista de juegos gratis, ya que se estrenó en 2011. Esto se deja notar en todo lo relacionado con su apartado técnico, y sí, tiene cosas mejorables a nivel gráfico, pero es un auténtico caramelo para los fans de la franquicia, tanto por jugabilidad como por ambientación.

Ofrece mucho contenido, y tiene un planteamiento de tipo MMO que puede absorberte durante mucho tiempo. Como he dicho, a nivel técnico acusa el paso del tiempo, pero cumple sin problemas, y esto tiene una consecuencia positiva: que a nivel de hardware es muy poco exigente.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Procesador AMD Athlon 64 X2 4000+ o Intel Core 2 Duo equivalente.

3 GB de RAM.

Intel HD 3000, Radeon HD 6450 o GeForce GT 610.

50 GB de espacio libre.

11.-Apex Legends

Un juego de acción en primera persona que introdujo importantes innovaciones en el género del Battle Royale, y que ha conseguido una gran popularidad dentro de un sector muy competitivo. Esto ha sido posible gracias a su excelente factura técnica, su fantástica jugabilidad y a su cuidado elenco de personajes, pero también al acertado sistema de micropagos.

A nivel de hardware es bastante exigente, pero escala bien si lo configuramos en calidades gráficas bajas, algo imprescindible si nuestro equipo tiene un hardware relativamente antiguo o poco potente, ya que lo importante aquí será la fluidez, dado su enfoque competitivo.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

Procesador AMD FX 4350 o Intel Core i3.

6 GB de RAM.

Radeon HD 7730 o GeForce GT 640.

56 GB de espacio libre.

12.-DOTA 2

Es, junto con League of Legends, uno de los MOBA más populares del momento, y también uno de los más divertidos y concurridos. A nivel técnico y de diseño tiene cosas en común con el juego de Riot Games, pero también presenta diferencias notables que le confieren una personalidad, y un estilo, propios.

Muy fácil de jugar, divertido y asequible. También está muy bien optimizado, y se puede jugar de maravilla incluso aunque no queramos hacer ningún tipo de micropago, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos gratis de su clase.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

CPU Intel o AMD de doble núcleo a 2,8 GHz.

4 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600.

15 GB de espacio libre.

13.-Call of Duty Warzone

La gran apuesta de Activision por el Battle Royale, un juego de acción en primera persona que tuvo una gran acogida, y que a día de hoy se mantiene como uno de los más concurridos, lo que significa que no tendrás problemas para encontrar partidas casi al instante en todos sus modos de juego.

A nivel técnico, está al nivel de un triple A actual, algo que se agradece, pero que se deja notar en los requisitos del juego, que son bastante altos. Los micropagos son totalmente opcionales, y no te impedirán disfrutarlo, pero recuerda que si no tienes un PC relativamente actual no podrás moverlo bien.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

Intel Core i3-4340 o AMD FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 670 o Radeon HD 7950.

175 GB de espacio libre.

14.-Smite

Otro clásico que no puede faltar en cualquier lista de los mejores juegos gratis para PC. A nivel jugable podemos definirlo como un MOBA en tercera persona que, de hecho, tiene cosas que recuerdan, y mucho, a League of Legends, pero no os confundáis, Smite es un juego original y con una personalidad totalmente propia.

Su popularidad se mantiene intacta, y es comprensible, ya que sigue siendo muy divertido y ha recibido numerosas actualizaciones que lo han ido poniendo al día. Aunque parte de un enfoque jugador contra jugador, y como hemos dicho lleva ya varios años disponible, es asequible incluso para los recién llegados, y tampoco es especialmente exigente a nivel de hardware.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

Intel Core 2 Duo a 2,4 GHz o AMD Athlon 64 X2 a 2,7 GHz.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870.

30 GB de espacio libre.

15.-Halo Infinite (multijugador)

Sí, el modo multijugador de Halo Infinite se puede descargar, y jugar, de forma totalmente gratuita, y esta es una excelente noticia porque dicho modo es muy divertido, y se puede disfrutar sin ningún tipo de problema aunque no queramos pasar por el aro de los micropagos, siempre que no te importe tener que invertir más tiempo para conseguir recompensas.

