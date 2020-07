No, Netflix, no quiero seguir viendo esa serie

¿Hace cuanto tiempo que dejaste de prestarle atención al apartado «Seguir viendo» de Netflix? A no ser que cuando accedes al servicio vayas siempre a tiro fijo, algo que por otra parte sería lo más lógico si sigues nuestras guías de novedades, o que te informes mucho antes de iniciar la reproducción de cualquier título para garantizar que te va a gustar, lo más probable es que, con el tiempo, en esa lista se hayan ido añadiendo series y películas de las que viste 10 o 15 minutos, solo para decidir que en realidad no te interesaban en absoluto.

Esto no es una crítica a Netflix, claro, en realidad no cuentan con un sistema que les permita determinar, de manera fiable, si la interrupción en la reproducción de un contenido se debe a que no nos ha gustado o, por el contrario, simplemente a que en ese momento no podemos seguir viendo ese contenido bajo demanda. Se me ocurren, sin pensarlo demasiado, algunos patrones de comportamiento que podrían apuntar en ese sentido, pero tal y como los pienso se me ocurren excepciones que complican identificar claramente ese patrón de comportamiento.

Así, Netflix podría pagar una enorme suma de dinero para desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial que, en base al análisis del comportamiento de cada usuario, detecte los patrones aplicables a cada una de esas excepciones, con el fin de intentar averiguar si solo ha visto 10 minutos de una película porque no le ha gustado, o porque estaba haciendo tiempo hasta que llegara su pareja, con a que retomar la serie que llevan tiempo siguiendo. O si ha visto 10 minutos de varias series porque está preseleccionando contenidos que verá más adelante.

Un problema de difícil resolución para la empresa de Reed Hastings, ¿cómo podría Netflix saber si el algoritmo funciona? Tal vez podrían realizar unas primeras pruebas con un algoritmo de IA e ir entrenándolo con el feedback de una pequeña parte de sus usuarios, ¿no? Y, como suelen hacer muchos servicios online con sus nuevas funciones, ir desplegándola poco a poco hasta llegar al resto de usuarios. Obviamente, claro, incluyendo una función de feedback o, quizá, un lugar en el que poder encontrar los contenidos que Netflix ha quitado de la lista, por si ha cometido un error.

Es verdad que los avances en inteligencia artificial nos sorprenden cada día. Hoy mismo, por motivos personales, he estado probando algunos servicios en los que seleccionas cuatro parámetros y componen una canción que se ajusta a lo que estabas buscando, por lo que no es descabellado pensar que, cuando nos conozca lo suficiente, Netflix puede saber si un contenido, del que hemos picoteado diez minutos, nos gusta o no. Difícil, pero no imposible.

Y no me extrañaría nada que este dilema se haya cruzado en alguna ocasión por las cabezas de directivos e ingenieros de Netflix, y que incluso hayan pensado en diversas vías para averiguar si esa serie te interesa o no. Y aunque no sé si ha ocurrido así o no, me gusta pensar que un día uno de esos directivos o ingenieros llegó a casa, comentó algo sobre ello a su familia mientras cenaban, y su adorable hija de 9 años, la pequeña e inefable Tiffany Madison, disparó un escueto «¿Y por qué no les preguntáis?»

La consecuencia de esa cena es que, como cuenta hoy Slash Gear, Netflix ha empezado a desplegar una nueva función que permite a los usuarios eliminar manualmente contenidos de la lista «Seguir viendo». De momento solo está disponible en las aplicaciones móviles y su despliegue se está realizando de manera progresiva, por lo que todavía no ha llegado a todos los usuarios del servicio y no hay un plazo (al menos que sea público) para que esto ocurra.

Lo siento, inteligencia artificial, esta batalla la has perdido. Y, además, esta nueva función de Netflix sirve como un fantástico recordatorio para muchos servicios que se empeñan en intentar averiguar constantemente qué es lo que quieren sus usuarios, para ofrecérselo con gran diligencia. Si queréis saber algo, y en circunstancias como ésta, a veces lo más sencillo es lo más eficaz: preguntad al usuario.