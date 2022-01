EA está tan decepcionada que podría ofrecer Battlefield 2042 gratis, un movimiento que tendría mucho sentido teniendo en cuenta las terribles críticas que ha recibido el juego, y lo mal que se habría vendido. Es importante tener en cuenta que todavía no hay una decisión en firme, y que EA tendría que ir con pies de plomo para no enfadar a aquellos que pagaron por el juego.

Con esto quiero decir que, aunque no podemos descartar totalmente la posibilidad de que EA acabe ofreciendo Battlefield 2042 gratis, en el fondo me inclino más a pensar que limitará ese modelo gratuito a una parte concreta del juego, limitada y reducida a cosas concretas que permitirán a los usuarios probarlo sin tener que gastar dinero. Si la experiencia les gusta, podrán desbloquear todo el contenido comprando el juego. Sería lo más sensato, sin duda.

A pesar de todo, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que la decepción que se han llevado los fans de la franquicia ha sido tan grande que algunos ya ha respondido a esta filtración con un rotundo «ni aún así lo probaría». Personalmente, creo que Battlefield 2042 ha sido el objetivo de un odio demasiado grande, tanto que es imposible de justificar, y eso que soy el primero que reconoce que su estado, a nivel técnico y de optimización, es muy mejorable.

Es verdad que Battlefield 2042 tiene carencias importantes, y también es verdad que su rendimiento en PC es muy mejorable, ya que sufre un cuello de botella enorme provocado por una mala optimización a nivel de CPU, pero al final es divertido y la verdad es que se disfruta bastante, sobre todo si lo jugamos con amigos. Con esto en mente, creo que un Battlefield 2042 gratis, o parcialmente gratuito, podría ser un movimiento en la dirección correcta para darle un impulso e intentar levantar las ventas, y acelerar la entrada de nuevos jugadores.

Sé que esa es la pregunta que muchos os estáis haciendo ahora mismo, y la respuesta no es para nada complicada, ya que podría conseguirlo sin problema mediante micropagos, es decir, recurriendo a los contenidos digitales que solo afecten al plano estético del juego, como nuevos uniformes y diseños de armas, por ejemplo, que se pueden comprar por dinero real. Es una práctica común en muchos juegos, y siempre que no afecte a la jugabilidad ni genere algún tipo de desequilibrio, es totalmente aceptable.

Los juegos gratuitos gozan de una popularidad cada vez mayor. Tanto es así que la propia Activision Blizzard decidió aprovechar ese tirón lanzando Call of Duty Warzone, un «Battle Royal» totalmente gratuito inspirado en su conocida franquicia que se rentabiliza mediante micropagos. Ha tenido un enorme éxito, y por ello no nos habría sorprendido ver una versión de Battlefield gratuita que siguiera ese mismo esquema.

Ahora, tras el batacazo de la última entrega de la conocida franquicia de EA y DICE, creo que se ha creado el escenario perfecto para que dar el paso, quizá no con un Battlefield 2042 gratis, pero sí liberando una parte de su contenido. Por ejemplo, se podría ofrecer la posibilidad de jugar sin coste a uno de sus modos de juego, y mantener el resto bloqueados hasta que se compre el título.

Personalmente, y tras jugar a Battlefield 2042, tengo claro que valdría la pena echar unas horas a una posible versión gratuita, incluso a pesar de sus problemas y de las limitaciones que esta tendría porque, como dije, me parece divertido, pero quiero conocer vuestra opinión: ¿os atrae la idea de jugar a Battlefield 2042 gratis? Nos leemos en los comentarios.

EA is reportedly very disappointed with how Battlefield 2042 has performed and is «looking at all the options» when it comes to the title, this is including looking at Free to Play in some capacity.

I’ll have more on this tomorrow. pic.twitter.com/WWuDpstyqS

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022