A nivel técnico, es un título de última generación, con todo lo que ello supone para bien y para mal. Con esto quiero decir que tiene un apartado gráfico muy bueno, pero como contrapartida también es más exigente a nivel de hardware. Por suerte, también es un título que escala bien si reducimos la calidad gráfica.

Requisitos mínimos:

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-4440 o Ryzen 3 1200.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1050 Ti o Radeon RX 570 con 4 GB.

50 GB de espacio libre.

16.-RaceRoom Racing Experience

Es probable que este sea uno de los juegos gratis menos conocidos de todos los que hemos recogido en esta lista, y la verdad es que me resulta injusto teniendo en cuenta su calidad y todo lo que ofrece, especialmente a nivel técnico, ya que es uno de los mejores simuladores gratuitos que he probado.

A nivel gráfico, el juego está bastante bien resuelto, pero sin duda lo mejor son sus físicas. Muy realista, y se disfruta mucho con un kit de volante y pedales. Tampoco es demasiado exigente a nivel de hardware, aunque a nivel de contenido se queda un poco corto. Con todo, si te gusta el género, deberías darle una oportunidad.

Requisitos mínimos:

Windows 7 como sistema operativo.

Procesador de doble núcleo a 2,4 GHz.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 460 o Radeon HD 5850.

40 GB de espacio libre.

17.-Brawlhalla

Un juego de lucha y plataformas en 2D que tiene un diseño muy personal, y muy cuidado. No es ninguna virguería a nivel técnico, pero ha sabido adaptar, a su manera, la esencia de Super Smash Bros, y gracias a ello ofrece horas y horas de diversión desenfadada y sin complicaciones, aunque gracias al modo «ranked» también podrás «tomártelo en serio».

Este es otro de los juegos gratis que mejor ha sabido adoptar el modelo de los micropagos, ya que todo lo que podemos comprar con dinero real tiene efectos meramente cosméticos. Nada afectará a la jugabilidad, así que no tenemos que preocuparnos por este tema. También es muy asequible a nivel de hardware.

Requisitos mínimos:

Windows 7 como sistema operativo.

Procesador no concretado.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica DirectX 9.

800 MB de espacio libre.

18.-Deceit

Un título que, aunque no lo parezca, tiene mucho en común con Amoung Us, ya que parte de un planteamiento muy similar. Formamos parte de un grupo de jugadores, y una parte de ellos ha sido infectada con un virus. ¿Quién lo ha sido y quién no? Ahí está la magia del juego, y sí, es muy divertido, y también bastante atractivo a nivel técnico.

La calidad gráfica de Deceit raya a un gran nivel gracias al uso del motor CryEngine, aunque esto tiene una contrapartida que ya os podréis imaginar, y es que este título de acción multijugador en primera persona tiene unos requisitos un poco altos para lo que se estila en el mundo de los juegos gratis.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

Intel Core i3 o AMD Ryzen 3.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 750 Ti o Radeon R7 265.

20 GB de espacio libre.

19.-Fallout Shelter

Si te gusta el universo Fallout, te encantará este juego. Fallout Shelter nos pone al frente de un refugio subterráneo de Vault-Tec, y nuestro rol, como supervisor, será mejorarlo, cuidarlo y proteger a todos los que habitan en él. Como habrás podido imaginar, es más fácil decirlo que hacerlo. Supone todo un desafío, pero se disfruta mucho, tanto que puede que acabes echándole decenas de horas sin darte ni cuenta.

Personalmente creo que es uno de los mejores juegos gratis de su género que podemos encontrar actualmente en PC, y también uno de los más asequibles a nivel de hardware. Su calidad gráfica es modesta, pero el diseño artístico es tan bueno que compensa sin problemas esa carencia.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Intel Core 2 Quad o AMD Phenom II X4.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTS 250 o Radeon HD 5750.

2 GB de espacio libre.

20.-Fishing Planet

He querido que esta lista de juegos gratis para PC fuese lo más variada posible, y por ello he incluido también este simulador de pesca en primera persona, un juego que, ciertamente, está orientado a un público menos amplio que los otros títulos que hemos visto, pero que ofrece un valor lo bastante bueno como para ser digno de nuestro tiempo, sobre todo si nos gusta la pesca.

Ofrece una gran cantidad de contenido, tiene un apartado técnico bien resuelto, un planteamiento realista, tanto que los peces cuentan con su propio sistema de inteligencia artificial, y utiliza un sistema de físicas y de condiciones climáticas avanzado que permite que ambos factores tengan un impacto considerable en la jugabilidad.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

Procesador de doble núcleo a 2,4 GHz.

4 GB de RAM.

GPU Intel HD 4600 o superior.

12 GB de espacio libre.

21.-ELYON

Estamos ante un juego de rol de acción masivo de tipo mundo abierto que sigue los pasos de otros juegos muy conocidos, como Black Desert, por ejemplo. A nivel gráfico es una auténtica delicia, y la dirección artística también ha sido cuidada al milímetro. Lo he probado, y os puedo decir que es dinámico, asequible, espectacular y muy divertido desde el primer minuto.

Los micropagos no desequilibran la jugabilidad, son meramente estéticos en su mayoría, pero debemos tener en cuenta que es uno de esos juegos que requiere de muchas horas para llegar a los niveles más altos, y también de un equipo considerablemente potente para funcionar en todo su esplendor.

Requisitos mínimos:

Windows 8.1 de 64 bits.

CPU Intel Core i3 o FX 4100.

8 GB de RAM.

GeForce GTX 760 o Radeon R9 280.

60 GB de espacio libre.

22.-World of Tanks

Otro clásico del mundo de los juegos gratis para PC que ha envejecido como el buen vino. El paso de los años le ha sentado muy bien, y se mantiene como uno de los juegos de acción bélica más divertidos y mejor terminados de su clase.

Podrás controlar más de 600 tanques y vehículos militares de combate que cubren una enorme franja histórica (desde la Segunda Guerra Mundial hasta la mitad del siglo pasado), y combatir contra otros jugadores en mapas muy amplios y ricos en detalles. Divertido, espectacular y asequible.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Procesador con dos núcleos e instrucciones SSE2.

2 GB d RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600.

59 GB de espacio libre.

23.-Conqueror’s Blade

Un juego masivo online bastante particular con el que podrás convertirse en un auténtico señor de la guerra. Para ello, tendrás que saber utilizar a tu ejército, y superar combates épicos que incluye asaltos a ciudades y castillos. Las guerras de territorios son un auténtico «pique», y te tendrán enganchado durante mucho tiempo.

A nivel técnico está muy bien terminado. Los gráficos rayan a un nivel sorprendente teniendo en cuenta todos los elementos que aparecen en pantalla de forma simultánea, y se deja jugar sin problemas aunque no hagamos ningún gasto. Eso sí, es exigente a nivel de hardware.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

Intel Core i5-4460 o Ryzen 3 1300X.

8 GB de RAM.

GeForce GTX 750 Ti o Radeon HD 5870 con 2 GB.

50 GB de espacio libre.

24.-Starcraft II

El sucesor de uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real. Personalmente, debo decir que esta segunda parte no llegó a calarme tan hondo como la primera, pero esto no cambia el hecho de que es uno de los mejores juegos de su género, y uno de los mejores juegos gratis que existen en PC ahora mismo.

Esta versión gratuita incluye bastante contenido, ya que nos permite jugar toda la campaña «Wings of Liberty», y también incluye el modo multijugador. Tiene algunas limitaciones, pero merece mucho la pena, ya que nos dará horas de diversión sin tener que gastar un céntimo.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Procesador de doble núcleo Intel Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

Tarjeta gráfica GeForce 7600 GT o Radeon HD 2600.

2 GB de RAM.

30 GB de espacio libre.

25.-CrossOut

Un juego de conducción y de acción con una ambientación posapocalíptica que me recuerda, y mucho, a la saga cinematográfica Mad Max. Tiene un enfoque muy marcado de jugador contra jugador, y parte del modelo «sandbox» para ofrecer escenarios muy cuidados donde sacar a «pasear» nuestro coche.

Mejorar nuestro coche con nuevas armas y equipamiento será fundamental para poder salir con vida de esos combates, y también podremos personalizarlo para darle un toque único. Muy divertido, con buenos gráficos y micropagos que no interfieren con la jugabilidad.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Procesador de cuatro núcleos.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GT 510 o Radeon HD 7730.

7 GB de espacio libre.

26.-Will To Live Online

Este título me produjo sensaciones enfrentadas al principio, pero la verdad es que al final me acabó gustando, y mucho, sobre todo por la excelente ambientación que tiene, y por las posibilidades que ofrece a la hora de explorar los diferentes escenarios del enorme mundo abierto que pone ante nosotros.

No es perfecto, de hecho tiene muchas cosas que mejorar, pero esta especie de cruce entre STALKER y Metro tiene mucho potencial, y un enfoque MMORPG con toques de supervivencia que no te dejarán indiferentes, especialmente si te gusta el género. Digno de una oportunidad.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Core i3 serie 3000 o AMD FX 4300.

12 GB de RAM.

GeForce GTX 1050 Ti o Radeon R9 285.

45 GB de espacio libre.

27.-Fortnite

Creo que no necesita presentación, ya que es uno de los juegos más populares del momento, y también uno de los más concurridos. Podemos encuadrarlo dentro del género «Battle Royale», y la verdad es que gracias al buen soporte que está recibiendo por parte de Epic Games ha podido aguantar muy bien el paso del tiempo.

A nivel técnico no es especialmente espectacular, pero esto es bueno, ya que significa que también es bastante asequible a nivel de hardware, y que puede escalar incluso en configuraciones modestas.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Procesador Intel Core i3 serie 3000 o FX 4300.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 11.

22 GB de espacio libre.

28.-Crusader Kings II

Uno de los mejores juegos gratis de estrategia medieval que nos llevará desde el año 1066 hasta el 1453, dejándonos justo a las puertas del inicio del renacimiento. Recrea de maravilla la época feudal sobre la que giró toda la Edad Media, y tiene una jugabilidad tan buena y tan absorbente que, si nos dejamos atrapar, acabaremos perdiendo la noción del tiempo.

Puede que te cueste un poco empezar a jugar, sobre todo si no estás acostumbrado al género, pero si le das una oportunidad y eres paciente acabarás totalmente «enganchado». Otro de mis favoritos, y de los mejores juegos gratis de esta lista.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Pentium 4 a 2,4 GHz o AMD Athlon 64.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 7800 GT o Radeon X1900.

2 GB de espacio libre.

29.-DCS World Steam Edition

Un simulador de vuelo muy trabajado y bien resuelto en todos los niveles, desde el apartado técnico hasta la jugabilidad, con un realismo impresionante en el diseño de los aviones y de los interiores de las cabinas. A nivel jugable es exigente, pero también resulta muy gratificante.

La versión gratuita es un poco limitada, pero merece la pena porque, como he dicho, su factura técnica es excelente, y ofrece un nivel de realismo tan bueno que hará las delicias incluso de de los jugadores más exigentes. Eso sí, para disfrutarlo con la calidad gráfica al máximo vas a necesitar un PC potente.

Requisitos mínimos:

Windows 10 de 64 bits.

Intel Core i3 2000 o AMD FX 4000.

8 GB de RAM (16 GB para misiones exigentes).

Tarjeta gráfica GeForce GTX 760 o Radeon HD 7950.

120 GB de espacio libre.

30.-Mortal Kombat: Defenders of the Earth

Cerramos con otro de los mejores juegos gratis para PC, un «fan game» que descubrí hace poco y que se ha convertido en una de mis versiones favoritas del clásico de la extinta Midway. Este juego se puede conseguir de forma totalmente gratuita a través de este enlace, no es nada exigente y ofrece una experiencia fantástica.

Mortal Kombat: Defenders of the Earth mantiene la esencia de las entregas clásicas en 2D, pero introduce algunas mejoras a nivel jugable y viene con un apartado técnico muy mejorado. Si sois fans de la franquicia es, sin duda, imprescindible.

Requisitos mínimos: